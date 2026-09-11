Công ty Việt Mỹ 'một mình một ngựa' trong các gói thầu trăm tỷ tại Phú Thọ như thế nào?

TPO - Trong giai đoạn 2022-2025, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (gọi tắt là Công ty Việt Mỹ) trúng ít nhất ba gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị 172,65 tỷ đồng. Cả ba gói đều chỉ có Việt Mỹ tham dự và mức tiết kiệm so với giá gói thầu đều dưới 1%.

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: “Mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”.

Gói thầu có giá 145,5 tỷ đồng. Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 144,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Như vậy, số tiền tiết kiệm so với giá gói thầu là 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,69%.

Theo hồ sơ, gói thầu gồm hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng trị giá 127 tỷ đồng, xuất xứ Anh và hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính mô phỏng trị giá 17,5 tỷ đồng, xuất xứ Trung Quốc.

Hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD của Elekta trị giá 127 tỷ đồng do Việt Mỹ bán cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, tháng 1/2024, Việt Mỹ tiếp tục trúng Gói thầu số 03: “Mua sắm hệ thống thu nhận hình ảnh y học hạt nhân SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói thầu có giá 25,4 tỷ đồng. Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá 25,25 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 150 triệu đồng, tương đương khoảng 0,59%. Thiết bị được mua sắm là hệ thống SPECT/CT hai đầu thu 16 lát cắt, model NM/CT 860, trong đó máy chính do GE Medical Systems Israel sản xuất, xuất xứ Israel.

Năm 2022, Việt Mỹ trúng Gói thầu “Bảo trì trọn gói hệ thống máy gia tốc tuyến tính bao gồm nhân công và linh kiện thay thế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói thầu có giá 2,92 tỷ đồng. Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự, trúng thầu với giá 2,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 365 ngày. Số tiền tiết kiệm là 20 triệu đồng, tương đương khoảng 0,68%.

Tính cả ba gói thầu trên, giá các gói thầu là 173,82 tỷ đồng, còn tổng giá trúng thầu của Việt Mỹ là 172,65 tỷ đồng. Tổng số tiền chênh lệch là 1,17 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,67% giá gói thầu.

Cả ba gói đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, ở cả ba lần, Việt Mỹ đều là nhà thầu duy nhất tham dự. Điều này cho thấy sự bao phủ lớn đến mức gần như độc quyền của Việt Mỹ trong việc cung cấp các thiết bị, linh kiện y tế liên quan đến chữa bệnh ung thư.

Dữ liệu cho thấy Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu 144,5 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Đáng chú ý, ngày 21/4/2025, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim (cùng do Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ thành lập, chỉ đạo, điều hành) trúng Gói thầu số 1: “Mua sắm thiết bị y học hạt nhân phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Gói này có giá 1,695 tỷ đồng, với ba nhà thầu tham dự. Sao Kim trúng thầu với giá 1,4 tỷ đồng, tiết kiệm 295 triệu đồng, tương đương khoảng 17,4%. Điều này cho thấy, ít nhất về hình thức, việc có nhiều nhà thầu tham gia, số tiền tiết kiệm cho ngân sách thông qua đấu thầu sẽ lớn hơn.

Đối chiếu thời gian thực hiện các gói thầu trên với hai nhân sự có vị trí lãnh mới bị khởi tố tại Phú Thọ cho thấy: Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (người bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ), từng là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó là Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ. Từ tháng 10/2024, ông được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Y tế đến tháng 1/2025. Ông Lê Đình Thanh Sơn (cũng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ) giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ năm 2021. Như vậy, thời điểm Việt Mỹ trúng các gói thầu trên, hai ông này đều trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.