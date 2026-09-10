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Lần đầu tham dự, MMA Việt Nam treo thưởng nửa tỷ đồng cho HCV ASIAD 20

Trọng Đạt

TPO - Võ sỹ Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh có cơ hội nhận thưởng 500 triệu đồng nếu giành HCV tại ASIAD 20, kỳ đại hội đầu tiên đưa võ thuật tổng hợp (MMA) vào chương trình thi đấu chính thức.

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Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) vừa công bố mức thưởng dành cho các võ sĩ đoạt huy chương tại ASIAD 20, với 500 triệu đồng cho HCV, 200 triệu đồng cho HCB và 100 triệu đồng cho HCĐ. Đây là khoản thưởng riêng của liên đoàn, chưa bao gồm chế độ khen thưởng của Nhà nước và các khoản thưởng nóng tại Á vận hội.

Trước đó, Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) trao cho Việt Nam hai suất đặc cách ở hạng 54kg nữ MMA hiện đại và 77kg nam MMA truyền thống. MMA Việt Nam đến Nhật Bản với hai đại diện là Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh. VMMAF lựa chọn hai võ sĩ dựa trên quá trình đánh giá lực lượng và thành tích chuyên môn.

Lò Thị Phung bước vào giải đấu với dấu ấn từ tấm HCV hạng 49kg MMA hiện đại tại Giải vô địch châu Á 2026 ở Trung Quốc. Tại ASIAD 20, nữ võ sĩ sẽ tranh tài ở hạng 54kg, cao hơn hạng cân cô vừa đăng quang tại giải châu lục.

Trong khi đó, Quàng Văn Minh từng giành HCV SEA Games 33 năm 2025. Sau thành công ở đấu trường khu vực, võ sĩ Việt Nam hướng tới thử thách mới tại Đại hội Thể thao châu Á.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản. Trong lần đầu xuất hiện ở chương trình thi đấu chính thức, MMA có sáu nội dung thuộc hai nhóm MMA hiện đại và MMA truyền thống.

Đội tuyển MMA Việt Nam dự ASIAD 20 gồm sáu thành viên: một lãnh đội, ba huấn luyện viên và hai vận động viên. Đội dự kiến bắt đầu thi đấu ngày 20/9 tại Nhà thi đấu Inae, thành phố Nagoya.

Trọng Đạt
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