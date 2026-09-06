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Thể thao

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HLV Ikeuchi lý giải việc thiếu cầu thủ U19 SLNA tại vòng loại U20 châu Á

Trọng Đạt

TPO - HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định muốn có sự phục vụ của một số cầu thủ nhà vô địch U19 quốc gia SLNA tại vòng loại U20 châu Á 2027. Tuy nhiên, những gương mặt này phải ở lại CLB để chuẩn bị và thi đấu tại V.League.

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Phát biểu sau trận gặp U20 Iran ở lượt cuối bảng C tối 6/9, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự tiếc nuối khi U20 Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

“Chúng tôi đã tính toán các phương án để đạt được kết quả tốt nhất, nhưng tiếc là mục tiêu đó đã không hoàn thành. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ”, ông nói.

Ở cuộc đối đầu với U20 Iran, U20 Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi tận dụng cơ hội để sớm ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, các học trò của HLV Ikeuchi không thể duy trì thế trận trước sức ép của đối thủ trong hiệp hai.

“Chúng tôi đã sớm nắm bắt được cơ hội để ghi bàn mở tỷ số và thi đấu khá tốt ở giai đoạn đầu trận. Đó là một khởi đầu tương đối thuận lợi theo đúng kịch bản đề ra. Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi đã không thể kiểm soát và ngăn chặn được sức ép cũng như sức mạnh của đối thủ. Đây là điều rất đáng tiếc”, nhà cầm quân người Nhật Bản chia sẻ.

Theo HLV Ikeuchi, hạn chế rõ nhất của các cầu thủ U20 Việt Nam là kinh nghiệm thi đấu thực tế. Việc đối đầu với những đối thủ mạnh tại bảng C giúp các cầu thủ trẻ nhận ra những điểm cần cải thiện để tiếp tục trưởng thành.

“Tôi tin rằng lứa cầu thủ này hoàn toàn có tương lai và tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, điều các em còn thiếu rõ nhất lúc này chính là kinh nghiệm thi đấu thực chiến. Việc được đối đầu với những đối thủ mạnh tại giải đấu này chính là bài học và tích lũy kinh nghiệm quý báu để các em trưởng thành hơn”, ông nhận xét.

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Bên cạnh vấn đề chuyên môn, HLV Ikeuchi cũng giải thích về sự vắng mặt của một số cầu thủ thuộc U19 SLNA, đội bóng vừa giành chức vô địch U19 quốc gia. Ông khẳng định ban huấn luyện muốn triệu tập những gương mặt này, nhưng các cầu thủ phải thực hiện nhiệm vụ tại CLB.

“Không phải là ban huấn luyện không lựa chọn các cầu thủ SLNA. Bản thân tôi rất muốn có sự phục vụ của họ. Tuy nhiên, các cầu thủ đó phải làm nhiệm vụ cùng CLB chủ quản để chuẩn bị và thi đấu tại V.League. Vì vậy, họ không thể lên tập trung cùng đội tuyển đợt này”, HLV Ikeuchi cho biết.

Khép lại vòng loại mà không đạt mục tiêu, U20 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Dù vậy, HLV Ikeuchi vẫn đặt niềm tin vào các học trò, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm để phát huy tiềm năng.

Trọng Đạt
#U20 Việt Nam #SLNA #HLV Ikeuchi #Vòng loại U20 châu Á #cầu thủ trẻ #kinh nghiệm thi đấu #U19

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