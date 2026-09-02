Tiger Woods bị treo bằng 5 năm sau vụ gây tai nạn giao thông tại Florida

TPO - Huyền thoại golf thế giới Tiger Woods vừa chính thức nhận án phạt cấm lái xe 5 năm cùng khoản tiền phạt sau thỏa thuận nhận tội liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi tháng 3.

Tại phiên tòa diễn ra ở Tòa án Hạt Martin (Stuart, bang Florida, Mỹ) ngày 2/9, tay golf 50 tuổi xuất hiện cùng bạn gái Vanessa Trump - con dâu cũ của Tổng thống Donald Trump.

Ban đầu, Tiger Woods bị cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích, gây thiệt hại tài sản và từ chối thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng sau vụ tai nạn khiến chiếc Land Rover của ông bị lật hồi tháng 3. Woods trước đó đã tuyên bố không nhận tội thông qua luật sư.

Tiger Woods đến tòa cùng bạn gái Vanessa Trump - con dâu cũ của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần kéo dài khoảng 10 phút, Woods thay đổi lập trường và chấp nhận thỏa thuận với công tố. Theo đó, cáo buộc nghiêm trọng ban đầu được điều chỉnh, trong khi Woods nhận tội liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh và lái xe bất cẩn.

Thẩm phán Darren Steele chấp thuận thỏa thuận này, đưa ra phán quyết giảm nhẹ án phạt hình sự nhưng tuyên phạt nghiêm khắc về quyền điều khiển phương tiện. Cụ thể, chủ nhân của 15 danh hiệu Major phải nộp phạt 1.000 USD cho tội lái xe ẩu kèm án phạt cấm lái xe trong 5 năm.

Ở cáo buộc thứ hai về việc từ chối kiểm tra chất cấm theo quy định, ông bị phạt 500 USD. Đối với vi phạm lái xe thiếu chú ý, Woods nhận mức phạt tiền tối thiểu cùng án cấm lái xe 5 năm áp dụng song song.

Tổng cộng mức tiền phạt mà tay golf này phải nộp là 1.500 USD. Dù vậy, thẩm phán tại Tòa án Hạt Martin đã đưa ra lời cảnh báo vô cùng đanh thép tới siêu sao từng bị tạm giữ 12 giờ sau sự cố: "Nếu ông lái xe vì bất kỳ lý do gì, ông sẽ phải quay lại tù".

Hình ảnh từ video camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Tiger Woods ngồi trong một chiếc xe cảnh sát sau vụ tai nạn xe hơi ở Florida ngày 27/3/2026.

Vụ tai nạn xảy ra cách đây 6 tháng trên đảo Jupiter. Chiếc Land Rover do Tiger Woods điều khiển ở tốc độ cao trên đường dân cư đã va quẹt vào một chiếc xe tải kèm rơ-moóc rồi lật nghiêng. May mắn bò ra khỏi cửa phụ mà không bị thương, Woods giải thích với cảnh sát rằng ông đã nhìn xuống điện thoại di động và chuyển kênh đài radio nên không phát hiện phương tiện phía trước đang giảm tốc độ.

Thời điểm kiểm tra tại hiện trường, Woods vượt qua bài thử nồng độ cồn qua hơi thở khi kết quả cho thấy không có cồn trong cơ thể. Tuy nhiên, ông từ chối xét nghiệm nước tiểu. Cảnh sát ghi nhận biểu hiện của Woods là "đổ mồ hôi đầm đìa", "mệt mỏi, chậm chạp" và "mắt đỏ ngầu, đờ đẫn", đồng thời phát hiện hai viên thuốc giảm đau nhóm opiate trong túi áo.

Công tố viên Thomas Bakkedahl giải thích lý do chấp nhận thỏa thuận vì các nhà độc chất học xác định Woods đã phát triển mức độ "dung nạp" với thuốc giảm đau do tiền sử phẫu thuật dày đặc. Suốt sự nghiệp, ông từng trải qua ít nhất 7 lần phẫu thuật lưng cùng nhiều ca can thiệp ở gối, chân và cổ chân. Điều này khiến cơ quan tố tụng gặp khó khăn trong việc chứng minh tính trạng suy giảm khả năng hành vi thực sự.

Ảnh chụp từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy các nhân viên công lực đang cầm hai viên thuốc thu được từ việc khám xét quần của Tiger Woods.

Sau sự cố, Woods đã chủ động điều trị nội trú tại một cơ sở y tế ở Thụy Sĩ trước khi tái xuất hiện công khai tại sự kiện PGA Tour hồi tháng 6. Đây không phải lần đầu tiên nhà vô địch huyền thoại vướng vòng lao lý liên quan đến xe cộ.

Năm 2009, vụ đâm xe vào trụ chữa cháy ngoài nhà riêng đã làm bùng nổ vô số bê bối đời tư khiến ông phải ly hôn. Đến năm 2017, Woods từng gục trên vô-lăng do lạm dụng thuốc giảm đau và cũng phải nhận tội lái xe ẩu để tránh án phạt nặng. Gần đây nhất vào năm 2021, ông gặp tai nạn lật xe SUV kinh hoàng ở tốc độ cao và phải phẫu thuật cứu lấy chân phải.

Dù đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ các huyền thoại làng golf như Sir Nick Faldo, PGA Tour vẫn cam kết đồng hành cùng Tiger Woods. Khép lại rắc rối pháp lý lần này, giới chuyên môn dự đoán Woods có thể tái xuất thi đấu tại giải đấu từ thiện Hero World Challenge ở Bahamas vào tháng 12 tới.