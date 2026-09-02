Tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn trước ASIAD 2026

TPO - Ngày 2/9, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Tô Châu (Trung Quốc), bắt đầu đợt tập huấn cuối cùng trước khi tranh tài tại ASIAD 2026. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dự kiến thi đấu giao hữu với CLB nữ Jiangsu Nanjing và đội tuyển nữ Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Tô Châu từ ngày 2/9 đến 11/9. Trong những ngày đầu, ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố nền tảng thể lực, giúp các cầu thủ duy trì trạng thái thi đấu sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật dành cho đấu trường châu lục.

Hai trận giao hữu tại Trung Quốc được xem là những bài kiểm tra quan trọng đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Ngày 5/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp CLB nữ Jiangsu Nanjing, trước khi đối đầu đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9/9.

Việc được thi đấu với những đối thủ có trình độ chuyên môn cao sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi, mức độ gắn kết giữa các vị trí cũng như phong độ của từng cầu thủ. Qua đó, HLV Hoàng Văn Phúc có thêm cơ sở để hoàn thiện bộ khung đội hình và lựa chọn phương án thi đấu phù hợp cho ASIAD 2026.

Kết thúc đợt tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản. Môn bóng đá nữ tại ASIAD 2026 khởi tranh từ ngày 14/9.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi Nhật Bản thuộc nhóm đội tuyển hàng đầu thế giới, trong khi Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan đều là những đối thủ nhiều kinh nghiệm tại châu Á.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9. Ba ngày sau, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu chủ nhà Nhật Bản, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Thái Lan vào ngày 21/9.

Với mật độ thi đấu dày và các đối thủ có phong cách khác nhau, khả năng duy trì thể lực, tổ chức đội hình và thích nghi chiến thuật sẽ đóng vai trò quan trọng. Đợt tập huấn tại Tô Châu vì thế là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam rà soát lực lượng, khắc phục những điểm còn hạn chế và đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào hành trình tại ASIAD 2026.