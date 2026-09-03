Hải Yến quyết ghi dấu ấn ở kỳ ASIAD có thể là cuối cùng trong sự nghiệp

TPO - Tiền đạo Phạm Hải Yến đặt mục tiêu duy trì phong độ, phát huy vai trò đầu tàu và ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026, kỳ Đại hội có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của cô.

Ngày 3/9, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Tô Châu (Trung Quốc), tiếp tục quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Sau buổi tập nhẹ nhằm thả lỏng và hồi phục thể trạng vào buổi sáng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có buổi tập chiến thuật kéo dài khoảng 90 phút trong chiều cùng ngày. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các phương án thi đấu, hướng đến những đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể chạm trán tại Đại hội.

Trước đó một ngày, toàn đội di chuyển đến Tô Châu và nhanh chóng ổn định nơi đóng quân. Trong chuyến tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến thi đấu hai trận giao hữu, lần lượt gặp Jiangsu FC ngày 5/9 và đội tuyển nữ Trung Quốc ngày 9/9.

Đây được xem là hai cữ dượt quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra đấu pháp và giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 2026.

Đánh giá về điều kiện ăn ở và tập luyện tại Tô Châu, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết toàn đội nhận được sự hỗ trợ tốt. Chân sút kỳ cựu cũng đánh giá cao chất lượng của hai đối thủ giao hữu sắp tới.

“Tôi cảm thấy điều kiện tập luyện và sinh hoạt tại đây rất tốt. Hai trận đấu giao hữu sắp tới sẽ là những cơ hội quý báu giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với nhịp độ thi đấu”, Hải Yến chia sẻ.

Theo tiền đạo này, ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ để lựa chọn những đối thủ phù hợp với mục tiêu chuyên môn, qua đó giúp đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao bản lĩnh thực chiến và có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD.

ASIAD 2026 sẽ là lần thứ tư Hải Yến góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á. Tiền đạo sinh năm 1994 thừa nhận đây cũng có thể là kỳ ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp, vì vậy cô muốn cùng các đồng đội tạo nên một hành trình đáng nhớ.

“Bản thân tôi hy vọng sẽ duy trì phong độ tốt nhất, phát huy vai trò đầu tàu để cùng các đồng đội thi đấu cống hiến. Mục tiêu cá nhân của tôi là nỗ lực ghi bàn và đóng góp vào những chiến thắng chung của toàn đội”, Hải Yến nhấn mạnh.

Kết thúc đợt tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9. Ba ngày sau, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu chủ nhà Nhật Bản, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Thái Lan vào ngày 21/9.