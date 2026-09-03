Bóng đá Argentina tri ân Messi theo cách đặc biệt

TPO - Bóng đá Argentina sẽ có một hành động đặc biệt trên khắp các sân cỏ để tri ân Lionel Messi, biểu tượng vĩ đại đã cùng Albiceleste chinh phục những đỉnh cao lịch sử. Một phút đầy cảm xúc dành cho số 10 huyền thoại hứa hẹn khiến người hâm mộ xứ Tango không khỏi bồi hồi.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó và tạo nên một chương huy hoàng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, Lionel Messi sẽ được sự tri ân đặc biệt từ quê hương. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã lên kế hoạch tổ chức một màn tri ân quy mô lớn dành cho Messi trong loạt trận diễn ra trên khắp đất nước vào cuối tuần này. Theo đó, khi đồng hồ trận đấu bước sang phút thứ 10 của hiệp một, các trận đấu sẽ được tạm ngưng để cầu thủ, ban huấn luyện cùng người hâm mộ đồng loạt dành một phút vỗ tay cho siêu sao mang áo số 10.

Việc lựa chọn phút thứ 10 không phải ngẫu nhiên. Đây là số áo đã trở thành biểu tượng gắn liền với tên tuổi Messi trong phần lớn hành trình của anh cùng đội tuyển Argentina và cũng là con số khiến hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới lập tức nghĩ tới thiên tài sinh ra ở Rosario.

Hoạt động tri ân sẽ không chỉ giới hạn ở sân chơi cao nhất của bóng đá nam Argentina. AFA dự kiến triển khai chương trình trên diện rộng, từ các giải đấu chuyên nghiệp cho tới bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển. Điều đó cho thấy màn tôn vinh lần này không đơn thuần là một nghi thức trong bóng đá, mà là lời cảm ơn chung của cả nền thể thao Argentina dành cho cầu thủ đã góp phần thay đổi lịch sử đất nước.

Một trong những trận đấu nằm trong chương trình tri ân là cuộc đối đầu giữa Velez Sarsfield và Boca Juniors tại Cúp Quốc gia Argentina. Trong khi đó, các sân vận động có màn hình lớn sẽ trình chiếu những đoạn video tái hiện hành trình đáng nhớ của Messi trước giờ bóng lăn, giúp người hâm mộ cùng nhìn lại chặng đường kéo dài hơn 20 năm của một biểu tượng.

Vòng đấu mới của giải vô địch Argentina cũng hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc, đặc biệt với cuộc chạm trán giữa Rosario Central và Newell's Old Boys. Newell's là đội bóng có ý nghĩa rất đặc biệt trong tuổi thơ của Messi. Dù chưa từng thi đấu cho đội một của CLB này, tình cảm của El Pulga dành cho đội bóng quê hương luôn là điều không thể phủ nhận.

Quyết định tổ chức màn tri ân đặc biệt được đưa ra sau khi Messi chính thức khép lại hành trình 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina. Anh rời Albiceleste với vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác lên mình màu áo xanh trắng. Trong suốt sự nghiệp quốc tế, Messi đã trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất và cũng là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina. Quan trọng hơn cả những con số, anh là nhân vật trung tâm trong giai đoạn phục hưng rực rỡ của bóng đá xứ Tango.

Messi đã góp công lớn đưa Argentina trở lại đỉnh cao sau nhiều năm chờ đợi. Chức vô địch Copa America 2021 đã giúp đội tuyển giải cơn khát danh hiệu kéo dài gần ba thập kỷ. Một năm sau, Messi hoàn tất giấc mơ lớn nhất sự nghiệp khi đưa Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 tại Qatar.