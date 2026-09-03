Án phạt mùa trước khiến hai cầu thủ lỡ ngày khai màn V-League

TPO - Ngày 3/9, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia công bố danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại vòng 1 LPBank V-League 2026/27. Hai trường hợp vắng mặt là tiền vệ Doãn Ngọc Tân của Thể Công - Viettel và hậu vệ Nguyễn Công Nhật thuộc biên chế CLB Hà Nội.

Ngọc Tân lỡ màn ra mắt CLB Thể Công - Viettel vì thẻ đỏ mùa trước.

Điểm đáng chú ý là cả hai án phạt đều bắt nguồn từ mùa giải 2025/26. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp bị đình chỉ thi đấu ở hai trận kế tiếp. Án treo giò tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi cầu thủ chuyển sang khoác áo đội bóng khác.

Doãn Ngọc Tân nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 63 trong trận Thanh Hóa thua Ninh Bình 0-2 tại vòng 25 V-League 2025/26. Sau khi vắng mặt ở vòng đấu cuối cùng, tiền vệ sinh năm 1994 vẫn còn một trận phải chấp hành án phạt.

Điều đó đồng nghĩa Ngọc Tân chưa thể có màn ra mắt chính thức tại V-League trong màu áo Thể Công - Viettel khi đội bóng áo lính làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 4/9 trên sân Bình Phước, đồng thời là cuộc so tài mở màn cho mùa giải mới.

Sự vắng mặt của Ngọc Tân phần nào ảnh hưởng đến những tính toán nhân sự của Thể Công - Viettel. Tiền vệ này được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và lối chơi giàu năng lượng. Sau nhiều năm gắn bó với Thanh Hóa, anh chuyển đến đội đương kim á quân với kỳ vọng tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa.

Trường hợp còn lại là Nguyễn Công Nhật. Hậu vệ của CLB Hà Nội bị truất quyền thi đấu ở phút 70 trong trận gặp Công an TP.HCM tại vòng cuối mùa giải trước. Thời điểm đó, đội bóng Thủ đô đang dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của David Fisher, nhưng việc phải chơi thiếu người khiến họ không thể bảo toàn lợi thế. Nguyễn Tiến Linh ghi bàn ở phút 86, giúp Công an TP.HCM giành kết quả hòa 1-1.

Trận hòa trên sân Hàng Đẫy khiến CLB Hà Nội khép lại mùa giải ở vị trí thứ tư, lần đầu tiên sau 17 năm không có mặt trong nhóm ba đội dẫn đầu V-League.

Do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng cuối, Công Nhật phải nghỉ hai trận đầu tiên của mùa giải 2026/27. Anh sẽ vắng mặt khi CLB Hà Nội làm khách trước Công an TP.HCM lúc 18h ngày 5/9 trên sân Bình Dương, sau đó tiếp tục không thể thi đấu trong cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 ngày 12/9.

Chuyến đi tới Bình Dương gợi lại ký ức không vui với đội bóng Thủ đô. Trong trận ra quân mùa trước, CLB Hà Nội cũng làm khách trước Công an TP.HCM và nhận thất bại 1-2. Lần tái đấu này càng được chú ý khi cả hai đều cần một khởi đầu thuận lợi để tạo đà cho cuộc đua đường dài.

Trong khi đó, Công an TP.HCM bước vào vòng 1 với áp lực phải nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại 0-5 trước Công an Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp quốc gia. Đội bóng của HLV Arthur Diles không ghi được bàn thắng và bộc lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Trở về sân nhà gặp CLB Hà Nội là cơ hội để nhà vô địch Cúp quốc gia 2025/26 đưa ra lời đáp trả.

V-League 2026/27 khởi tranh ngày 4/9, gồm 14 đội thi đấu vòng tròn hai lượt với tổng cộng 26 vòng và 182 trận. Hai đội đứng cuối bảng sẽ phải xuống chơi tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa kế tiếp.