Nhận định Everton vs MU, 20h00 ngày 6/9: Giải mã chủ nhà bất bại

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs MU, vòng 3 Premier League 2026/27, lúc 20h00 ngày 6/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu tại Hill Dickinson là phép thử cho tham vọng nối dài mạch thắng của Quỷ đỏ và khả năng duy trì sự ổn định của đội chủ nhà.

Nhận định trước trận đấu

MU hành quân đến sân Everton với sự tự tin sau chiến thắng 5-2 trước Ipswich. Màn ngược dòng tại Old Trafford giúp thầy trò HLV Michael Carrick giải tỏa sức ép từ thất bại trước Hull City ở vòng mở màn, đồng thời vươn lên nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của “Quỷ đỏ”. Sau bàn mở tỷ số của Leif Davis, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi hat-trick, cùng bàn phản lưới của Jacob Greaves và pha lốp bóng của Bryan Mbeumo giúp đội chủ nhà giành trọn ba điểm.

Trong kỳ chuyển nhượng xuất hiện nhiều thương vụ vượt mốc 100 triệu bảng, giữ chân Fernandes có thể xem là một trong những thành công lớn nhất của MU. Chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA cho thấy tầm ảnh hưởng cả trong tổ chức lối chơi lẫn khả năng định đoạt trận đấu.

Chiến thắng trước Ipswich cũng đưa tổng điểm MU giành được kể từ khi HLV Carrick thay Ruben Amorim lên con số 42, cao nhất Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn. Nếu đánh bại Everton, nhà cầm quân người Anh sẽ trở thành HLV thứ sáu trong lịch sử giải đấu đạt 45 điểm sau 20 trận đầu tiên trong một nhiệm kỳ tại một CLB.

Dù vậy, việc để đối thủ mở tỷ số trong cả hai vòng đầu là vấn đề MU cần khắc phục. Trước Everton của David Moyes, đội khách khó có thể trông chờ vào một màn ngược dòng tưng bừng như trận gặp Ipswich.

Everton đang có khởi đầu tích cực ở mùa giải 2026/27. Đội bóng vùng Merseyside thắng Crystal Palace trong ngày ra quân, đánh bại Preston North End với tỷ số đậm tại Cúp Liên đoàn, đồng thời giành một điểm trên sân Bournemouth sau khi bị dẫn trước.

Những kết quả này phần nào giúp Everton giảm sức ép trong bối cảnh người hâm mộ phản đối giới chủ vì hoạt động chuyển nhượng ở giai đoạn cuối phiên chợ hè. Cuộc tiếp đón MU sẽ là phép thử đáng chú ý cho khả năng duy trì đà tiến của đội chủ nhà.

Nếu giành ba điểm, Everton sẽ có lần thứ hai thắng hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại Hill Dickinson. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 2021/22, họ toàn thắng hai trận sân nhà đầu mùa ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu MU của HLV Moyes không mang lại nhiều sự lạc quan. Nhà cầm quân người Scotland đã thua “Quỷ đỏ” 23 trận tại Ngoại hạng Anh trên cương vị HLV, chỉ ít hơn Harry Redknapp một trận.

Ở lần đầu làm khách tại Hill Dickinson hồi tháng 2, MU thắng Everton 1-0, qua đó trả món nợ thua cùng tỷ số tại Old Trafford trước đó. Kết quả ấy tiếp thêm tự tin cho đội khách, nhưng phong độ hiện tại của Everton báo hiệu một chuyến đi nhiều thử thách với thầy trò Carrick.

Thông tin lực lượng

MU tiếp tục thiếu vắng tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Baleba vì chấn thương mắt cá chân. Tiền vệ này đã được giới thiệu trước trận thắng Ipswich, nhưng phải chờ thêm khoảng hai tuần mới có thể ra mắt.

Manuel Ugarte và Amad Diallo cũng chắc chắn vắng mặt, lần lượt vì chấn thương đầu gối và mắt cá chân. Matthijs de Ligt nhiều khả năng chưa thể trở lại do chấn thương lưng. Trong khi đó, khả năng ra sân của Luke Shaw, Mason Mount và Tom Heaton còn bỏ ngỏ. Shaw gặp vấn đề ở gân kheo, còn Mount và Heaton bị đau sau va chạm.

Bruno Fernandes tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trực tiếp tham gia vào 11 bàn thắng trước Everton tại Ngoại hạng Anh, cùng Ryan Giggs và David Beckham dẫn đầu thống kê này trong số các cầu thủ MU.

Bên phía Everton, Jack Grealish có thể lập tức đá chính sau khi trở lại theo dạng cho mượn từ Man City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Tân binh Ainsley Maitland-Niles cũng được kỳ vọng góp mặt, trong khi Christian Norgaard đang gặp vấn đề chấn thương.

Với việc Iliman Ndiaye, cầu thủ gia nhập Man City với giá 60 triệu bảng, có thể mở ra cơ hội đá chính bên cánh phải cho Brennan Johnson. Trên hàng công, Thierno Barry có ít đối thủ cạnh tranh ở vị trí trung phong sau khi Beto chuyển đến Fiorentina và thương vụ chiêu mộ Folarin Balogun không thành.