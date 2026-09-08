HLV Mourinho lên tiếng về ‘món nợ’ Champions League với Real Madrid

TPO - HLV Jose Mourinho khẳng định không cảm thấy mắc nợ Real Madrid vì chưa giành Champions League trong nhiệm kỳ đầu. Trước cuộc tiếp đón đội bóng cũ Inter Milan, ông nhấn mạnh mục tiêu hiện tại không liên quan đến quá khứ.

Real Madrid mở màn Champions League 2026/27 bằng trận gặp đương kim vô địch Serie A Inter Milan tại Santiago Bernabeu, lúc 2h ngày 9/9, giờ Việt Nam. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Mourinho ở sân chơi số một châu Âu kể từ khi trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, HLV Mourinho giành ba danh hiệu: La Liga 2011/12, Cup Nhà vua 2010/11 và Siêu Cup Tây Ban Nha 2012. Dấu ấn lớn nhất của ông là chức vô địch La Liga với kỷ lục 100 điểm và 121 bàn thắng, chấm dứt chuỗi ba mùa đăng quang liên tiếp của Barca. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa thể giúp Real chinh phục Champions League.

Bởi vậy, trước ngày ra quân năm nay, ông nhận được câu hỏi liệu có cảm thấy mắc nợ Real và chịu thêm sức ép phải mang chiếc cúp danh giá về Bernabeu hay không?

“Không, đây là hai nhiệm kỳ khác nhau. Khi tôi rời đi vào năm 2013, chúng tôi đã giành được nhiều danh hiệu, thua cũng đã thua và đã cống hiến hết sức. Mọi chuyện khép lại ở đó. Những gì tôi cần làm bây giờ không liên quan đến quá khứ”, HLV Mourinho nói.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh vị thế của Real Madrid hiện tại đã khác xa thời điểm ông lần đầu tiếp quản đội bóng.

“Hồi năm 2010, chúng tôi thậm chí còn không vào được tứ kết Champions League và đã rất lâu không góp mặt ở bán kết. Giờ đây, chúng tôi đã giành 6 chức vô địch Champions League chỉ trong hơn một thập niên”, ông nói.

Dù HLV Mourinho muốn khép lại câu chuyện quá khứ, màn trình diễn trước mắt của Real Madrid vẫn đặt ông dưới sự chú ý. Thất bại 0-1 trước Real Betis tại La Liga cuối tuần qua là cú vấp đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Trận gặp Inter vì thế trở thành cơ hội để đội chủ sân Bernabeu lấy lại niềm tin.

Theo HLV Mourinho, Real Madrid cần xây dựng sự ổn định để hướng tới những thành công lớn. Ông liên tục nhắc lại yếu tố này khi nói về yêu cầu cải thiện đội bóng, từ cách vận hành đến nền tảng tổ chức.

“Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu, vô địch mọi giải đấu. Nhưng bạn phải nỗ lực để có được sự ổn định”, Mourinho nhấn mạnh. “Real Madrid vẫn là Real Madrid, ở đây bạn phải chiến thắng bằng mọi giá”.

Cuộc đối đầu còn mang ý nghĩa riêng với HLV Mourinho khi bên kia chiến tuyến là đội bóng cũ Inter Milan và người học trò cũ Cristian Chivu. Ông từng dẫn dắt Inter giai đoạn 2008-2010, với đỉnh cao là cú ăn ba Champions League, Serie A và Cup Italy mùa 2009-2010.

Đến nay, Inter vẫn là đội bóng Italy duy nhất giành cả ba danh hiệu này trong cùng một mùa giải. HLV Chivu cũng chính là một thành viên trong đội hình Inter vô địch châu Âu dưới thời HLV Mourinho. Sau chiến tích ấy, “Người đặc biệt” chia tay Inter để bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tại Real Madrid.

Trong cuộc họp báo trước trận, ông bày tỏ tình cảm và sự tôn trọng với HLV Chivu, đồng thời khẳng định sẽ đặt những kỷ niệm qua một bên khi trận đấu bắt đầu.

Inter cũng đến Bernabeu với phong độ đáng gờm. Đội bóng Italy toàn thắng ba trận đầu Serie A, trong đó có màn ngược dòng hạ Napoli 3-2 ngay trước chuyến làm khách tại Madrid. Lautaro Martinez lập cú đúp, còn Marcus Thuram ghi bàn còn lại ở trận đấu đó. Đây là thử thách rõ ràng cho nỗ lực tìm lại chiến thắng của thầy trò Mourinho.

Trong khi HLV Mourinho đối diện câu hỏi về áp lực danh hiệu, ngôi sao Kylian Mbappe phải trả lời những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ với Vinicius Junior và bầu không khí phòng thay đồ.

“Cải thiện phòng thay đồ nghĩa là gì?”, tiền đạo người Pháp hỏi lại khi được đề nghị đánh giá sự thay đổi so với mùa trước. “Các bạn có cảm giác rằng năm ngoái có điều gì đó không ổn sao? Không, mọi thứ vẫn như năm ngoái. Đúng là chúng tôi có HLV khác, nhưng mọi thứ vẫn vậy”.

Real Madrid đang hướng tới chức vô địch Champions League đầu tiên kể từ năm 2024. Hai mùa liên tiếp không giành danh hiệu lớn, trùng với khoảng thời gian Mbappe khoác áo CLB, khiến kỳ vọng vào mùa giải này càng cao. Với đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu, một khởi đầu thuyết phục trước Inter sẽ là bước đi cần thiết trên hành trình tìm lại vị thế.