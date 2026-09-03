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Lịch thi đấu mới nhất FIFA ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam: Quyết đấu đấu Thái Lan ngày 29/9

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Tâm điểm là cuộc tái đấu giữa thầy trò HLV Kim Sang-sik và Thái Lan vào ngày 29/9, chỉ hơn một tháng sau trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, và đây cũng được xem là trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

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Theo lịch thi đấu được nước chủ nhà Indonesia công bố, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp Philippines lúc 18h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung. Đây cũng là địa điểm tổ chức cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan lúc 18h30 ngày 29/9.

Màn tái đấu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Tại chung kết ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc ngày 26/8, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Sau hai trận đấu tại Bandung, thầy trò HLV Kim Sang-sik di chuyển đến Jakarta để gặp Pakistan trong lượt trận cuối cùng. Trận đấu diễn ra lúc 15h00 ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno.

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FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức theo thể thức khác với ASEAN Cup, gồm hai hạng đấu Premier Division (hạng 1) và Challenge Division (hạng 2). Đội tuyển Việt Nam nằm ở hạng 1, với tám đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào thẳng chung kết, trong khi hai đội xếp thứ hai gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Chỉ với việc đứng đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam mới vào thi đấu trận chung kết lúc 19h00 ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno. Nếu xếp thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ dự trận tranh hạng ba lúc 17h00 cùng ngày và tại cùng địa điểm.

Giải đấu diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 trong khung lịch FIFA Days. Premier Division (hạng 1) được tổ chức tại Indonesia, còn Challenge Division (hạng 2) diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Việc tranh tài trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Trọng Đạt
#FIFA ASEAN Cup #Việt Nam #Thái Lan #bóng đá #lịch thi đấu #đội tuyển Việt Nam #bảng B

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