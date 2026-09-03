Nhận định Turkmenistan vs Thái Lan, 19h30 ngày 3/9: Đại chiến vì ngôi đầu bảng F

TPO - Nhận định bóng đá U20 Turkmenistan vs U20 Thái Lan, 19h30 ngày 3/9, bảng F vòng loại U20 châu Á 2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Turkmenistan và Thái Lan đều có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, khiến cuộc đối đầu tại Chonburi trở thành trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tham vọng giành vé dự vòng chung kết.

Nhận định trước trận U20 Turkmenistan vs U20 Thái Lan

Bảng F vòng loại U20 châu Á 2027 đang diễn ra theo cách khó đoán hơn dự kiến. Iraq, đội được đánh giá cao nhất bảng, đã bất ngờ thất bại 1-2 trước Turkmenistan trong ngày khai màn, trong khi Thái Lan, đội đăng cai bảng đấu này, cũng vượt qua UAE với tỷ số tối thiểu 1-0.

Cầu thủ U20 Turkmenistan ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U20 Iraq ở trận ra quân.

Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Turkmenistan và Thái Lan cùng có 3 điểm và chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Iraq và UAE chưa có điểm nào. Điều đó biến trận đấu giữa hai đội vào tối 3/9 thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo thể thức mới của AFC, 8 đội đứng đầu bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc. Vì thế, chiến thắng trong trận đấu này không chỉ giúp một trong hai đội độc chiếm ngôi đầu mà còn tạo ra lợi thế rất lớn trước lượt trận cuối.

Turkmenistan bước vào trận đấu với sự tự tin đặc biệt nhờ chiến tích đánh bại Iraq 2-1. Yakupmuhammet Govshudow mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 15, trước khi Veysgeldi Orazdurdyyev ghi bàn quyết định ở phút 77, sau khi Moamel Malik đã gỡ hòa cho Iraq ở phút 58.

Đó là chiến thắng có giá trị rất lớn với Turkmenistan, bởi Iraq được xem là đối thủ mạnh nhất bảng F. Quan trọng hơn, đội bóng của HLV Didar Hajyyev cho thấy họ không chỉ dựa vào sức mạnh thể chất mà còn có khả năng tổ chức những đợt phản công đủ sắc bén để trừng phạt đối phương.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng có lý do để tự tin. Đội chủ nhà đã vượt qua UAE 1-0 trong trận ra quân và đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Các cầu thủ Thái Lan thừa nhận họ vẫn còn những điểm phải cải thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm ở những tình huống cuối cùng và độ chính xác trong các đường chuyền.

Danupol Bubpha (số 6) là nhân tố nổi bật trong trận U20 Thái Lan thắng U20 UAE.

Tiền vệ Danupol Bubpha nhấn mạnh rằng Thái Lan đặc biệt phải cảnh giác với sức mạnh thể chất, tốc độ và khả năng tranh chấp của Turkmenistan. Cầu thủ này cũng khẳng định mục tiêu của đội nhà là giành trọn 3 điểm.

Điểm đáng chú ý là cả ba trận đấu của Thái Lan tại vòng loại, bao gồm trận gặp Turkmenistan đều diễn ra tại Chonburi. Đây là lợi thế không nhỏ với đội bóng Đông Nam Á. Ở lần gần nhất tiếp một đối thủ Trung Á trên sân nhà, U20 Thái Lan hòa U20 Uzbekistan 1-1. Lần này, điểm tựa từ hàng nghìn CĐV nhà sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực lớn với những cầu thủ trẻ Thái Lan trong trận đấu có tính chất quyết định với Turkmenistan.

Phong độ, lịch sử đối đầu U20 Turkmenistan vs U20 Thái Lan

Turkmenistan bước vào vòng loại U20 châu Á 2027 sau khi trải qua giải U20 CAFA 2026 tại Tajikistan. Giải đấu này có sự góp mặt của 5 đội gồm Afghanistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Ở giải đấu này, các cầu thủ trẻ Turkmenistan thua 3 trong số 4 trận (chỉ thắng Afghanistan) nhưng những trải nghiệm đó vẫn rất quý giá cho đoàn quân của HLV Didar Hajyyev.

Thu hoạch lớn nhất là sự kết nối ngày càng tốt hơn trên mặt trận tấn công, khi ngoại trừ “ông kẹ” Uzbekistan, 3 đối thủ còn lại ở giải đấu Trung Á đó đều bị U20 Turkmenistan chọc thủng lưới. Nếu duy trì được lối chơi tấn công khá nhuần nhuyễn này, đội bóng đến từ Trung Á có thể khiến U20 Thái Lan gặp rất nhiều vất vả.

Ở phần sân đối diện, Thái Lan sở hữu một hành trình chuẩn bị khác. Đội bóng của HLV Chakrapan Panpi được tập trung từ giữa tháng 8 và chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 29/8. Trong danh sách này có nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB hàng đầu của bóng đá Thái Lan như Buriram United, Muangthong United, True Bangkok United và Port FC.

Nhưng đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng lại không có những màn cọ xát thực chiến như đối thủ. Và đó có thể là một yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc đọ sức trực diện giữa hai bên ở trận đấu tối nay.

Turkmenistan và Thái Lan chưa từng đối đầu ở cấp độ U20 trước trận đấu này. Nhưng ở cấp độ đội tuyển lớn, bóng đá Thái Lan và Turkmenistan đã có 4 lần đụng độ, với kết quả 2 trận thắng cho đội tuyển xứ Chùa Vàng và 1 chiến thắng cho đại diện Trung Á. Điểm tựa từ thành tích của các “anh lớn” có thể cũng đem lại thêm chút tự tin cho U20 Thái Lan trong trận đấu dự báo rất khó khăn hôm nay.

Thông tin lực lượng U20 Turkmenistan vs U20 Thái Lan

Turkmenistan gần như không có lý do để xáo trộn đội hình đã giúp họ đánh bại Iraq. HLV Didar Hajyyev nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã chơi hiệu quả ở trận ra quân, trong đó Yakupmuhammet Govshudow giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa.

Govshudow không chỉ là đội trưởng mà còn trực tiếp ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận gặp Iraq. Phía trên anh, Veysgeldi Orazdurdyyev cũng đã chứng minh khả năng tạo khác biệt khi ghi bàn quyết định ở phút 77. Đây là hai cái tên mà hàng phòng ngự Thái Lan chắc chắn phải đặc biệt lưu ý.

Dù phải đá trên đất Thái Lan song U20 Turkmenistan không hề e ngại.

Bên phía Thái Lan, Danupol Bubpha là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất ở tuyến giữa. Tiền vệ thuộc biên chế Muangthong United vừa đá trận mở màn khá ấn tượng và nổi bật ở khả năng điều tiết bóng, giúp đội gây áp lực bằng những đường chuyền xuyên tuyến lợi hại. Bên cạnh đó, tiền đạo Sivakorn Polsan cũng là một mũi nhọn đáng chú ý sau thời gian thi đấu tại Nhật Bản cho Nara Club. Chính anh này đã ghi bàn duy nhất giúp U20 Thái Lan làm nên thắng lợi trước U20 UAE.

Do cũng giành chiến thắng ở trận đầu tiên, không có lý do rõ ràng để đội chủ nhà thay đổi quá nhiều nhân sự. Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Turkmenistan, trong khi đội bóng Trung Á có thể tiếp tục phát huy sức mạnh thể chất và những pha chuyển trạng thái nhanh.