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U23 Việt Nam chốt 23 cầu thủ dự ASIAD 2026, đặt niềm tin vào sức trẻ

Trọng Đạt

TPO - Ngày 9/9, đội tuyển U23 Việt Nam công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, kết hợp những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế với nhiều cầu thủ thuộc lứa tuổi 21. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ mở màn hành trình bằng trận gặp Kuwait ngày 15/9.

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Danh sách dự ASIAD 2026 cho thấy định hướng của U23 Việt Nam: vừa xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh tại đại hội, vừa trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi châu lục.

Bên cạnh những gương mặt đã được thử sức qua các trận đấu quốc tế, sự hiện diện của nhiều cầu thủ thuộc lứa tuổi 21 là bước chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2027, gồm vòng loại U23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Để định hình bộ khung, U23 Việt Nam đã trải qua các đợt tập trung trong năm 2026. Hồi tháng 3, đội tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, cọ xát với U23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá nhân sự qua đợt tập trung ngắn ngày trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD.

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Theo kế hoạch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Chỉ hai ngày sau khi di chuyển, đội sẽ bước vào trận ra quân. Quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp khá ngắn khiến quá trình xây dựng lực lượng từ những đợt tập trung trước càng có ý nghĩa.

Tại ASIAD 20, diễn ra ở Aichi và Nagoya, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Theo thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, U23 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội ngay từ những lượt trận đầu để cạnh tranh suất đi tiếp.

Sau ASIAD, đội dự kiến tiếp tục tập trung tại Gia Lai trong dịp FIFA Days tháng 11. Đây sẽ là đợt hoạt động nối tiếp nhằm duy trì, hoàn thiện lực lượng cho các giải đấu năm 2027.

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Trọng Đạt
#U23 Việt Nam #ASIAD 2026 #đội tuyển #sức trẻ #bóng đá quốc tế #HLV Đinh Hồng Vinh #thể thao Việt Nam

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