Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Palestine, 19h00 ngày 3/9: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Palestine, vòng loại U20 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Màn đọ sức ở lượt trận 2 trở thành một trận chung kết ngược "sinh tử" với cả hai đội. Trong bối cảnh cả hai đều trắng tay ở ngày ra quân, việc giành trọn vẹn 3 điểm là con đường duy nhất để níu giữ hy vọng cạnh tranh tấm vé lọt vào VCK vào đầu năm sau

Với U20 Việt Nam, sức ép đang bủa vây thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sau thất bại 0-3 trước một U20 CHDCND Triều Tiên vượt trội về mọi mặt. Trận thua này không chỉ phơi bày những điểm yếu trong cách vận hành chiến thuật, khả năng tranh chấp tay đôi mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, trong bóng đá trẻ, yếu tố tinh thần và sự linh hoạt có thể thay đổi cục diện rất nhanh. Lợi thế lớn nhất của các "Chiến binh Sao vàng" lúc này chính là điểm tựa sân nhà Việt Trì, nơi có hàng vạn khán giả luôn sẵn sàng tiếp lửa để xốc lại tinh thần cho toàn đội.

Ở phía bên kia chiến tuyến, U20 Palestine đến với giải đấu lần này không mang phận "kẻ lót đường". Đội bóng Tây Á mang theo tham vọng lớn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù thất bại ở lượt trận mở màn, nhưng cách họ thi đấu trước U20 Iran - một trong những thế lực hàng đầu châu lục - cho thấy U20 Palestine không hề là cái tên dễ xem thường.

Đội tuyển này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi trực diện và cực kỳ khó chịu. Theo thể thức mới khắc nghiệt của giải đấu, đội có thành tích kém có nguy cơ phải rớt xuống "Nhóm phát triển" ở kỳ vòng loại tiếp theo và mất quyền tranh vé dự giải châu Á năm 2029. Do đó, động lực chiến đấu của cả Việt Nam lẫn Palestine lúc này là tương đương nhau, không ai muốn trở thành kẻ chiến bại.

U20 Việt Nam có sự lắt léo và tính đột biến trên sân nhà, trong khi Palestine có ưu thế về thể hình và kinh nghiệm cọ xát. Cán cân chuyên môn tỏ ra khá cân bằng, và đội nào tận dụng được sai lầm của đối phương tốt hơn sẽ là người mỉm cười sau cùng.

Nhìn vào phong độ hiện tại, cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn khó khăn và cần phải nhanh chóng tìm ra "liều thuốc" giải quyết các vấn đề nội tại. Trận mở màn thua 0-3 trước U20 Triều Tiên là trận thua đậm nhất trong số các đại diện Đông Nam Á ở lượt đấu đầu tiên. Ngay cả Brunei lẫn Lào cũng không thua đậm như vậy, thậm chí U20 Campuchia còn thắng ở ngày ra quân.

Màn thể hiện vừa qua để lại nhiều sự lo âu cho ban huấn luyện U20 Việt Nam. Xuyên suốt 90 phút hôm đó, cự ly đội hình của đội thường xuyên bị bẻ gãy, tuyến giữa không thể cầm nhịp và hệ thống phòng ngự bộc lộ những khoảng trống chết người ở hai hành lang cánh.

Sự thiếu hiệu quả của các mũi giáp công khiến U20 Việt Nam không thể tạo ra áp lực đủ lớn để giảm tải cho tuyến dưới. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là HLV Yutaka Ikeuchi đã nhìn nhận rõ vấn đề và khẳng định toàn đội sẽ dồn toàn lực, sửa sai ngay trong trận đấu với Palestine.

Trong khi đó, U20 Palestine bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin hơn đôi chút dù cũng vừa nếm mùi thất bại. Trận thua sát nút 1-2 trước U20 Iran phản ánh đúng thực lực của họ: lỳ lợm, biết cách chịu đựng áp lực và luôn chực chờ để tung ra những đòn hồi mã thương. Trước khi giải đấu khởi tranh, quá trình tập huấn của Palestine cũng rất bài bản với chuỗi 3 trận cọ xát cùng U20 Bahrain, giúp các cầu thủ rèn giũa độ nhạy bén.

Về lịch sử đối đầu ở cấp độ U20, các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam luôn vấp phải vô vàn thách thức mỗi khi đụng độ những đại diện đến từ Tây Á do sự thua thiệt về thể hình, thể lực. Tuy nhiên, lối đá pressing tầm cao và sự khéo léo trong các pha đập nhả đoạn ngắn của cầu thủ Việt Nam luôn là thứ "vũ khí" khắc chế hiệu quả những đối thủ cao to nhưng xoay sở chậm.

Nếu U20 Việt Nam biết cách duy trì quyền kiểm soát bóng, bình tĩnh kéo giãn đội hình Palestine và khai thác khoảng trống, họ hoàn toàn có thể trừng phạt sai lầm của đối phương.