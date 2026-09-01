Nhạc trưởng Scott McTominay của Napoli bất ngờ phải phẫu thuật tim

TPO - Tiền vệ Scott McTominay sẽ phải trải qua ca phẫu thuật điều trị rối loạn nhịp tim, qua đó vắng mặt trong một số trận đấu quan trọng của Napoli và đội tuyển Scotland sắp tới.

Napoli xác nhận Scott McTominay sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật điều trị chứng “rối loạn nhịp tim nhẹ, lành tính” trong những ngày tới. Tiền vệ người Scotland dự kiến trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Theo thông báo của Napoli, McTominay sẽ được điều trị bằng phương pháp đốt điện tim bằng xung điện trường (PFA) để khắc phục tình trạng rối loạn nhịp tim. Đây là vấn đề được CLB Italy mô tả là nhẹ và lành tính, không được xem là nghiêm trọng đối với tính mạng của cầu thủ.

Dù vậy, ca phẫu thuật này vẫn khiến Napoli mất một trong những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. McTominay sẽ bỏ lỡ 4 trận tiếp theo của đội bóng, bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Inter tại Serie A ngày 5/9.

Chỉ 4 ngày sau, Napoli tiếp tục bước vào trận đấu đáng chú ý khi tiếp đón Arsenal ở Champions League. McTominay cũng không thể góp mặt trong các trận gặp Bologna ngày 13/9 và Fiorentina ngày 20/9. Napoli dự kiến trở lại sau đợt tập trung đội tuyển bằng cuộc tiếp đón Frosinone ngày 11/10. Đây cũng là thời điểm McTominay được kỳ vọng tái xuất sau quãng thời gian điều trị.

Đây là tổn thất đáng kể với Napoli khi McTominay đã đá chính cả hai trận đầu tiên của đội tại Serie A mùa giải mới. Anh góp mặt trong chiến thắng 2-0 trên sân Genoa, trước khi tiếp tục được HLV Max Allegri xếp đá chính ở trận Napoli thua Como 1-2 trên sân nhà cuối tuần qua.

Trong trận đấu với Como, McTominay chỉ thi đấu 56 phút trước khi được thay ra. Sau đó, Napoli xác nhận tiền vệ người Scotland cần thực hiện thủ thuật điều trị vấn đề về nhịp tim.

McTominay đã trở thành một nhân tố quan trọng của Napoli kể từ khi gia nhập đội bóng miền nam Italia hồi hè 2024. Mùa giải 2024/25, khi Napoli đoạt Scudetto, tiền vệ này chính là ngôi sao sáng nhất và màn trình diễn năm đó còn giúp anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A.

Không chỉ Napoli chịu ảnh hưởng, đội tuyển Scotland cũng sẽ thiếu tiền vệ 29 tuổi trong loạt trận Nations League sắp tới. McTominay dự kiến vắng mặt ở các cuộc đối đầu với Slovenia, Thụy Sĩ và Bắc Macedonia trong đợt tập trung tháng 9.

Việc không có ngôi sao dày dạn kinh nghiệm với 73 lần khoác áo Scotland này cũng làm khó cho HLV Sebastien Pocognoli trong giai đoạn ông bắt đầu tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm Steve Clarke.