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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm trưởng ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026

Trọng Đạt

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao nhiệm vụ Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026, diễn ra ở Aichi và Nagoya (Nhật Bản).

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Ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Trên cương vị này, ông Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp tham gia điều hành môn bóng đá nam, phối hợp triển khai công tác tổ chức theo các tiêu chuẩn của AFC và Ban tổ chức Đại hội.

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch VFF được giao trọng trách tại đấu trường ASIAD. Năm 2014, tại ASIAD 17 ở Incheon (Hàn Quốc), ông đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá, trực tiếp tham gia điều hành và phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn.

Đến ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được AFC giao nhiệm vụ Trưởng đoàn bóng đá nam và nữ của AFC tại Đại hội.

Trong hệ thống bóng đá quốc tế, ông Trần Quốc Tuấn hiện là Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC. Tháng 10/2025, ông được FIFA bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, theo quyết định được Hội đồng FIFA thông qua ngày 2/10/2025.

Ủy ban này có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng thuộc hệ thống FIFA.

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ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya. Riêng môn bóng đá nam khởi tranh ngày 15/9, có 15 đội tham dự, chia thành bốn bảng, gồm ba bảng bốn đội và một bảng ba đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Theo lịch thi đấu, đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Trận ra quân gặp Kuwait diễn ra lúc 17h ngày 15/9 (giờ Việt Nam), tại sân Nagoya City Mizuho.

Để chuẩn bị cho Đại hội, U23 Việt Nam đã trải qua hai đợt tập trung trong năm nay. Ở đợt đầu vào tháng 3, đội dự giải giao hữu CFA Team China 2026, cọ xát với các đội U23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Đợt thứ hai diễn ra ngắn ngày vào cuối tháng 7, chủ yếu nhằm rà soát, đánh giá lực lượng.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân trở lại ngày 12/9, trước khi lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để bước vào chiến dịch ASIAD 2026.

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Trọng Đạt
#VFF #Trần Quốc Tuấn #ASIAD 2026 #bóng đá nam #AFC #FIFA #U23 Việt Nam

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