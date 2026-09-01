Nghiêm Xuân Tú chia tay bóng đá chuyên nghiệp

TPO - Sau 14 năm gắn bó với sân cỏ chuyên nghiệp, Nghiêm Xuân Tú chính thức nói lời chia tay bóng đá ở tuổi 38. Quyết định này khép lại hành trình đặc biệt của một cầu thủ từng đi lên từ bóng đá phong trào, vượt qua những biến cố trong cuộc sống để trở thành một trong những chân kiến tạo nổi bật của V.League.

Nghiêm Xuân Tú thông báo quyết định giải nghệ vào ngày 1/9. Anh viết tâm thư khép lại nghiệp quần đùi áo số trên trang cá nhân chiều 1/9:

Hôm nay, tôi viết những dòng này để chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình. Bóng đá là niềm đam mê của tôi từ khi còn là cậu bé. Ngày ấy, tôi luôn mơ mình cũng sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giống bố - cựu danh thủ Nghiêm Xuân Mạnh. Và rồi tôi đã may mắn được sống với giấc mơ ấy.

Bóng đá cho tôi rất nhiều. Cho tôi sự nghiệp. Cho tôi những vinh quang và cả những thất bại. Cho tôi được biết đến, được yêu thương. Cho tôi những người thầy, những người đồng đội, những người bạn và những kỷ niệm mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên. Nhưng điều quan trọng nhất, bóng đá cho tôi được sống cuộc đời mình từng mơ ước từ khi còn bé.

Tôi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp khi đã 25 tuổi, độ tuổi với nhiều người, có lẽ là khá muộn để khởi đầu. Vì thế, 14 mùa giải đối với tôi không chỉ là một con số. Đó là cả một hành trình của sự cố gắng, kiên trì và niềm tin rằng chỉ cần mình chưa bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội.

Sự nghiệp của tôi có thể không quá nổi bật. Nhưng tôi biết mình có những dấu ấn. Những dấu ấn đủ để sau này, tôi có thể tự hào kể cho các con rằng bố từng có hành trình như thế.

Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới những người thầy, những huấn luyện viên đã tin tưởng, dìu dắt và giúp đỡ tôi trong suốt hành trình này. Cảm ơn những đồng nghiệp, những người đồng đội từng đứng cạnh tôi trên sân, cùng chiến đấu, cùng chiến thắng, cùng thất bại và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.

Cảm ơn bóng đá vì đã cho tôi tất cả. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Nghiêm Xuân Tú trong suốt những năm tháng vừa qua. Một hành trình khép lại. Một hành trình mới bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả và gửi tới mọi người một lời chào thật thân thương.

Nghiêm Xuân Tú từng được đào tạo tại Hòa Phát Hà Nội và thi đấu cho Hòa Phát V&V ở giải hạng Nhì năm 2010. Tuy nhiên, con đường tưởng như đã rộng mở lại bất ngờ bị gián đoạn khi anh phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng. Sau khi vượt qua căn bệnh, Xuân Tú trở lại với bóng đá theo một cách khác. Anh tìm đến các sân bóng phong trào tại Hà Nội và nhanh chóng gây chú ý nhờ kỹ thuật, khả năng xử lý bóng cùng những quả tạt có độ chính xác cao.

Bước ngoặt đến vào năm 2013. Sau một thời gian thử việc, Thanh Hóa trao cơ hội cho Xuân Tú. Khi ấy anh đã 25 tuổi - độ tuổi được xem là khá muộn để bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Nếu Thanh Hóa mở cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp, Than Quảng Ninh mới là nơi giúp Nghiêm Xuân Tú vươn lên một tầm vóc khác.

Gia nhập đội bóng đất Mỏ từ năm 2015, tiền vệ này nhanh chóng phát huy điểm mạnh ở hành lang cánh. Những pha tạt bóng, chuyền bóng vào khu vực nguy hiểm trở thành thương hiệu của anh.

Xuân Tú cùng Than Quảng Ninh giành Cúp Quốc gia 2016 và Siêu cúp Quốc gia 2016. Đỉnh cao về mặt cá nhân đến vào mùa giải 2018. Xuân Tú có tới 17 đường kiến tạo, con số từng thiết lập kỷ lục về số pha kiến tạo trong một mùa giải V.League. Thành tích này góp phần giúp anh tiếp tục được ghi nhận trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Trong toàn bộ sự nghiệp, tiền vệ này có 270 lần ra sân ở các trận đấu chính thức, ghi 21 bàn và thực hiện 67 pha kiến tạo.