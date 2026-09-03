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Thể thao

CLB Công an Nhân dân ra mắt loạt tân binh, phấn đấu thăng hạng V.League

Vĩnh Xuân

Đội được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Nguyễn Đức Thắng, hướng đến mục tiêu giành quyền thăng hạng V.League 

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Công an Nhân dân đặt mục tiêu sớm giành quyền thăng hạng V.League (ảnh BTC)

Ngày 3/9, CLB Công an Nhân dân vừa tổ chức buổi lễ xuất quân chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27. Tại buổi lễ, CLB đã ra mắt một loạt cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam như: Nguyễn Đình Triệu, Lê Viktor hay Minh Vương, Đỗ Phi Long, Huỳnh Minh Đoàn, trung vệ Phạm Lý Đức, hậu vệ Phạm Minh Phúc, Mạch Ngọc Hà.

Dẫn dắt Công an Nhân dân là HLV Nguyễn Đức Thắng, cựu danh thủ và HLV trưởng Thể Công Viettel. Ông Thắng từng kinh qua nhiều đội bóng như Quy Nhơn Bình Định hay Sài Gòn FC và đều để lại nhiều dấu ấn.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng và kỳ vọng CLB Công an Nhân dân thể hiện được hình ảnh đẹp, tinh thần thượng võ (ảnh BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND cho biết: “Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi tham dự Lễ chuyển giao Câu lạc bộ bóng đá trẻ PVF - Công an nhân dân thành Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên và Lễ xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân khởi động mùa giải 2026 - 2027.

Đây là dấu mốc có tính lịch sử, thể hiện sâu sắc kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về quyết tâm xây dựng một tập thể giàu bản lĩnh, sức mạnh, thi đấu kỷ luật, chuyên nghiệp, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện hình ảnh, thể hiện sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “ba nhất” trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, mong muốn qua từng trận đấu, từng mùa giải, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, năng động, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ”.

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HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết phía trước, đội sẽ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, định hình lối chơi hướng đến một tập thể mạnh, đoàn kết để sớm giành quyền lên V.League.

Vĩnh Xuân
#CLB Công an Nhân dân #V.League #HLV Nguyễn Đức Thắng #Bộ trưởng Lương Tam Quang

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