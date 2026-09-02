Man City đạt thỏa thuận mua Enzo Fernandez với giá kỷ lục 125 triệu bảng

TPO - Man City đã đạt thỏa thuận với Chelsea về việc chi 125 triệu bảng chiêu mộ Enzo Fernandez trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đưa tiền vệ người Argentina trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB này.

Thỏa thuận được chốt sau một chuỗi diễn biến thay đổi nhanh chóng trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Theo Sky Sports, Enzo Fernandez sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất việc chuyển tới sân Etihad.

Mức phí 125 triệu bảng giúp thương vụ này san bằng kỷ lục chuyển nhượng tại Anh, được Liverpool thiết lập khi mua Alexander Isak từ Newcastle vào ngày cuối của "phiên chợ Hè" năm ngoái.

Bản hợp đồng chiêu mộ Enzo Fernandez cũng xác lập kỷ lục mua cầu thủ của chính Man City. Trước tiền vệ người Argentina, Elliot Anderson là tân binh đắt nhất trong lịch sử đội chủ sân Etihad khi chuyển đến từ Nottingham với giá 116 triệu bảng.

Đáng chú ý, mức giá cuối cùng của Enzo Fernandez cao hơn đáng kể so với đề nghị ban đầu của Man City. Theo tờ The Athletic, Man City từng đưa ra gói đề nghị khoảng 104 triệu bảng kèm các khoản bổ sung. Nhưng Chelsea không muốn cấu trúc thương vụ theo hướng đó mà ưu tiên một khoản phí cố định.

Sau khi Chelsea nâng yêu cầu lên 135 triệu bảng, Man City đã rất nỗ lực đàm phán và cuối cùng, hai bên kịp tìm được tiếng nói chung ở con số 125 triệu bảng trước khi "chợ hè" năm nay đóng cửa.

Với Man City, thương vụ này là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc hàng tiền vệ. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đã chia tay Rodri, trong khi Tijjani Reijnders cũng ra đi, khiến nhà vô địch Premier League phải bổ sung đáng kể chất lượng cho tuyến giữa. Trước Fernandez, Man City đã đưa về hai tiền vệ chất lượng là Elliot Anderson từ Nottingham và Ayyoub Bouaddi, ngôi sao 18 tuổi đang tỏa sáng tại Lille.

Về phần Enzo Fernandez, việc chuyển đến sân Etihad cũng là ý nguyện của anh. Tiền vệ người Argentina từng làm việc với HLV Enzo Maresca trong khoảng 18 tháng tại Chelsea và muốn tái hợp với HLV người Italia này.

Sky Sports cho biết việc Fernandez thể hiện rõ mong muốn gia nhập Man City là yếu tố góp phần thúc đẩy thương vụ tăng tốc trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.