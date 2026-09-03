Vòng loại U20 châu Á: Singapore, Thái Lan rộng cửa đi tiếp, Việt Nam theo chân Brunei chưa có điểm nào

TPO - Loạt trận thứ 2 vòng loại U20 châu Á 2027 đã đem tới nỗi buồn cho U20 Việt Nam. Đội thua trận thứ 2 liên tiếp và chung mâm cùng những Brunei, Lào, Macau Trung Quốc… trong danh sách các đội tuyển chưa có điểm nào.

Tối 3/9, đội tuyển U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine với áp lực buộc phải giành chiến thắng sau trận ra quân thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chịu tổn thất về lực lượng khi tiền đạo Lê Phát phải chia tay đội bóng để trở lại CLB. Có lẽ vì thế mà sức tấn công của chủ nhà là rất yếu ớt.

Dù tạo ra thế trận lấn lướt hơn so với trận mở màn, nhưng U20 Việt Nam vẫn bộc lộ sự nôn nóng cùng những đường chuyền thiếu chuẩn xác ở khâu xử lý quyết định. Khi hàng công chưa kịp tạo đột biến, hàng thủ lại mắc lỗi trong khâu bọc lót. Phút 34, tận dụng tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Laieth Tayem nhanh chân dứt điểm cận thành đưa U20 Palestine vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, HLV Ikeuchi có những điều chỉnh nhân sự giúp lối chơi tấn công của đội chủ nhà khởi sắc rõ rệt. Đến phút 66, nỗ lực các học trò của ông được đền đáp khi Quốc Khánh bật cao đánh đầu từ đường tạt chuẩn xác của đồng đội, gỡ hòa 1-1.

U20 Việt Nam thua U20 Palestine do bỏ lỡ hàng loạt cơ hội

Hưng phấn sau bàn thắng, U20 Việt Nam dồn ép đối thủ nghẹt thở nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, vận may đã ngoảnh mặt khi bóng liên tiếp tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành Palestine. Tấn công không được thì ắt dính đòn hồi mã thương, đội bóng áo đỏ đã phải trả giá ở phút 83, để Hamade thoát xuống dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Tây Á. Thủ môn Đình Bách còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở những giây bù giờ cuối cùng, khép lại buổi tối cay đắng cho chủ nhà.

Với việc thua chung cuộc 1-2, U20 Việt Nam đã trải qua 2 trận toàn thua, chôn chân ở đáy bảng C. Chung nhóm chưa có điểm nào như U20 Việt Nam là Brunei, Bangladesh, Afghanistan, Hồng Kông Trung Quốc, Macau Trung Quốc, Lào… Nhưng Việt Nam chắc chắn là cái tên thất vọng nhất vì đây là nền bóng đá trẻ thường xuyên tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục, có vị thế hoàn toàn vượt trội so với những Brunei, Bangladesh, Afghanistan hay Lào…

Khác hẳn U20 Việt Nam, U20 Thái Lan toàn thắng 2 trận đầu. Sau khi hạ U20 UAE, họ đánh bại U20 Turkmenistan 1-0 để dẫn đầu bảng F với trọn vẹn 6 điểm. Chung thành tích là U20 Singapore. 2 đội tuyển này đang tràn trề cơ hội giành vé trực tiếp dự VCK.

Trong khi đó U20 Malaysia cũng gây ấn tượng khi cầm hòa U20 Australia. Trận cuối nếu thắng Lào, không loại trừ khả năng họ sẽ giành vé dự VCK. U20 Myanmar cũng gần như chắc chắn sẽ đi tiếp vì bảng đấu của họ rất nhẹ, chỉ gồm đội U20 của Maldives, Brunei và Sri Lanka vốn là những nền bóng đá yếu hàng đầu của AFC. Với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số cao ngất ngưởng, khả năng U20 Myanmar đi tiếp gần như là chắc chắn.