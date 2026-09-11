Bảo vệ người làm đúng, kiên quyết xử lý các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ

TPO - Làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, những vụ việc tồn đọng, đơn thư kéo dài cần được tập trung xem xét, giải quyết khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền và đúng quy định; bảo vệ người làm đúng, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ.

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về kết quả công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Viện tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch toàn diện, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: PV.



Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức; công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, danh dự của người cán bộ, đảng viên và người làm công tác khoa học xã hội và nhân văn.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu phải giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Những vụ việc tồn đọng, đơn thư kéo dài cần được tập trung xem xét, giải quyết khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền và đúng quy định; bảo vệ người làm đúng, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ.

Viện Hàn lâm tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học, nâng tầm nghiên cứu và năng lực tư vấn chính sách, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Khoa học xã hội và nhân văn phải đi trước một bước trong nghiên cứu, phát hiện, lý giải những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn; vừa làm tốt nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý luận, vừa phải hướng mạnh vào nghiên cứu ứng dụng, dự báo chiến lược và tư vấn chính sách”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hoạch định chính sách.

Viện cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đặt ra trong giai đoạn phát triển mới; tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, quản trị hiện đại, phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Viện cần xây dựng môi trường khuyến khích cán bộ khoa học tìm tòi cái mới, đề xuất vấn đề mới, cách tiếp cận mới; từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu liên ngành; có cơ chế thu hút các chuyên gia trong và ngoài Viện, kể cả các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia các nhiệm vụ lớn.

Viện cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; đồng thời phải giữ gìn và phát triển được những lĩnh vực nghiên cứu nền tảng, lâu dài.

Cùng với hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, cần đánh giá cán bộ thực chất, người làm tốt, có sản phẩm, có đóng góp phải được ghi nhận; người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phải được xem xét, sàng lọc theo quy định.

Đối với đội ngũ cán bộ khoa học, cần có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, nhất là đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ khoa học trẻ và cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.