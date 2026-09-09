Tân binh Học viện Bóng đá Nutifood nô nức ngày nhập học, 30 tài năng trẻ sẵn sàng chinh phục giấc mơ sân cỏ

Xuất sắc vượt qua kỳ tuyển chọn, 30 tài năng trẻ của Khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood chính thức hội tụ tại “đại bản doanh” ở Gia Lai (cũ) để tham dự lễ khai giảng, bắt đầu hành trình 7 năm được đào tạo bài bản để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Lễ khai giảng có sự tham dự của phụ huynh 30 tân học viên, Ban huấn luyện, đội ngũ thầy cô, các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nutifood, những người sẽ đồng hành cùng các em trong quá trình rèn luyện và trưởng thành tại Học viện.

Chạm tay vào giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Phát biểu tại lễ khai giảng, HLV Guillaume Graechen (thầy Giôm), người trực tiếp dẫn dắt và đào tạo các học viên, đã gửi lời chúc mừng đến 30 tân học viên Khóa 4, đồng thời nhắn nhủ các em về hành trình phía trước: “Gia nhập Học viện là bước khởi đầu để các em theo đuổi đam mê và hướng đến con đường bóng đá chuyên nghiệp. Trong 7 năm tới, với chương trình đào tạo bài bản cùng sự đồng hành về dinh dưỡng và thể chất của Nutifood, các em sẽ có cơ hội phát triển toàn diện, từng bước hoàn thiện bản thân và sẵn sàng chinh phục những sân chơi lớn hơn trong tương lai”.

Thầy cô, phụ huynh và các học viên tại buổi lễ khai giảng khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood

Với các bậc phụ huynh, ngày con chính thức nhập học cũng là ngày đánh dấu một bước trưởng thành mới.

Phụ huynh của “tân học viên nhí” Xuân An (TP.HCM) chia sẻ: “Gia đình rất vui và tự hào khi con có cơ hội theo học tại Học viện Bóng đá Nutifood. Sau khi tìm hiểu về chương trình đào tạo, tôi đặc biệt tin tưởng phương pháp huấn luyện của thầy Giôm. Thầy không chỉ phát triển chuyên môn bóng đá cho các cháu mà còn rèn luyện đạo đức, tác phong. Đây là điều rất cần thiết cho quá trình trưởng thành của các cháu”.

Không chỉ gửi gắm kỳ vọng về phương pháp huấn luyện, mẹ bé Xuân An còn mong muốn con được sống và rèn luyện trong một môi trường an toàn, kỷ luật; được chăm sóc đầy đủ, có chế độ dinh dưỡng tối ưu và được học văn hóa, ngoại ngữ, qua đó phát triển một cách toàn diện.

“Các thầy cô cũng cần nghiêm khắc hơn để các con có sự cố gắng trong học tập và tập luyện; có sự giám sát việc các con ăn uống hết khẩu phần bao gồm cả sữa, yaourt để bảo đảm sức khỏe tập luyện. Hiện tại các con còn nhỏ, chưa có ý thức tự giác”, mẹ bé Xuân An gửi gắm.

Cơ sở vật chất, không khí thoáng mát, trong lành, sự tiếp đón ân cần của các thầy cô tại Học viện bóng đá Nutifood cũng nhận được sự hài lòng từ nhiều phụ huynh.

“Thầy cô đón tiếp các cháu rất chu đáo, vô cùng ấm áp, do đó tôi tin tưởng con mình sẽ được chăm lo cẩn thận”, một phụ huynh cho biết.

7 năm tôi luyện toàn diện cho những tài năng trẻ

Sau lễ khai giảng, 30 tân học viên Khóa 4 chính thức bước vào chương trình đào tạo kéo dài 7 năm tại Học viện Bóng đá Nutifood, dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen cùng đội ngũ Ban huấn luyện.

Buổi tập luyện đầu tiên tại Học viện bóng đá Nutifood của các tân học viên khóa 4

Trong hành trình này, các em sẽ được rèn luyện chuyên sâu về kỹ thuật, chiến thuật, tư duy chơi bóng và thể lực, đồng thời được thi đấu, cọ xát qua nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Bên cạnh bóng đá, chương trình học văn hóa tiếp tục được duy trì song song nhằm bảo đảm các em phát triển cân bằng giữa đam mê thể thao và nền tảng tri thức. Các học viên cũng được học ngoại ngữ, kỹ năng mềm và những kiến thức cần thiết để chủ động hơn trong cuộc sống.

Đặc biệt, dinh dưỡng thể thao là phần khác biệt trong chương trình đào tạo tại Học viện bóng đá Nutifood. Với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Nutifood, các học viên được theo dõi và chăm sóc chế độ dinh dưỡng chuyên biệt dành cho vận động viên bóng đá ngay từ lúc đặt chân vào trường học, qua đó hỗ trợ phát triển thể lực tốt nhất cho các bé.

Không chỉ chăm sóc về dinh dưỡng, các học viên còn được giảng dạy, trang bị kiến thức để hiểu hơn về vai trò của dinh dưỡng đối với thể thao, từng bước hình thành ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe và thể lực cho chính mình.

Bác sĩ Nguyệt chia sẻ, giảng dạy về kiến thức dinh dưỡng chuyên biệt dành cho vận động viên với các tân học viên và phụ huynh

Bác sĩ Chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI), người trực tiếp theo sát công tác chăm sóc dinh dưỡng cho các học viên, cho biết: “Dinh dưỡng trong thể thao có những yêu cầu đặc thù, đặc biệt với bóng đá, môn thể thao đòi hỏi cao về thể lực và thể chất. Một cầu thủ cần có nền tảng thể lực tốt để đáp ứng cường độ tập luyện, duy trì sức bền và thi đấu hiệu quả trên sân. Vì vậy, bên cạnh đào tạo chuyên môn, chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp các em có nền tảng thể chất tốt nhất để tập luyện và thi đấu”.

Toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo, bao gồm đào tạo bóng đá, học văn hóa, thi đấu, đào tạo nước ngoài, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc dinh dưỡng chuyên sâu… đều được Nutifood tài trợ hoàn toàn.

Với 30 tân học viên chính thức gia nhập Khóa 4, Học viện Bóng đá Nutifood tiếp tục hành trình phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ từ niềm đam mê bóng đá. Không chỉ hướng đến việc đào tạo những cầu thủ có chuyên môn tốt, Học viện còn đặt mục tiêu giúp các em trưởng thành toàn diện về thể chất, tri thức, bản lĩnh và đạo đức, tạo nền tảng để tự tin theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.