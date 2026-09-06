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Hoàng Đức chấn thương, tuyển Việt Nam thấp thỏm trước FIFA ASEAN Cup

Trọng Đạt

TPO - Hoàng Đức phải nghỉ thi đấu ngay đầu mùa V-League 2026/27, khiến khả năng góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 còn bỏ ngỏ. Đây là thông tin đáng lo với HLV Kim Sang-sik trước đợt tập trung đội tuyển Việt Nam trong tháng 9.

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Theo thông tin từ CLB Ninh Bình sáng 6/9, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức gặp chấn thương cơ khép háng trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Hiện Hoàng Đức đang thực hiện chương trình điều trị và phục hồi tại CLB dưới sự theo dõi chặt chẽ của đội ngũ y tế.

"Quá trình hồi phục diễn ra tích cực và có những tiến triển tốt. CLB sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình trạng của cầu thủ trước khi quyết định thời điểm trở lại tập luyện và thi đấu", CLB Ninh Bình cho biết.

Thông báo của Ninh Bình làm rõ tình trạng của Hoàng Đức sau khi tiền vệ này không có tên trong danh sách đăng ký ở trận ra quân V-League 2026/27 trên sân Lạch Tray tối 5/9. Dù thiếu đội trưởng, Ninh Bình vẫn ngược dòng đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-1.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Hoàng Đức chưa thể trở lại trong hai vòng tiếp theo, trước mắt là cuộc gặp Thanh Hóa. Sự vắng mặt của tiền vệ này khiến đội bóng phải điều chỉnh nhân sự ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

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Chấn thương của Hoàng Đức cũng đặt ra bài toán nhân sự ở tuyến giữa cho HLV Kim Sang-sik, khi đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 13/9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Khả năng Hoàng Đức góp mặt trong đợt hội quân và thi đấu tại giải vẫn phụ thuộc vào tiến độ hồi phục của anh. Tiền vệ Ninh Bình là nhân tố quan trọng trong hành trình giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 vừa qua.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B thuộc Division 1, cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các trận đấu của Division 1 được tổ chức tại Indonesia. Đây là giải đấu do FIFA trực tiếp quản lý, điều hành, tách biệt với ASEAN Cup mà đội tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch.

Trọng Đạt
#Hoàng Đức #FIFA ASEAN Cup #Việt Nam #chấn thương #đội tuyển #V-League #tuyển Việt Nam

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