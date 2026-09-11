Đại biểu Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM lần thứ X báo công dâng Bác

TPO - Trước phiên khai mạc, Thường trực Thành Đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu đã đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) để dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 498 đại biểu thanh niên.

Trước phiên khai mạc, Thường trực Thành Đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu đã đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) để dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu thanh niên TPHCM dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Đại hội Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 11/9. Ảnh: Ngô Tùng

Với khẩu hiệu hành động “Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến”, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất, không gian phát triển rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn; đồng thời đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Đại hội đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên của 3 địa phương TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất (2024 - 2025), đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam TPHCM giai đoạn lâm thời (2025-2026).

Trong giai đoạn này, công tác Hội và phong trào thanh niên từng bước thích ứng với những thay đổi lớn về tổ chức, địa bàn và phương thức hoạt động; sau hợp nhất, tổ chức Hội đã nhanh chóng ổn định hệ thống, kiện toàn tổ chức và thành lập 168 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường, xã, đặc khu, củng cố các Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc. Các hoạt động phong trào tiếp tục tập trung vào giáo dục lòng yêu nước; sống đẹp, sống có ích; học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tình nguyện vì cộng đồng; chăm lo thanh niên và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trong nhiệm kỳ mới (2026-2031), công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố đặt mục tiêu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam thành phố vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tiềm lực mạnh mẽ

Thay mặt các đại biểu tham dự đại hội, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 - báo công với Bác. Hoa hậu Bảo Ngọc thông tin, sau sáp nhập địa giới hành chính với các địa phương lân cận, tuổi trẻ TPHCM hôm nay mang trong mình tiềm lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đầy năng động, nhạy bén với công nghệ, giàu lòng nhân ái và khát vọng cống hiến.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc báo công với Bác. Ảnh: Ngô Tùng

TPHCM cũng vừa trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên thành phố vô cùng tự hào khi được học tập, lao động tại thành phố mang tên Người; được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường của tổ chức Hội.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Hội LHTN Việt Nam TPHCM đã luôn khẳng định ý chí, tinh thần tự hào dân tộc, có khát vọng và bản lĩnh, năng động và sáng tạo, có tinh thần xung kích, dấn thân tham gia bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và thành phố.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nêu rõ: Hướng đến nhiệm kỳ mới, tại diễn đàn trọng thể của đại hội, thế hệ trẻ thành phố sẽ cùng nhau thảo luận phương hướng trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố trong giai đoạn 2026-2031 với các giải pháp tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tôn vinh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên thành phố trong học tập, việc làm, khởi nghiệp; tổ chức đa dạng các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và tâm thần cho thanh niên; tăng cường mối quan hệ và phối hợp với các tổ chức thanh niên quốc tế; mở rộng và nâng chất các hoạt động của các tổ chức thành viên, các cơ sở Hội trực thuộc.

Lãnh đạo Thành Đoàn, Hội LHTN, Hội SVVN Việt Nam TPHCM cùng đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục dẫn dắt, tạo niềm cảm hứng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hiệu triệu, đoàn kết các tầng lớp thanh niên dưới ngọn cờ của tổ chức Hội.

“Với tấm lòng biết ơn, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, thanh niên thành phố sẽ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thực hiện phương hướng nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ thành phố xin hứa đem tất cả sức trẻ, trí tuệ để cống hiến vì hạnh phúc của thanh niên, quyết tâm xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững, cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; không ngừng rèn luyện, phấn đấu xứng đáng là người cán bộ Hội, hội viên, thanh niên thành phố”, Hoa hậu Bảo Ngọc bày tỏ.

Đại biểu thanh niên điểm danh trước khi bước vào phiên làm việc đầu tiên, sáng 11/9.