Nhận định Liverpool vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 10/9: Đêm Anfield rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 10/9, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool và Atletico Madrid lại gặp nhau ngay ở trận ra quân Champions League, trong màn tái hiện cuộc đối đầu rực lửa tại Anfield mùa trước.

Nhận định trước trận Liverpool vs Atletico Madrid

Gần 12 tháng sau màn rượt đuổi nghẹt thở tại Anfield, Liverpool và Atletico Madrid lại chạm trán nhau ở trận mở màn Champions League. Mùa trước, Liverpool từng dẫn trước 2-0 chỉ sau 6 phút nhưng để Atletico gỡ hòa, trước khi Virgil van Dijk ghi bàn quyết định ở phút 90+2 giúp đội chủ nhà thắng 3-2.

Liverpool đã tìm lại hưng phấn sau khi giành thắng lợi 2-0 trước Ipswich Town.

Lần này, bối cảnh đã có nhiều thay đổi. Liverpool bước vào Champions League với một HLV mới khi Andoni Iraola chuẩn bị có trận đấu đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất châu Âu trên cương vị HLV trưởng The Reds. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vừa có chiến thắng đầu tiên cùng Liverpool khi đội bóng của ông đánh bại Ipswich Town 2-0 hôm 6/9.

Đó là kết quả quan trọng sau khi Liverpool khởi đầu mùa giải bằng hai trận hòa liên tiếp 2-2 trước Newcastle và Nottingham. Ngôi sao đắt giá Alexander Isak đã giải tỏa không ít áp lực cho ông thầy Iraola khi ghi cả hai bàn chỉ trong 9 phút đầu trận gặp Ipswich.

Chuyển hướng sang Champions League, Liverpool chắc chắn muốn tiến xa hơn vòng tứ kết mùa trước, nơi họ bị PSG loại với tổng tỷ số 4-0. Đội bóng 6 lần vô địch châu Âu cũng có cơ sở để hướng tới một khởi đầu thuận lợi khi từng đứng trong top 3 ở cả hai mùa Champions League gần nhất, kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức mới, trong đó có ngôi đầu mùa 2024/25.

Đặc biệt, Liverpool chưa từng thua trận mở màn một chiến dịch Cúp C1/Champions League khi được chơi trên sân nhà. Trong 12 trận như vậy, họ thắng 10 và hòa 2. Ba trận mở màn gần nhất tại Anfield đều kết thúc với tỷ số 3-2.

Ở chiều ngược lại, Atletico Madrid đến Anfield với tâm trạng không thực sự tốt. Đội bóng của Diego Simeone vừa bị Athletic Bilbao đánh bại với tỷ số 3-0 tại vòng 4 La Liga, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận bất bại đầu mùa.

Atletico từng lọt vào bán kết Champions League mùa trước và đây cũng là mùa giải thứ 14 liên tiếp họ góp mặt ở đấu trường này. Tuy nhiên, Simeone sẽ phải nhanh chóng giúp các học trò lấy lại sự chắc chắn vốn là thương hiệu của Atletico.

Đại diện Tây Ban Nha cũng chưa từng thắng một trận thuộc vòng bảng Champions League trước các đội bóng Anh, với 4 trận hòa và 6 thất bại. Dẫu vậy, Atletico vẫn có những cơ sở để hy vọng bởi họ chỉ tịt ngòi 2 lần trong 24 trận gần nhất tại vòng bảng của sân chơi danh giá này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Atletico Madrid

Liverpool đang bất bại ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sau hai trận hòa 2-2 trước Newcastle và Nottingham, họ thắng Ipswich 2-0 để qua đó có được 3 trận liên tiếp ghi được 2 bàn/trận ở Ngoại hạng Anh.

Khả năng tấn công của Liverpool tiếp tục là điểm đáng chú ý. Họ đã ghi bàn trong 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận ghi ít nhất 2 bàn. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn để lại những dấu hỏi khi đội bóng của Iraola từng để Newcastle và Nottingham ghi 2 bàn trong hai vòng đấu liên tiếp.

Atletico cũng khởi đầu mùa giải khá tốt trước khi gục ngã tại San Mames. Họ thắng Malaga 2-0, hòa Villarreal 2-2 và đánh bại Sevilla 3-1 trước khi thua Athletic Bilbao 0-3. Sau 5 trận trên mọi đấu trường, Atletico đã nhận 7 bàn thua, tương đương 1,4 bàn mỗi trận.

Alex Baena đang là mũi tấn công nổi bật nhất của Atletico khi ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo sau 4 lần ra sân tại La Liga. Trong khi đó, Pablo Barrios được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của đội bóng thành Madrid.

Baena là mũi nhọn đang có phong độ cao của Atletico Madrid.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Liverpool. Hai đội đã gặp nhau 7 lần tại Champions League, Liverpool thắng 3, hòa 2 và thua 2, ghi 12 bàn và nhận 10 bàn thua. Atletico thắng cả hai lần chạm trán đầu tiên tại Champions League, đều ở vòng 1/8 mùa 2019/20. Nhưng Liverpool đã thắng cả 3 cuộc đối đầu gần nhất, gồm chiến thắng 3-2 tại Anfield mùa trước cùng hai trận thắng ở vòng bảng mùa 2021/22.

Ba lần gần nhất Atletico làm khách tại Anfield trong khuôn khổ Champions League đều chứng kiến nhiều bàn thắng, với tổng cộng 12 pha lập công. Đáng chú ý hơn, Atletico mới chỉ có một lần không ghi bàn trong 5 chuyến làm khách gần nhất tới sân đấu này.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Atletico Madrid

Liverpool sẽ không có Federico Chiesa và Wataru Endo trong danh sách đăng ký Champions League. Bên cạnh đó, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike đều vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Joe Gomez vẫn chưa chắc chắn.

Những thiếu hụt ở hàng thủ có thể buộc Iraola tiếp tục sử dụng Ronald Araujo bên cánh phải. Cầu thủ Barcelona được Liverpool mượn trong mùa này đã chơi tốt trong chiến thắng trước Ipswich và nhiều khả năng tiếp tục đá chính bên cạnh Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk và Milos Kerkez.

Trên hàng công, sự chú ý dồn vào Bradley Barcola. Tân binh đắt giá này đã gây ấn tượng mạnh trong 26 phút xuất hiện trước Ipswich, đạt tốc độ tối đa 35,9 km/h, nhanh nhất Premier League mùa này tính đến thời điểm đó. Iraola cũng xác nhận Barcola đã sẵn sàng thi đấu nhiều hơn, vì vậy khả năng anh đá chính là khá lớn.

Florian Wirtz tiếp tục đảm nhận vai trò số 10 phía sau Isak, trong khi Gakpo nhiều khả năng vẫn giữ vị trí sau màn khởi đầu mùa giải ấn tượng. Liverpool sẽ bước vào trận đấu này mà không có Mohamed Salah tại Champions League lần đầu tiên kể từ mùa 2014/15.

Nhưng cũng không thể không nhắc đến Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển hiện đã có 3 bàn tại Premier League mùa này và từng là tác giả của 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo ở mùa giải gần nhất anh chạm trán Atletico, khi anh còn khoác áo Sociedad. Nếu cái duyên ấy được Isak tái hiện, đội bóng thành Madrid có lý do để lo sợ.

Tân binh "bom tấn" Barcola của Liverpool (áo đỏ) có thể sẽ đá chính trận này.

Bên phía Atletico, Alexander Sorloth vắng mặt vì chấn thương đùi, còn Arnau Ortiz bị treo giò. Simeone cũng đứng trước một lựa chọn quan trọng trên hàng công liên quan đến Julian Alvarez.

Alvarez chưa đá chính trận nào ở mùa giải này nhưng đã vào sân từ ghế dự bị trong thất bại trước Athletic Bilbao. Sau những diễn biến liên quan đến tương lai của tiền đạo người Argentina trong mùa hè, việc anh trở lại đội hình xuất phát tại Anfield sẽ là một trong những điểm đáng chờ đợi nhất.

Tân binh Jonathan David cũng có thể được sử dụng sau khi chuyển đến từ Juventus, dù khả năng đá chính của anh vẫn chưa rõ ràng. Cristian Romero trong khi đó đang chờ trận đá chính đầu tiên cho Atletico.

Đội trưởng Koke cũng có thể trở lại đội hình xuất phát ở khu vực giữa sân. Nếu ra sân, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 28 trong lịch sử có 150 lần xuất hiện tại các giải đấu cấp CLB của UEFA.

Cột mốc ấy đáng ra có thể sẽ rất đẹp với Koke nếu đây không phải chuyến làm khách hứa hẹn đầy sóng gió tới Liverpool. Trước một chủ nhà đang khát khao chiến thắng “mở hàng”, nhiều khả năng Koke và đồng đội sẽ phải tay trắng rời Anfield đêm nay.