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Trung vệ gốc Mỹ nhập tịch thành công, tuyển Việt Nam trước cơ hội dùng 100% hàng thủ có dòng máu ngoại

Đặng Lai

TPO - Bóng đá Việt Nam vừa đón thêm một tin vui nơi hàng thủ khi trung vệ Kyle Colonna của CLB Thể Công Viettel chính thức nhận quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Anh sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn chất lượng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

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Quyết định này vừa được ban hành trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước. Kể từ thời khắc này, Colonna chính thức mang tên Việt là Lương Chí Khải. Anh có mẹ là người Việt Nam nên không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu cư trú liên tục 5 năm tại quốc gia sở tại.

Thời gian tới, Colonna hay với cái tên gọi thuần Việt là Chí Khải sẽ xin xác nhận chuyển đổi liên đoàn quản lý từ Mỹ sang Việt Nam. Và nếu hoàn thành thủ tục này, anh sẽ đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý để được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Lương Chí Khải sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88. Cầu thủ này có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt. Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến dải đất hình chữ S thi đấu, khát vọng cống hiến lâu dài cùng dòng máu quê hương luôn âm ỉ cháy trong anh.

Chí Khải không giấu giếm ước mơ khoác lên mình màu áo đỏ. Theo nhiều đồng đội chia sẻ, anh thường xuyên chủ động hỏi han các đồng đội lẫn ban huấn luyện về cơ hội cũng như thủ tục pháp lý để có thể trở thành công dân Việt Nam vào một ngày không xa. Và hôm nay, sự kiên trì và mong mỏi cháy bỏng ấy đã chính thức đơm hoa kết trái.

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Chí Khải đã khẳng định giá trị chuyên môn từ khi gia nhập Thể Công Viettel ở mùa giải trước. Trung vệ này nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi tuyến dưới của đội bóng áo lính. Anh chinh phục giới chuyên môn nhờ thể hình vững vàng, tư duy bọc lót thông minh, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và đặc biệt là phong thái thi đấu điềm tĩnh.

Bước sang mùa giải năm nay, Lương Chí Khải tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa khi đá chính trọn vẹn 2 vòng đấu mở màn. Ấn tượng nhất phải kể đến màn trình diễn rực sáng ở ngày khai mạc gặp CLB Đồng Nai: anh ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng, góp công lớn vào thắng lợi 2-0.

Sau trường hợp của Adou Minh, sự xuất hiện của Chí Khải đánh dấu bước tiến mới cho làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương cống hiến, đồng thời mang đến cho HLV Kim Sang-sik thêm phương án phòng ngự bên cạnh những trụ cột quen thuộc như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung hay Phạm Xuân Mạnh.

Thậm chí với trung vệ của Thể Công Viettel, đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng một hàng phòng ngự gồm 100% nhân tố mang dòng máu ngoại. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang là 2 lựa chọn. Án ngữ trước mặt 2 thủ môn Việt kiều này là bộ tứ vệ gồm Quang Vinh Pendant, Adou Minh, Chí Khải và Đỗ Phi Long (Gustavo). Trong đó, Quang Vinh Pendant sẽ đảm trách biên trái, Adou Minh hoặc Chí Khải là lựa chọn cho cánh phải khi họ từng nhiều lần đá trung vệ lệch phải ở CLB. Vị trí còn lại thuộc về Phi Long.

Khả năng HLV Kim Sang-sik sử dụng hàng thủ 100% nhân tố ngoại là không cao, nhưng chi tiết trên cho thấy sự dồi dào trong nguồn cầu thủ nhập tịch của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Đặng Lai
#hàng thủ #quốc tịch #Việt Nam #bóng đá #Chí Khải #đội tuyển #FIFA ASEAN Cup #Colonna

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