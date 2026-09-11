Phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc: Từ đây có một tôi khác

TPO - Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác” mở ra một không gian để đông đảo độc giả trong và ngoài nước cùng chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người. Mỗi tác giả không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

Ngày 11/9, tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác”.

Lễ phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc.

Dự chương trình có Tiến sĩ Phật học, Đại Đức Thích Vạn Lợi - Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế, Phó Trụ trì Chùa Long Hưng, Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục; Tiến sĩ Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về phía Ban Tổ chức, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Không gian nhìn nhận hạnh phúc

Check-in Hạnh phúc được báo Tiền Phong tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn để độc giả trong và ngoài nước chia sẻ những trải nghiệm có ý nghĩa, qua đó ghi lại những câu chuyện về sự thay đổi tích cực của mỗi người sau những gì họ đã trải qua.

Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở việc một người đã đến đâu, trải nghiệm điều gì, trải qua điều gì mà ở những nhận thức, cảm xúc và chuyển biến mà trải nghiệm đó để lại trong chính họ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh, cuộc thi Check-in Hạnh phúc nhằm tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm gần gũi và chân thực của đời sống. Thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, mỗi tác giả có thể đem đến cho cộng đồng một góc nhìn, một bài học hoặc một nguồn cảm hứng tích cực.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, báo Tiền Phong - cơ quan tổ chức cuộc thi, không chỉ mong muốn phản ánh những vấn đề của đời sống mà còn hướng tới việc tạo ra những diễn đàn kết nối, nơi các giá trị tích cực được chia sẻ và lan tỏa tới công chúng. Cuộc thi được định hướng trở thành một hoạt động thường niên, từng bước xây dựng thành một thương hiệu nội dung của báo Tiền Phong, với chủ đề được thay đổi qua mỗi mùa. Sau mỗi mùa, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản trong tuyển tập Check-in Hạnh phúc.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 11/12/2026. Tác giả gửi tác phẩm kèm các thông tin: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Email nhận bài: tienphongedu.admin@gmail.com Địa chỉ nhận bài: Tầng 8, Tòa nhà Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tiêu đề email: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” – [Tên tác giả].

Ba loại hình tác phẩm dự thi

Chia sẻ về thông tin cuộc thi, ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, cho biết, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp và khu vực.

Với chủ đề “Từ đây có một Tôi khác”, mùa đầu tiên Check-in Hạnh phúc hướng tới những câu chuyện, trải nghiệm hoặc khoảnh khắc đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc, cách sống của chính tác giả.

Ông Trịnh Xuân Quang thông tin về thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi tiếp nhận tác phẩm ở 3 hình thức là viết, video và voice. Tác phẩm viết bằng tiếng Việt, tối đa 2.000 từ; khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video hoặc tư liệu minh họa.

Tác phẩm video với thời lượng từ 3 - 8 phút, định dạng MP4 hoặc MOV, hình ảnh và âm thanh rõ nét; khuyến khích có phụ đề tiếng Việt. Tác phẩm voice với thời lượng từ 3 - 8 phút, định dạng MP3 hoặc WAV, âm thanh rõ ràng, không tạp âm, giọng đọc mạch lạc.

Lễ trao giải Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 dự kiến diễn ra trước ngày 31/12/2026.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi thể loại Viết, Video và Voice, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất (10 triệu đồng/giải); 2 giải Nhì (7 triệu đồng/giải); 2 giải Ba (5 triệu đồng/giải) và 5 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Các giải thưởng phụ: Tác phẩm truyền cảm hứng nhất (2 triệu đồng); Video ấn tượng nhất (2 triệu đồng); Voice chạm đến cảm xúc nhất (2 triệu đồng); Tác giả đặc biệt – trẻ tuổi nhất/lớn tuổi nhất (2 triệu đồng).

Ngoài ra, Ban Tổ chức có các giải thưởng “Check-in Hạnh phúc” do các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ trao tặng.

Theo Ban Tổ chức, tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính nguyên bản, trung thực, không vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền sử dụng đối với hình ảnh, âm thanh, video và các tư liệu của bên thứ ba được sử dụng trong tác phẩm.

Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tác phẩm dự thi. Tác giả vẫn giữ quyền tác giả đối với tác phẩm; Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động truyền thông, quảng bá và các chương trình cộng đồng, phi lợi nhuận của cuộc thi, kèm ghi rõ tên tác giả theo quy định của Ban Tổ chức.

Ban Giám khảo “Check-in Hạnh phúc” gồm các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực. Trong đó, có nhà báo Lê Xuân Sơn – nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong - Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc - Nhà phê bình văn học; nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú; nhà báo Trần Nhật Minh - nguyên Giám đốc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong.