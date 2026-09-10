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Arsenal thăng hoa trên đôi chân của Martin Odegaard

Hương Ly

TPO - Cú sút ấn tượng của Martin Odegaard giúp Arsenal vượt ải Napoli thành công ở vòng phân hạng Champions League.

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Cú sút tuyệt vời của Martin Odegaard (phút 75) giúp Arsenal giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Napoli. "Pháo thủ" lẽ ra phải thắng đậm hơn khi họ thực hiện đến 25 cú sút, đưa bóng trúng mục tiêu 9 lần. Sự xuất sắc của thủ môn Napoli là nguyên nhân chủ yếu khiến Arsenal chỉ thắng tối thiểu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal nhanh chóng áp đặt quyền kiểm soát thế trận. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 58%, "Pháo thủ" liên tục thực hiện các pha ban bật ở tốc độ cao nhằm kéo giãn hàng phòng ngự kỷ luật của Napoli. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng khiến các cơ hội của đội khách trôi qua đáng tiếc.

Đáng chú ý nhất là tình huống Mikel Merino thực hiện pha đánh đầu cận thành hiểm hóc từ quả phạt góc, song thủ môn Alex Meret của Napoli cứu thua xuất sắc. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục gia tăng cường độ tấn công. Đại diện nước Anh dồn ép nghẹt thở khiến Napoli gần như không thể lên bóng phản công. Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 75.

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Arsenal khởi đầu mùa giải ấn tượng.

Từ một pha đập nhả ăn ý với Declan Rice, đội trưởng người Na Uy tự tin dứt điểm quyết đoán ở phút 75. Bóng đi căng, dội mép trong cột dọc bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đối phương, mở tỷ số 1-0 cho Arsenal.

Ở trận ra quân Champions League 2026/27, HLV Arteta điều chỉnh nhiều vị trí đá chính so với chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Eze, Merino, Gyokeres, Hincapie xung trận. Havertz, Tzolis dự bị. Lối chơi của "Pháo thủ" vẫn vận hành trơn tru, tạo ra nhiều cơ hội.

Sau kỳ chuyển nhượng hè hiệu quả, Arsenal làm dày đội hình. HLV Arteta đang nắm trong tay ít nhất 2 phương án chất lượng cho mỗi vị trí. Chỉ trong 3 ngày, nhà ĐKVĐ Premier League chơi 2 trận căng thẳng liên tiếp trước Chelsea và Napoli. Dù vậy, Arsenal vẫn xoay vòng tốt và đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Đó chính là khác biệt của đội hình có chiều sâu.

Odegaard đang là thủ lĩnh tinh thần và chuyên môn của Arsenal. Trước Chelsea, Odegaard ghi bàn nâng tỷ số 2-1. Và trên sân của Napoli, tuyển thủ Na Uy ghi bàn quý giá giúp "Pháo thủ" thắng với tỷ số tối thiểu.

Hương Ly
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