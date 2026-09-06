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Trước lượt cuối vòng loại U20 châu Á: Thái Lan và Singapore rộng cửa, Việt Nam mong điều thần kỳ

Đặng Lai

TPO - Trừ tuyển U20 Việt Nam, các đội bóng mạnh ở khu vực Đông Nam Á đều đang rộng cửa giành vé dự VCK U20 châu Á 2027. Đó là Thái Lan, Indonesia, Singapore và thậm chí là cả Myanmar, nền bóng đá vốn sa sút trong 1 thập kỷ qua.

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Trước lượt trận cuối diễn ra vào 6/9, U20 Indonesia đã bỏ túi 4 điểm. Họ đánh bại Lào với tỷ số 3-0 trong trận đấu thứ hai. Chiến thắng này đã đưa Indonesia lên vị trí đầu bảng H với 4 điểm nhưng hiệu số tốt hơn. Đội tuyển xứ vạn đảo cũng được hưởng lợi từ trận hòa 2-2 giữa Australia và Malaysia.

Như vậy trước trận cuối, U20 Indonesia và U20 Australia đang bằng điểm. Cả 2 sẽ đại chiến với nhau vào tối 6/9 mà ở đó, đội thắng chắc chắn đi tiếp còn đội thua sẽ đối mặt nguy cơ bị loại rất lớn. Vì ở trận đấu cùng giờ, khả năng U20 Malaysia hạ U20 Lào để kết thúc vòng loại với 5 điểm là rất triển vọng. Tại bảng H, U20 Indonesia sẽ rộng cửa đi tiếp nếu từ hòa đến thắng U20 Australia.

Tại bảng F, Thái Lan đang bỏ túi 6 điểm trọn vẹn qua 2 trận. Lượt cuối họ phải gặp U20 Iraq. U20 Thái Lan chắc chắn đi tiếp nếu hòa. Ngay cả khi có thua tối thiểu, đội tuyển này cũng sẽ rộng cửa bước vào vòng trong.

Bảng G đang chờ đợi một cái kết viên mãn dành cho U20 Campuchia. Đội tuyển này đang bỏ túi 3 điểm qua 2 lượt gồm 1 thắng và 1 thua. Trận cuối, họ chỉ cần thắng U20 Kuwait là gần như chắc chắn dẫn đầu bảng vì khả năng U20 Yemen lấy điểm từ U20 Nhật Bản là rất viển vông. Nếu gặp may với những kết quả có lợi từ 7 bảng khác. U20 Campuchia hoàn toàn có thể dự VCK.

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U20 Việt Nam chật vật trong khi U20 Thái Lan lại rộng cửa

Trong số các đại diện Đông Nam Á, khá bất ngờ khi 2 đội gần như chắc chắn sẽ đi tiếp lại là 2 cái tên không thuộc nhóm “tinh hoa”. Đó là Singapore và Myanmar. Lượt cuối bảng J, U20 Singapore gặp U20 Đài Bắc Trung Hoa. Một kết quả hòa sẽ chắc chắn đưa đội tuyển này đi tiếp. Nếu thua không quá đậm, họ cũng sẽ có vé dự VCK.

Trong khi đó, U20 Myanmar thậm chí còn dễ hơn vì đội tuyển này toàn thắng 2 trận, hiệu số lên tới +11. Trận vào tối 6/9, họ chắc chắn đi tiếp nếu hòa U20 Maldives. Mà với thực lực vượt trội, việc Myanmar hạ Maldives là rất triển vọng chứ chưa cần nói đến tỷ số hòa.

Đội rơi vào tình thế ngặt nghèo nhất lại là Việt Nam, nhà vua bóng đá Đông Nam Á trong 2 năm qua với các chức vô địch từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia. Với 0 điểm sau 2 trận toàn thua, U20 Việt Nam chỉ còn cửa phải thắng Iran chênh lệch từ 2 bàn trở lên (hoặc thắng các tỷ số 3-2, 4-3, 5-4…) và mong U20 Triều Tiên hạ U20 Palestine.

Chưa dừng lại ở đó, đội còn phải mong U20 Palestine cuối bảng, đồng thời hy vọng tình thế ở 7 bảng còn lại chiều lòng. Khả năng xảy ra cùng lúc 4 yếu tố đưa tuyển U20 Việt Nam đi tiếp rõ ràng là không cao.

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BXH bảng C trước lượt cuối
Đặng Lai
#U20 châu Á #vòng loại U20 #U20 Việt Nam #U20 Thái Lan #U20 Indonesia #kết quả bóng đá

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