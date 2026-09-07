Bầu Thụy hoàn tất trao thưởng 7,5 tỷ đồng: Từ cam kết đến hành động vì bóng đá Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Thụy đã hoàn tất việc trao thưởng tổng cộng 7,5 tỷ đồng sau chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trong đó, 6 tỷ đồng được chuyển tới Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam; 1 tỷ đồng dành riêng cho Nguyễn Hoàng Đức và 500 triệu đồng trao cho năm tuyển thủ còn lại của CLB Ninh Bình. Toàn bộ số tiền đã đến tay người nhận.

Không đợi đến khi chiếc cúp vô địch được nâng lên, ông Nguyễn Đức Thụy đã đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik từ những thời điểm khó khăn và chịu nhiều áp lực nhất tại ASEAN Cup 2026. Những khoản thưởng sau từng dấu mốc quan trọng không đơn thuần mang giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp sức kịp thời, thể hiện tình cảm và niềm tin dành cho đội tuyển Việt Nam.

Ba lần tiếp sức trên hành trình vô địch

Khoản thưởng đầu tiên trị giá 2 tỷ đồng được ông Nguyễn Đức Thụy trao sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở vòng bảng. Trước trận đấu ấy, đội tuyển Việt Nam chịu không ít áp lực sau trận hòa Singapore và phải bước vào chuyến làm khách khó khăn trên sân Pakansari. Chiến thắng thuyết phục không chỉ giải tỏa sức ép mà còn tạo bước ngoặt quan trọng cho hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Khi đội tuyển vượt qua Malaysia ở bán kết để giành quyền vào chung kết, ông Nguyễn Đức Thụy tiếp tục thưởng thêm 2 tỷ đồng. Sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, ông trao thêm 2 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thưởng dành cho toàn đội lên 6 tỷ đồng.

Cả ba khoản thưởng đã được thực hiện đầy đủ. Toàn bộ 6 tỷ đồng đã được chuyển tới Ban huấn luyện và các cầu thủ, biến những lời động viên trong suốt giải đấu thành sự ghi nhận cụ thể sau chiến thắng.

Phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Hoàng Đức

Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, ông Nguyễn Đức Thụy đã gặp gỡ, động viên riêng Nguyễn Hoàng Đức và cam kết thưởng 1 tỷ đồng nếu đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, đồng thời tiền vệ này thi đấu xuất sắc. Lời động viên thể hiện niềm tin và kỳ vọng dành cho một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển, đồng thời là đội trưởng CLB Ninh Bình.

Tại giải đấu, Hoàng Đức tiếp tục khẳng định vai trò ở khu trung tuyến bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong lối chơi. Anh thi đấu bền bỉ, góp phần quan trọng vào hành trình giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.

Sau giải đấu, ông Nguyễn Đức Thụy đã thực hiện cam kết và chuyển đầy đủ khoản thưởng 1 tỷ đồng tới Hoàng Đức. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không mệt mỏi của tiền vệ sinh năm 1998 trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như CLB Ninh Bình.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Thụy thưởng mỗi tuyển thủ còn lại của CLB Ninh Bình 100 triệu đồng. Năm cầu thủ được nhận thưởng gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Ngọc Mỹ. Tổng số tiền 500 triệu đồng cũng đã được chuyển đầy đủ tới từng cầu thủ.

Đồng hành với bóng đá bằng những hành động cụ thể

Đằng sau con số 7,5 tỷ đồng không chỉ là phần thưởng dành cho một chức vô địch. Đó còn là cách ông Nguyễn Đức Thụy thể hiện tình cảm và sự đồng hành với bóng đá Việt Nam bằng những hành động thiết thực, đúng thời điểm.

Ở mùa giải 2025–2026, khi CLB Thanh Hóa rơi vào giai đoạn đặc biệt khó khăn về tài chính, ông Nguyễn Đức Thụy đã có sự hỗ trợ kịp thời để đội bóng tiếp tục thi đấu, không phải bỏ giải. Thanh Hóa sau đó đi hết mùa bóng và trụ hạng thành công, góp phần giúp V.League khép lại ổn định, trọn vẹn.

Từ việc hỗ trợ một câu lạc bộ vượt qua thời khắc khó khăn đến những lần tiếp sức đội tuyển quốc gia trên hành trình chinh phục chức vô địch, dấu ấn của ông Nguyễn Đức Thụy không chỉ nằm ở những con số. Quan trọng hơn, đó là sự hiện diện đúng lúc, là việc biến cam kết thành hành động và là tình yêu dành cho bóng đá Việt Nam được thể hiện bằng trách nhiệm cụ thể.