Chia tay Arsenal, Gabriel Jesus chính thức gia nhập Barca

TPO - Chiều 1/9, tiền đạo Gabriel Jesus chính thức đặt bút ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029 với Barcelona và ra mắt đội bóng mới, hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Arsenal.

Gabriel Jesus chính thức trở thành cầu thủ Barcelona sau khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng của thương vụ chuyển nhượng từ Arsenal. Tiền đạo người Brazil đã ký hợp đồng với đội bóng xứ Catalonia có thời hạn đến tháng 6/2029.

Việc Jesus chính thức ra mắt Barca là bước cuối cùng của thương vụ được nhiều nguồn tin tiết lộ trong những ngày qua. Barcelona chi khoảng 10 triệu euro (8,6 triệu bảng) để sở hữu tiền đạo 29 tuổi, trong khi hợp đồng có thể bao gồm thêm các khoản phụ phí trị giá 4,5 triệu euro.

Jesus trong buổi ra mắt Barca sau khi ký hợp đồng 3 năm với đội bóng xứ Catalonia.

Jesus đã hoàn tất kiểm tra y tế vào ngày 31/8 trước khi thương vụ được Barcelona xác nhận. Anh chuyển đến Camp Nou trong bối cảnh đội bóng Tây Ban Nha cần bổ sung một trung phong sau sự ra đi của Robert Lewandowski và Ferran Torres. HLV Hansi Flick được cho là đánh giá cao kinh nghiệm của tiền đạo người Brazil.

Đây cũng là điểm đến mới trong sự nghiệp của Jesus sau 4 năm khoác áo Arsenal. Gia nhập đội bóng thành London từ Manchester City năm 2022 với giá 45 triệu bảng, anh có 123 lần ra sân, ghi 32 bàn và thực hiện 22 pha kiến tạo cho Arsenal.

Tuy nhiên, Jesus không còn giữ được vai trò quan trọng tại Emirates trong mùa giải vừa qua. Anh chỉ có 3 lần đá chính ở Premier League và ghi 6 bàn sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường. Những vấn đề về chấn thương, đặc biệt là chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối hồi tháng 1/2025, khiến tiền đạo này phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian dài.

Trước khi rời Arsenal, Jesus đã không có tên trong đội hình thi đấu của HLV Mikel Arteta ở trận tranh Community Shield gặp Manchester City cũng như trận mở màn Premier League với Coventry City. Arteta sau đó xác nhận Jesus không tập luyện cùng đội một, trong bối cảnh tương lai của tiền đạo người Brazil đã trở nên rõ ràng.

Tại Barcelona, Jesus nhiều khả năng không đến để lập tức trở thành nhân tố chủ chốt. Theo The Athletic, đội bóng xứ Catalonia xem anh là một phương án có kinh nghiệm và có thể đảm nhiệm vai trò trung phong, thay vì một khoản đầu tư dài hạn. Trước đó, Barca đang cân nhắc sử dụng Raphinha và Anthony Gordon cho vị trí này, dù cả hai không phải những trung phong thực thụ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jesus chưa chấm dứt nỗ lực theo đuổi Julian Alvarez của Barcelona. Sky Sports cho biết hai thương vụ này hoàn toàn độc lập. Barca vẫn từng xem Alvarez là mục tiêu ưu tiên, nhưng Atletico Madrid nhiều lần khẳng định không muốn bán tiền đạo người Argentina cho đối thủ tại La Liga.