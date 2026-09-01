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Thể thao

Hành trình 15 năm bền bỉ của Thái Sơn Bắc: Bệ phóng vững chắc đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm

P.V

Khi nhắc đến những thành công vang dội của bóng đá nữ Việt Nam, người hâm mộ thường nhớ đến những cô gái vàng kiên cường trên sân cỏ hay những chiến thuật tài tình của ban huấn luyện. Thế nhưng, đằng sau hào quang ấy là một hành trình thầm lặng nhưng vô cùng bền bỉ của khác, từ chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đến đóng góp từ các cá nhân, đơn vị tài trợ.

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Bóng đá nữ Việt Nam trải qua một chu kỳ thành công rực rỡ với bệ đỡ là giải VĐQG ngày càng được quan tâm nhiều hơn

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc dưới sự dẫn dắt của ông bầu Trần Anh Tú chính là bệ đỡ, đồng hành cùng giải vô địch quốc gia suốt 15 năm qua, tạo nên nền móng vững chắc cho những kỳ tích lịch sử.

15 năm một tình yêu và lời cam kết thủy chung

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử, 15 năm liên tiếp Công ty Thái Sơn Bắc trở thành nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia. Trong bối cảnh bóng đá nam luôn thu hút lượng lớn khán giả và các bản hợp đồng tài trợ béo bở, bóng đá nữ nước nhà từng có giai đoạn rơi vào cảnh "chợ chiều", thiếu thốn trăm bề từ kinh phí tổ chức đến chế độ đãi ngộ cho cầu thủ.

Chính vào thời điểm khó khăn ấy, ông bầu Trần Anh Tú cùng doanh nghiệp thiết bị điện Thái Sơn Bắc đã quyết định bắt tay cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây không đơn thuần là một bản hợp đồng thương mại, mà là một lời cam kết trách nhiệm với xã hội và tình yêu dành cho môn thể thao vua của phái đẹp. Suốt một thập kỷ rưỡi, bất chấp những biến động kinh tế hay dịch bệnh, Thái Sơn Bắc chưa từng rời bước, liên tục duy trì và nâng cấp mức tài trợ để đảm bảo sân chơi quốc nội được diễn ra đều đặn, chuyên nghiệp.

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Bóng đá nữ Việt Nam cần nhiều sự quan tâm hơn nữa để vươn tới các đỉnh cao mới

Một đội tuyển quốc gia mạnh không thể xây dựng từ phần ngọn, mà phải bắt nguồn từ một nền móng giải nội địa vững chắc. Sự đồng hành dài hạn của Thái Sơn Bắc đã giúp Ban tổ chức chủ động nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện điều kiện sân bãi, y tế và truyền thông cho giải đấu.

Nhờ có nguồn kinh phí ổn định từ nhà tài trợ, các câu lạc bộ có thêm động lực và nguồn lực để duy trì hệ thống đào tạo trẻ. Những giải đấu quốc nội diễn ra cạnh tranh và khốc liệt chính là môi trường cọ xát thực tế tốt nhất, giúp các thế hệ cầu thủ tài năng liên tục được phát hiện và rèn giũa. Từ sân chơi này, những cái tên huyền thoại như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung… hay thế hệ trẻ kế cận như Thanh Nhã, Hải Yến đã trưởng thành vượt bậc để sẵn sàng gánh vác trọng trách ở cấp độ quốc tế.

Từ sân chơi quốc nội đến đỉnh cao khu vực và tấm vé World Cup lịch sử

Thành quả từ sự kiên trì của bầu Tú và Thái Sơn Bắc đã được đền đáp bằng những trang sử vàng chói lọi của bóng đá nữ Việt Nam. Sự phát triển ổn định của giải vô địch quốc gia chính là bước đệm trực tiếp giúp đội tuyển nữ Việt Nam thống trị khu vực Đông Nam Á với hàng loạt chức vô địch AFF Cup và kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại các kỳ SEA Games.

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Lãnh đạo Cục TDTT và ông Trần Anh Tú chúc mừng và động viên các đội bóng dự giải nữ VĐQG

Trong hơn một thập kỷ, đội tuyển nữ đã có tới 6 lần vô địch SEA Games và Đông Nam Á, trong đó gồm 4 lần liên tiếp đăng quang các kỳ SEA Games 2017-2023. Năm 2025, dù không giành HCV SEA Games 33 (Thái Lan) nhưng màn trình diễn ở trận chung kết với Philippines của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đem lại cảm xúc lớn với giới mộ điệu.

Đỉnh cao của hành trình 15 năm gieo hạt chính là chiến tích giành tấm vé chính thức tham dự FIFA World Cup nữ năm 2023 của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Việc quốc kỳ Việt Nam tung bay tại đấu trường thế giới là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy định hướng đúng đắn trong việc đầu tư vào gốc rễ của nền bóng đá. Nếu không có những mùa giải quốc nội được duy trì bền bỉ hằng năm, các cầu thủ sẽ không có đủ thể lực, tư duy chiến thuật và bản lĩnh trận mạc để đối đầu với các cường quốc bóng đá trên thế giới.

Thành công của bóng đá nữ Việt Nam mang đậm dấu ấn đóng góp của ông bầu Trần Anh Tú. Bên cạnh bóng đá nữ, đầu tư từ bầu Tú cũng đưa futsal Việt Nam 2 lần giành vé tham dự World Cup. Những thành công này cho thấy đầu tư vào thể thao đỉnh cao cần một tầm nhìn dài hạn và cái tâm trong sáng, chứ không thể ăn xổi ở thì.

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Bộ máy ổn định cùng chiến lược bài bản của VFF giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành tựu trong gần một thập niên

Hành trình 15 năm qua của Thái Sơn Bắc không chỉ đem lại những danh hiệu, mà quan trọng hơn, nó đã thay đổi vị thế của bóng đá nữ trong lòng người hâm mộ và xã hội. Giờ đây, các nữ cầu thủ đã nhận được sự quan tâm xứng đáng hơn, có thu nhập tốt hơn để yên tâm cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Chặng đường 15 năm tài trợ của Công ty Thiết bị điện Thái Sơn Bắc là một câu chuyện đẹp về sự tử tế trong thể thao.

P.V
#Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam #FIFA World Cup nữ #SEA Games #Trần Anh Tú #VFF #Huỳnh Như

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