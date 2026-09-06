Đội tuyển pickleball Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Mỹ ở chung kết World Cup 2026

TPO - Trong trận chung kết nội dung đồng đội vừa kết thúc ở Pickleball World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ, thất thủ 0-4 trước ứng viên số 1 cho chức vô địch là Mỹ.

ảnh: Pickleball Việt

Tối 6/9 tại cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Giải Pickleball World Cup 2026 đã chứng kiến những màn so tài đỉnh cao của các tay vợt Mỹ với chủ nhà Việt Nam. Trước sức ép từ ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường qua từng pha bóng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận Mỹ vẫn là đội tuyển có đẳng cấp cao và đồng đều vượt trội. Cộng thêm việc các tay vợt Việt Nam cạn kiệt sức lực sau một ngày thi đấu mệt nhoài ở các nội dung đơn nam, đôi nam-nữ… nên họ đã không thể tạo nên bất ngờ.

Trận 1 ở nội dung đôi nữ, Việt Nam với 2 tay vợt hàng đầu là Sophia Huỳnh và Ken Tâm đã thua 17-21. Càng thi đấu, các tay vợt chủ nhà càng hụt hơi so với đối thủ. Việc các tỷ số càng ngày càng đậm ở các trận sau đã chứng minh điều đó (10-21, 16-21 và 14-21).

Tỷ số chung cuộc là 4-0 nên 2 trận đấu còn lại là đơn nam và đơn nữ đã không thể diễn ra (theo luật, đội nào đến 4 điểm trước sẽ giành chiến thắng). Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch ở trận đấu cuối cùng, song tấm Huy chương Bạc danh giá này vẫn là một mốc son chói lọi của pickleball nước nhà.

Vì đội đã tạo nên bất ngờ ở hành trình vừa qua. Để bước lên bục vinh quang, dàn tuyển thủ gồm Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Ken Tâm, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc… đã cống hiến một hành trình rực sáng với chuỗi trận bất bại thuyết phục, lần lượt quật ngã Nam Phi, Hà Lan, Australia và đè bẹp Nhật Bản 4-0 tại bán kết. Nhưng ở các trận đấu đó, không nhiều người nghĩ Việt Nam đã ngược dòng thắng Australia, cũng chẳng nhiều CĐV có thể tin một Việt Nam lại áp đảo Nhật Bản tại bán kết.

Như vậy, Pickleball World Cup 2026 đã kết thúc. Và đây là giải đấu thành công cho nước chủ nhà. Ngoại trừ thất bại ở nội dung đồng đội, tuyển Việt Nam vẫn gây ấn tượng ở các nội dung khác như đơn nam, đôi nam-nữ, juniors… Ngoài kết quả thi đấu, đội tuyển Việt Nam còn để lại hình ảnh đẹp đẽ về tinh thần thi đấu quả cảm, mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của bộ môn thể thao này trên đấu trường quốc tế.

Sau trận, lãnh đạo Đội Tuyển Pickleball Việt Nam họp và động viên các VĐV sau khi kết thúc giải. Tất cả đều chia sẻ đầy tự hào khi góp phần tạo nên một giải đấu thành công của đội tuyển.