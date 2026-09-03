Dấu ấn Red Tiger tại hai giải thể thao quy mô lớn giữa lòng Cố đô

Sự góp mặt của Red Tiger tại Aqua Warriors Huế 2026 và Huế Amazing Marathon 2026 không chỉ thể hiện qua vai trò Nhà tài trợ chính, mà còn qua các hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho vận động viên và người tham dự, cùng sự đồng hành của các thương hiệu thuộc Tập đoàn Camel tại sự kiện.

Giữa không gian cổ kính và trầm mặc vốn có của mảnh đất Cố đô, không khí những ngày qua trở nên sôi động và bùng nổ hơn khi hai sự kiện thể thao lớn – Aqua Warriors Huế 2026 và Huế Amazing Marathon 2026 – chính thức diễn ra. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) từ khắp nơi đã hội tụ về Huế, mang theo tinh thần thể thao và quyết tâm chinh phục thử thách.

Năng lượng đồng hành cùng tinh thần thể thao tại Cố đô

Dưới tiết trời đặc trưng của Huế, không khí thi đấu được thể hiện qua từng sải tay rẽ nước trên đường bơi Aqua Warriors và những bước chân bứt phá trên cung đường chạy Amazing Marathon. Dọc theo các lộ trình thi đấu đi qua những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, không khó để bắt gặp những ánh mắt quyết tâm và niềm vui khi cán đích. Đằng sau mỗi vạch xuất phát là một câu chuyện về sự nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm vượt qua thử thách.

Các vận động viên trên đường đua Red Tiger Cup Huế 2026

Đồng hành cùng hành trình thi đấu của các vận động viên là nước tăng lực Red Tiger – Nhà tài trợ chính của cả hai giải đấu. Red Tiger mang đến thông điệp "Năng lượng đồng hành cùng nhịp sống năng động". Thông qua các hoạt động trải nghiệm dành cho VĐV và người tham dự, sự xuất hiện của thương hiệu nước tăng lực góp phần bổ sung năng lượng, tạo thêm sự hứng khởi cho cộng đồng yêu thể thao trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không khí sôi động tại gian hàng Trạm năng lượng Red Tiger

Dấu ấn từ Trạm năng lượng Red Tiger và hệ sinh thái thương hiệu

Điểm dừng chân của vận động viên và du khách là không gian Trạm năng lượng Red Tiger được bố trí tại khu vực trung tâm sự kiện. Đây là nơi vận động viên có thể nghỉ ngơi, trải nghiệm sản phẩm và tham gia các hoạt động tương tác sau phần thi.

Vận động viên nhận quà tặng tại gian hàng Trạm năng lượng Red Tiger

Tại Trạm năng lượng, người tham dự được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm nước tăng lực Red Tiger và tham gia vào chuỗi hoạt động tương tác:

Minigame & Thử thách vận động: Tạo không gian thư giãn, mang lại tiếng cười và sự kết nối giữa các VĐV.

Khu vực Check-in: Nơi ghi lại những bức ảnh kỷ niệm của VĐV cùng huy chương, gia đình và bạn bè.

Quà tặng lưu niệm: Các phần quà thiết thực từ thương hiệu được gửi tặng trực tiếp đến người tham gia.

Những khoảnh khắc VĐV thưởng thức lon Red Tiger mát lạnh sau khi cán đích hay cùng chụp ảnh lưu niệm tại trạm trải nghiệm cho thấy sự hiện diện của Red Tiger tại giải đấu không chỉ được thể hiện qua hình ảnh thương hiệu, mà còn thông qua những hoạt động trải nghiệm trực tiếp dành cho VĐV và người tham dự.

VĐV lưu lại khoảnh khắc giải đấu giữa không gian đặc trưng của Huế

Song song với thương hiệu Red Tiger, khu vực sự kiện còn có sự góp mặt của các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Camel:

Camel Beer: Thương hiệu bia đang được xuất khẩu tới hơn 70 quốc gia.

Ta Lư Coffee: Cà phê từ Khe Sanh - vùng trồng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Moshi: Mì ăn liền ngon đậm đà vị nhà.

Mỗi gian hàng của các thành viên trong Tập đoàn Camel đều tổ chức các hoạt động dùng thử sản phẩm và minigame tặng quà, góp phần tạo nên một không gian trải nghiệm phong phú cho VĐV cũng như du khách đến với Huế dịp này.

Khép lại Aqua Warriors Huế 2026 và Huế Amazing Marathon 2026, giải đấu để lại những ấn tượng tích cực từ các vận động viên và người tham gia. Thông qua vai trò Nhà tài trợ chính, Red Tiger cùng Tập đoàn Camel tiếp tục thể hiện sự đồng hành gắn bó với các phong trào thể thao cộng đồng, tạo dựng hình ảnh thương hiệu gần gũi qua những trải nghiệm thực tế tại sự kiện.