Tân học viên quân y ‘cháy’ hết mình trong đêm Gala đặc biệt

TPO - Những gương mặt còn bỡ ngỡ của các tân học viên lần đầu bước lên sân khấu Học viện Quân y, hòa cùng tuổi trẻ nhà trường và các đơn vị bạn trong những tiết mục ca, múa, nhảy hiện đại, võ thuật sôi động, tạo nên một đêm Gala nhiều màu sắc dành cho học viên, sinh viên khóa mới năm 2026.

Đêm Gala chào đón học viên, sinh viên khóa mới năm 2026 ở Học viện Quân y diễn ra tối 10/9, với sự tham dự của 141 học viên và 255 sinh viên khóa mới cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Quân y và các đơn vị bạn.

Chương trình Gala diễn ra trong không khí sôi động, trẻ trung đầy cuốn hút. Video: Nguyễn Minh

Cùng tham dự chương trình có Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh nhân dân.

Đêm Gala được mở màn bằng tiết mục nhảy hiện đại “Nam quốc sơn hà” do CLB Flashmob Học viện Quân y biểu diễn. Giai điệu hào hùng của dân tộc được chuyển tải bằng những động tác trẻ trung, mạnh mẽ, nhanh chóng tạo không khí sôi động cho đêm diễn.

Tiếp đó là màn hát múa “Máu ơi, mình đi đâu thế” của CLB Hiến máu nhân đạo Học viện Quân y. Hơn 10 năm hoạt động, CLB đã trở thành một trong những lực lượng tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ nhà trường.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Phó Chính ủy Học viện Quân y, tặng hoa đại diện tuổi trẻ các đơn vị tham gia chương trình.

﻿ Các tân học viên, sinh viên Học viện Quân y giao lưu, chia sẻ cảm xúc tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Minh

Không gian nghệ thuật tiếp tục được nối dài với những giai điệu đến từ tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện An ninh Nhân dân, cùng CLB Guitar của Học viện Quân y. Những tiết mục mang màu sắc khác nhau nhưng cùng tạo nên một bức tranh trẻ trung, gần gũi về đời sống tinh thần của tuổi trẻ trong môi trường Quân đội.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn kết hợp giữa CLB Guitar Học viện Quân y và các tân học viên quân sự Khóa 60 qua ca khúc “Đi giữa trời rực rỡ”. Đây là lần đầu những học viên mới chính thức bước lên sân khấu của Học viện. Từ những bước chân đầu tiên còn có phần bỡ ngỡ, các tân học viên nhanh chóng hòa vào không khí của đêm Gala, mở đầu cho những năm tháng thanh xuân dưới mái trường mới.

Sân khấu tiếp tục được khuấy động với đồng diễn võ thuật “Tinh thần Vĩnh Xuân” và tiết mục nhảy hiện đại do CLB Flashmob phối hợp cùng học viên K60 thực hiện.

Các màn võ thuật do tuổi trẻ Học viện Quân y biểu diễn trong đêm Gala. Video: Nguyễn Minh

Cùng với đó, tiết mục “Chiến hữu” do CLB Pain Calisthenics biểu diễn, gợi lên tinh thần đồng đội - những người sẽ cùng nhau học tập, rèn luyện và đi qua những năm tháng thanh xuân dưới mái trường Quân y.

Không chỉ dành cho những người đứng trên sân khấu, các tân học viên, sinh viên dưới các hàng ghế hội trường được kéo vào cuộc chơi với phần giao lưu gồm 7 câu hỏi về Học viện Quân y và những nội dung xuất hiện trong video giới thiệu hoạt động của các CLB thanh niên.

Những câu trả lời nhanh, chính xác cùng các phần quà từ Ban tổ chức khiến không khí hội trường thêm sôi nổi. Cách tổ chức này cũng tạo cơ hội để các tân học viên nhanh chóng ghi nhớ những thông tin đầu tiên về ngôi trường mà mình sẽ gắn bó trong những năm tới.