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Shin Tae-yong giảng hòa với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Nguyễn Khánh

TPO - HLV Shin Tae-yong và Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir bất ngờ ôm nhau trong lần đầu tái ngộ kể từ cuộc chia tay đầy cay đắng năm 2025, khiến màn gặp gỡ này trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu tại Indonesia.

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HLV Shin Tae-yong và Chủ tịch PSSI Erick Thohir bắt tay thật chặt trước khi trao nhau cái ôm "làm lành".

Cái ôm giữa Shin Tae-yong và Erick Thohir tại lễ ra mắt Indonesia Super League 2026/27 ở Jakarta hôm 1/9 lập tức thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu hai người gặp lại nhau công khai kể từ khi Shin bị PSSI sa thải khỏi đội tuyển Indonesia vào tháng 1/2025.

Khi được mời lên sân khấu trong phần giao lưu với các HLV, Shin chủ động tiến đến chào Erick Thohir. Hai người bắt tay rồi ôm nhau, trước sự chứng kiến của đông đảo quan chức, HLV và đại diện các CLB.

“Rất vui khi được gặp lại ông Erick Thohir và ông Ferry Paulus. Tôi gặp lại nhiều người quen ở đây nên cảm thấy rất vui”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói sau cuộc gặp.

Đáng chú ý, hơn một năm trước, rất khó hình dung Shin và Thohir sẽ có màn tái ngộ thân mật như vậy. Tháng 1/2025, PSSI quyết định chấm dứt hợp đồng với Shin Tae-yong, dù HLV người Hàn Quốc vừa được gia hạn đến năm 2027 và khi đó Indonesia vẫn đang cạnh tranh tại vòng loại World Cup 2026.

Quyết định ấy từng gây tranh luận lớn tại Indonesia. Shin sau đó thừa nhận ông không còn liên lạc với Thohir, dù trước đây hai người thường xuyên trao đổi qua Instagram, KakaoTalk hay WhatsApp. Thậm chí, ông nói mình vẫn không hiểu tại sao phải dừng công việc và không muốn nhắc lại chuyện cũ vì bản thân còn “lòng tự trọng”.

Sau cuộc gặp, Shin khẳng định giữa ông và Thohir không có vấn đề gì. Có lẽ, với Shin, câu chuyện đã thực sự bước sang một chương khác. Ông hiện dẫn dắt Persija Jakarta và chuẩn bị bước vào mùa giải mới tại Indonesia. Nhưng với bóng đá xứ vạn đảo, cuộc gặp này lại có thể gợi ra nhiều câu hỏi hơn thế.

Sau khi Shin Tae-yong ra đi, Indonesia đã trải qua thêm hai đời HLV trước khi John Herdman tiếp quản đội tuyển. Nhà cầm quân người Anh được giao một nhiệm vụ rất lớn: đưa Indonesia tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới World Cup 2030. Herdman từng nhấn mạnh rằng World Cup mới là đích đến quan trọng nhất, còn ASEAN Cup chỉ là một phần trong quá trình chuẩn bị.

Thế nhưng, thất bại tại ASEAN Hyundai Cup 2026 đã khiến áp lực xuất hiện sớm. Indonesia thua Việt Nam 0-3 và sau đó không thể vượt qua vòng bảng. Chính Herdman cũng phải thừa nhận màn trình diễn trước Việt Nam không đủ tốt và ông chịu trách nhiệm về thất bại ấy.

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HLV John Herdman đã không đưa nổi Indonesia vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, cái bóng của Shin vẫn chưa biến mất hoàn toàn. HLV người Hàn Quốc từng giúp Indonesia lần đầu lọt vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2023 và tạo nền móng cho bước tiến của đội tuyển trên đấu trường châu Á.

Vì thế, nếu Herdman tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới, đặc biệt khi Indonesia phải đáp ứng những kỳ vọng ngày càng lớn trên hành trình hướng tới World Cup 2030, cái tên Shin Tae-yong hoàn toàn có thể lại được nhắc đến.

Tất nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Erick Thohir đang tính chuyện đưa Shin trở lại đội tuyển. Shin cũng vừa bắt đầu công việc tại Persija. Nhưng bóng đá Indonesia vốn không thiếu những kịch bản bất ngờ. Và đôi khi, một cái ôm tưởng chỉ để khép lại chuyện cũ lại vô tình khiến người ta nghĩ đến một khả năng cho tương lai.

Nguyễn Khánh
#Shin Tae-yong #LĐBĐ Indonesia #Erick Thohir #Indonesia Super League #bóng đá Indonesia #HLV Shin #tái ngộ

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