Những cái nhất trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026 tại châu Âu

TPO - Kỳ chuyển nhượng Hè 2026 ở 5 giải VĐQG châu Âu vừa khép lại. Các con số thống kê tiếp tục chỉ ra sự thống trị của Ngoại hạng Anh khi họ dẫn đầu ở gần như mọi khía cạnh về chuyển nhượng.

Kỳ chuyển nhượng Hè 2026 chính thức hạ màn bằng một kỷ lục tài chính vô tiền khoáng hậu: 3,48 tỷ bảng đã được 20 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh bơm vào thị trường. Con số này xô đổ mọi cột mốc trong lịch sử bóng đá thế giới, tiếp tục biến Premier League thành một “siêu giải đấu” bỏ xa phần còn lại của lục địa già về sức mua.

Sự áp đảo thể hiện rõ nét khi các đại diện nước Anh độc chiếm hoàn toàn nhóm dẫn đầu về chi tiêu. Man City, Chelsea, Tottenham và Newcastle tạo nên cuộc đua vũ trang chưa từng có. Không còn giới hạn ở nhóm "Big Six" truyền thống, ngay cả các đội bóng tầm trung tại xứ sương mù như Aston Villa, Brighton, Sunderland… cũng sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán những mức phí vượt mốc 50-60 triệu bảng nhờ dòng tiền khổng lồ từ bản quyền truyền hình toàn cầu và doanh thu thương mại bùng nổ.

Dù các quy định về Công bằng tài chính liên tục được siết chặt, song các đội bóng Anh vẫn tìm ra giải pháp tối ưu hóa ngân sách thông qua hợp đồng dài hạn, thanh lý nhân sự và các mô hình tài chính phức tạp. Cột mốc 3,48 tỷ bảng minh chứng cho một thực tế khắc nghiệt: thị trường chuyển nhượng châu Âu hiện tại vận hành quanh quỹ đạo của giải Ngoại hạng.

4 trong 5 hợp đồng đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh được tạo trong hè 2026

Sân chơi xứ sương mù dường như đang biến La Liga, Serie A hay Bundesliga thành những “vệ tinh” cung cấp nhân sự cho cỗ máy thương mại khổng lồ của bóng đá Anh. Ngay cả PSG hùng mạnh như vậy cũng bán hàng loạt ngôi sao cho các đội bóng Anh như Bradley Barcola sang Liverpool, Ibrahim Mbaye sang Aston Villa. PSG đã kiếm 150 triệu bảng từ 2 vụ này.

Kỳ chuyển nhượng Hè 2026 chứng kiến Man City thực hiện cuộc tái thiết lực lượng quy mô chưa từng có tại sân Etihad. Sau khi khép lại một chu kỳ hoàng kim cùng Pep Guardiola, The Citizens quyết định nói lời chia tay hàng loạt công thần trụ cột như Bernardo Silva, John Stones (tự do), Manuel Akanji, Nathan Ake, và đáng chú ý nhất là thương vụ tiền vệ Rodri gia nhập Barcelona.

Cùng các thương vụ bán Savinho cho Tottenham và Tijjani Reijnders sang Saudi Arabia, đội chủ sân Etihad đã thu về gần 300 triệu bảng, tạo bước đệm hoàn hảo để tái cấu trúc đội ngũ mà không vi phạm các rào cản tài chính.

Man City đã kích hoạt những bản hợp đồng bom tấn để thay máu toàn diện trục giữa và mặt trận tấn công. Họ bạo chi 116 triệu bảng cho Elliot Anderson từ Nottingham Forest và đón thần đồng 18 tuổi Ayyoub Bouaddi từ Lille với giá hơn 81 triệu bảng. Cơn địa chấn thực sự diễn ra trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè khi Man City mang về Enzo Fernandez từ Chelsea với mức phí 125 triệu bảng, song song với việc chiêu mộ Iliman Ndiaye (65 triệu bảng) và cầu thủ chạy cánh Allan.

Man City lập kỷ lục với Enzo

Với tổng chi tiêu vượt mốc 440 triệu bảng, Manchester City không chỉ đứng đầu châu Âu về độ chịu chi mà còn thiết lập một tiêu chuẩn mới về khả năng chuyển giao thế hệ. Trong 5 thương vụ mua đắt nhất Hè 2026 thì Man City chiếm tới 2. Nhìn sang người hàng xóm MU thì tổng chi của Man City gấp gần 4 lần, chi tiết cho thấy thêm độ mạnh bạo của Man xanh.

Đó là Real Madrid. Sau mùa giải đại bại, phải chịu sự thống trị của Barcelona, Real Madrid đã là một cuộc đại cách mạng trong hè vừa qua. Họ đưa về Jose Mourinho và gần như đáp ứng mọi yêu cầu chuyển nhượng của nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

Với ngân sách xấp xỉ 188,7 triệu bảng (khoảng 225 triệu euro), đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là CLB ngoài biên giới nước Anh chi tiêu mạnh tay nhất, dù con số này thậm chí chưa đủ để chen chân vào Top 4 Premier League.

Vị thế của Real Madrid phản ánh hai thái cực rõ rệt của bóng đá đương đại. Nó chứng minh sức hút thương hiệu và tiềm lực tích lũy của Los Blancos. Đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn giữ vững vị thế điểm đến mơ ước của mọi siêu sao thế giới, nơi các danh hiệu danh giá và hào quang Quả bóng Vàng đủ sức tạo đối trọng với những lời mời chào béo bở từ Premier League.

Mỗi thương vụ được ban lãnh đạo Real kích hoạt đều nhắm thẳng vào các vị trí then chốt, ưu tiên chất lượng đỉnh cao. Hành lang trái có Marc Cucurella, hành lang phải là Denzel Dumfries, trên hàng công là thương vụ trăm triệu bảng với Yan Diomande. Ngoài ra, Real Madrid còn nhanh tay “chộp” được 2 ngôi sao miễn phí Bernardo Silva và Ibrahim Konate.

Con số chi tiêu 188,7 triệu bảng khẳng định đẳng cấp hoàng gia của Real Madrid, biến họ thành thế lực duy nhất ngoài lãnh thổ nước Anh có thể sánh vai với các đại gia Premier League.

Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), Chelsea là CLB chiêu mộ nhiều cầu thủ mới nhất về số lượng ở kỳ chuyển nhượng Hè 2026. Họ đón tổng cộng 13 tân binh (bao gồm cả mua đứt, chuyển nhượng tự do và đền bù đào tạo trẻ).

Chelsea đồng thời cũng là CLB chia tay nhiều cầu thủ nhất. Họ đẩy đi gần như nguyên một đội hình với 20 cái tên khăn gói ra đi. Hàng thủ có Chalobah, Tosin Adarabioyo, Badiashile, Disasi, hàng tiền vệ là Andrey Santos, Enzo Fernandez… Đặc biệt hàng công The Blues gần như thay máu toàn bộ. Họ chia tay Tyler George, Marc Guiu, Nicolas Jackson, Datro Fonfana, Alejandro Garnacho, Mykhaylo Mudryk. Chelsea cũng thanh lý luôn cả 2 thủ môn đã dùng mùa trước là Sanchez và Jorgensen. Chelsea kiếm về hơn 400 triệu bảng từ bán cầu thủ, cũng là nhiều nhất về giá trị.

Rayo Vallecano và Getafe là 2 CLB ở La Liga chi 0 đồng cho mua sắm. Do giới hạn trần lương nghiêm ngặt của La Liga, các đội bóng này chủ yếu nhắm vào các cựu binh hết hạn hợp đồng hoặc mượn cầu thủ từ nhóm ông lớn (như việc Getafe đón Nemanja Gudelj sau khi rời Sevilla).

Họ mang về từ 3 đến 5 gương mặt mới mà không phải trả bất kỳ một khoản phí chuyển nhượng nào. Ngoài ra, các tân binh thăng hạng tại Serie A và Ligue 1 cũng chỉ có thể săn lùng cầu thủ từ thị trường tự do để củng cố chiều sâu đội hình. Tất cả các CLB này tốn chi phí chuyển nhượng tròn trĩnh 0 bảng. Trong khi đó ở 20 đội Ngoại hạng Anh, không đội nào không tốn tiền cho mua sắm. Đội chi ít nhất cũng đạt mốc 30 triệu bảng.