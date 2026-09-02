Chelsea bức xúc, tố đối tác lật lọng ở giờ cuối kỳ chuyển nhượng

TPO - Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu vừa chứng kiến một biến cố bất ngờ khi thương vụ tiền vệ Lamine Camara chuyển đến Chelsea đã chính thức đổ bể vào phút chót. Điều này khiến Chelsea bực bội.

Trước đó, mọi diễn biến đều cho thấy Chelsea đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo để lấp vào khoảng trống mà Enzo Fernandez để lại. Đội chủ sân Stamford Bridge đã thống nhất mức phí chuyển nhượng 47 triệu bảng với Monaco. Đổi lại, họ sẽ lấy tiền vệ 22 tuổi đầy tiềm năng Lamine Camara. Đây được coi là thương vụ hời với Monaco vì giá trị thị trường của Camara chỉ đạt 37 triệu bảng. Cách đây 2 năm, Monaco mất vỏn vẹn 7 triệu bảng chiêu mộ ngôi sao này, có nghĩa họ sẽ lời tới 40 triệu bảng.

Về phía Camara, cầu thủ này đã hoàn tất kiểm tra y tế và đồng ý ký vào bản hợp đồng dài hạn có thời hạn 6 năm kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng với The Blues. Sao trẻ người Senegal thậm chí đã lên lịch trình có mặt tại thủ đô London vào thứ Tư để chính thức ra mắt đội bóng mới.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ ký giả uy tín David Ornstein, ban lãnh đạo Monaco đã đơn phương rút lui khỏi bàn đàm phán vào thời khắc quyết định. Động thái "quay xe" này diễn ra song song với việc họ ưu tiên bán tiền đạo Folarin Balogun cho Everton. Monaco không muốn mất cùng lúc 2 trụ cột nên đội bóng nước Pháp hủy kèo giao kèo dù mọi thủ tục gần như đã hoàn tất, khiến ban lãnh đạo đội bóng thành London không giấu nổi sự phẫn nộ.

Caicedo (phải) sẽ phải gánh vác nhiều hơn trong mùa giải 2026/27

Đáng chú ý, Chelsea và Monaco trước đó thậm chí đã ra thỏa thuận đầy đủ bằng văn bản. Hành động bội ước đột ngột từ phía đối tác đã khiến phía Chelsea vô cùng tức giận. Đại diện phía The Blues đã gay gắt chỉ trích và gọi đây là "một cách làm việc vô cùng thiếu chuyên nghiệp”.

Cú bẻ lái không lường trước từ Monaco đã giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch nhân sự của Chelsea. Tuyến giữa của đội bóng Tây London đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi tiền vệ trụ cột Enzo Fernandez cập bến Manchester City với mức phí kỷ lục lên tới 125 triệu bảng.

Việc không thể mua Camara ở những mét cuối khiến lựa chọn cho khu trung tuyến của HLV Xabi Alonso trở nên eo hẹp. Hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ còn lại trong tay một vài cái tên cho vị trí giữa sân gồm Moises Caicedo, Valentin Barco, lão tướng Jordan Henderson, Romeo Lavia. Thời gian của kỳ chuyển nhượng đã hết, rõ ràng The Blues đang đối mặt với một mùa giải đầy rủi ro nơi tuyến giữa.