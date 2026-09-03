AFC siết công tác trọng tài sau khiếu nại của U20 Thái Lan

TPO - Sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khiếu nại về công tác trọng tài trận U20 Thái Lan thắng UAE 1-0, AFC đã gửi cảnh báo tới các trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng loại U20 châu Á 2027.

AFC phản hồi khiếu nại của Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiếp nhận khiếu nại của FAT liên quan đến công tác trọng tài trong trận U20 Thái Lan thắng U20 UAE 1-0 ngày 31/8 tại vòng loại U20 châu Á 2027. Sau đó, AFC gửi văn bản tới nhóm trọng tài đang làm nhiệm vụ tại bảng F để cảnh báo và yêu cầu thận trọng hơn trong các trận đấu tiếp theo.

Trang chủ của LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho thông tin về việc họ khiếu nại công tác trọng tài lên AFC.

Theo Khaosod, AFC yêu cầu các trọng tài đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn của cầu thủ, nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương và bảo đảm hình ảnh của các giải đấu do cơ quan bóng đá châu Á tổ chức. Các trọng tài cũng được yêu cầu nhìn lại những sai sót đã xảy ra để rút kinh nghiệm và cải thiện chất lượng điều hành ở những trận tiếp theo.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi FAT chính thức gửi văn bản tới bộ phận trọng tài của AFC, đề nghị xem xét công tác điều hành trận U20 Thái Lan - U20 UAE. FAT cho rằng có hai tình huống va chạm nguy hiểm trong trận đấu chưa được trọng tài xử lý phù hợp.

Trận đấu trên sân Chonburi kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà, nhưng công tác trọng tài trở thành vấn đề được FAT đặc biệt quan tâm. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết khiếu nại được đưa ra nhằm đề nghị AFC kiểm tra xem các tình huống liên quan đến an toàn cầu thủ có được xử lý đúng luật hay không.

Hai tình huống khiến FAT khiếu nại

Theo FAT, tình huống đầu tiên xảy ra khi một cầu thủ UAE mang áo số 13 bật lên và duỗi chân hướng vào bàn chân của cầu thủ Thái Lan mang áo số 11. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đánh giá pha bóng này có mức độ nguy hiểm cao và tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho đối phương.

Tình huống thứ hai diễn ra ở phút 90+6, thời điểm trận đấu chỉ còn ít giây trước khi kết thúc. Thủ môn UAE lao ra tranh chấp một quả bóng ở độ cao gần khu vực đầu của cầu thủ Thái Lan. Trong pha nhảy lên, thủ môn UAE được cho là đã đưa chân hoặc đầu gối lên cao và xảy ra va chạm khiến cầu thủ Thái Lan bị đau ở vùng đầu.

Các cầu thủ U20 UAE (áo sáng) bị tố cố tình chơi bạo lực với U20 Thái Lan.

Điều khiến FAT không hài lòng là trọng tài không thổi phạt trong tình huống này trước khi cho trận đấu kết thúc. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sau đó gửi kèm video các tình huống gây tranh cãi để AFC xem xét.

FAT nhấn mạnh mục đích của khiếu nại không chỉ nhằm xem xét một trận đấu cụ thể mà còn hướng tới việc bảo đảm an toàn cho cầu thủ và duy trì tính công bằng, minh bạch trong các trận đấu thuộc vòng loại U20 châu Á 2027.

AFC cảnh báo, nhưng chưa có án phạt với trọng tài

Khaosod cho biết sau khi nhận được khiếu nại, AFC đã gửi văn bản tới các trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng loại U20 châu Á 2027, yêu cầu họ tăng cường sự tập trung và không để những tình huống tương tự tái diễn.

AFC cũng đề nghị các ban tổ chức bảng đấu tăng cường giám sát công tác trọng tài. Các trọng tài được khuyến cáo xem xét lại những sai sót đã xảy ra, rút kinh nghiệm từ cách điều hành của đồng nghiệp và cải thiện hiệu suất trong những trận đấu tiếp theo.

Hiện vẫn chưa thấy AFC có động thái kỷ luật với trọng tài Feras Taweel (ảnh nhỏ).

Tuy nhiên, Khaosod lưu ý rằng chưa có thông tin cho thấy trọng tài người Syria Feras Taweel, người điều khiển trận U20 Thái Lan - U20 UAE, bị kỷ luật. FAT cũng không đặt trọng tâm vào việc yêu cầu AFC xử phạt cá nhân trọng tài này mà muốn làm rõ tiêu chuẩn điều hành và những yêu cầu về an toàn cầu thủ tại giải đấu.

Như vậy, phản hồi của AFC mới dừng ở việc chấn chỉnh và nhắc nhở đội ngũ trọng tài, thay vì đưa ra một án phạt cụ thể đối với người điều khiển trận đấu giữa Thái Lan và UAE. Động thái này cũng diễn ra ngay trước trận U20 Thái Lan gặp U20 Turkmenistan ngày 3/9. Sau khi cùng có 3 điểm ở lượt trận đầu tiên, hai đội sẽ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng F.