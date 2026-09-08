Nhận định Porto vs Man City, 02h00 ngày 9/9: Khởi đầu chương mới

TPO - Nhận định bóng đá Porto vs Man City, 02h00 ngày 9/9, vòng phân hạng Champions League. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến hành quân tới sân Porto sẽ là thử thách đầu tiên cho tham vọng châu Âu của đội bóng dưới thời HLV Enzo Maresca.

Nhận định trước trận đấu

Lần đầu tiên kể từ mùa 2015/16, Man City bước vào Champions League mà không có HLV Pep Guardiola trên ghế chỉ đạo. Chuyến làm khách trước Porto rạng sáng mai sẽ mở ra thử thách mới cho HLV Enzo Maresca, người từng đưa Chelsea vô địch Conference League mùa 2024/25.

Chiến lược gia người Italy không xa lạ với sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong sáu trận dẫn dắt Chelsea tại Champions League nửa cuối năm 2025, ông giành ba chiến thắng, hòa một và thua hai trận. Dấu ấn nổi bật là chiến thắng 3-0 trước Barcelona.

Khởi đầu cùng Man City bằng thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh, Maresca nhanh chóng giúp đội bóng lấy lại tinh thần. Man City toàn thắng ba vòng đầu Ngoại hạng Anh, lần lượt vượt qua Bournemouth, Crystal Palace và tân binh Coventry City để giành trọn chín điểm.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Coventry cuối tuần qua cho thấy Man City vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp của Erling Haaland, đồng thời giúp anh phá một kỷ lục ghi bàn của Sergio Aguero tại CLB, đã định đoạt trận đấu. Nhưng để bảo toàn lợi thế trước đội bóng của Frank Lampard, Man City phải nhờ đến những pha cứu thua quan trọng của Gianluigi Donnarumma.

Sự xuất sắc của thủ thành người Italy giúp Man City lần đầu giữ sạch lưới trên mọi đấu trường mùa này. Dù vậy, thành tích sân khách tại Champions League vẫn là nỗi lo với đại diện nước Anh. Trong chín chuyến xa nhà gần nhất ở giải đấu, họ chỉ thắng hai trận và nhận tới sáu thất bại.

Ở phía đối diện, Porto trở lại Champions League sau hai mùa vắng bóng. Lần gần nhất góp mặt ở mùa 2023/24, đội bóng Bồ Đào Nha dừng bước tại vòng 1/8 sau thất bại trước Arsenal trong loạt sút luân lưu.

Hai mùa tiếp theo, Porto đều không tiến xa như kỳ vọng ở Europa League. Họ bị Roma loại tại vòng play-off mùa 2024/25, trước khi thua Nottingham Forest ở tứ kết mùa trước. Dẫu vậy, chức vô địch Bồ Đào Nha mùa 2025/26 đã đưa “Những chú rồng” trở lại đấu trường hàng đầu châu lục.

Đây là lần thứ 28 Porto góp mặt ở vòng bảng hoặc giai đoạn phân hạng Champions League. Chỉ Real Madrid, Barcelona (cùng 31 lần) và Bayern Munich (30 lần) có thành tích cao hơn.

Đoàn quân của HLV Francesco Farioli cũng có bước chạy đà thuận lợi với thành tích toàn thắng từ đầu mùa 2026/27. Sau khi hạ Torreense 1-0 để giành Siêu cúp Bồ Đào Nha, Porto thắng liên tiếp năm trận tại giải quốc nội trước Alverca, Rio Ave, Arouca, Viseu và Moreirense. Họ ghi 11 bàn và chỉ một lần thủng lưới trong chuỗi trận này.

Phong độ ấn tượng cùng lợi thế sân Dragao tiếp thêm tự tin cho Porto. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Man City. Qua bốn lần chạm trán tại các cúp châu Âu, Porto chưa từng thắng và nhận ba thất bại. Kết quả tốt nhất của họ là trận hòa 0-0 ở vòng bảng Champions League tháng 12/2020.

Thông tin lực lượng

Man City thiếu vắng Nico O’Reilly và Jeremy Doku trong chuyến làm khách tại Dragao. O’Reilly chấn thương lưng khi khởi động trước trận gặp Coventry, khiến tân binh đắt giá Enzo Fernandez phải đá chính ngoài dự kiến. HLV Maresca cho biết vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng cầu thủ người Anh vẫn không cùng đội sang Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Doku tiếp tục vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Iliman Ndiaye cũng khiến ban huấn luyện lo lắng khi phải rời sân ở phút 87 trận ra mắt. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Everton khẳng định anh chỉ bị chuột rút. Phil Foden sẵn sàng thay thế nếu Ndiaye không đạt thể trạng tốt nhất.

Phía Porto, HLV Francesco Farioli phải điều chỉnh hàng thủ do Jan Bednarek bị treo giò một trận. Trung vệ này nhận thẻ đỏ trong trận thua Nottingham Forest ở lượt về tứ kết Europa League mùa trước. Nehuen Perez nhiều khả năng sẽ thay Bednarek đá cặp với cựu cầu thủ Arsenal Jakub Kiwior.

Đội chủ nhà còn thiếu tiền vệ Victor Froholdt, người bất tỉnh trong trận gặp Moreirense và phải nhập viện cấp cứu. Cầu thủ 20 tuổi đang hồi phục nhưng chưa thể trở lại thi đấu.

Danh sách vắng mặt của Porto còn có Vasco Sousa, Oskar Pietuszewski (cùng chấn thương chân), Gabriel Mec, Zaidu Sanusi (cùng chấn thương háng) và tiền đạo Samu Aghehowa (chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối).