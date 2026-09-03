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Đội tuyển Singapore chốt lịch giao hữu với Brazil, bán vé đắt gấp đôi ASEAN Cup

Đặng Lai

TPO - Vào tháng 11 tới, sân vận động Quốc gia Singapore sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực và thế giới khi đăng cai giải giao hữu The Kallang Football Series. Sự kiện quy tụ 4 đội tuyển: Brazil, Nhật Bản, Paraguay và chủ nhà Singapore. Giá vé giải này đắt gấp đôi vé ASEAN Cup 2026.

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Giải đấu này nằm trong khuôn khổ FIFA Days và là bước chạy đà then chốt trước thềm Asian Cup 2027. Lịch thi đấu gồm 4 trận từ 13 đến 17/11, mở màn bằng cặp đấu Singapore - Paraguay, tiếp nối là màn tái đấu duyên nợ World Cup giữa Brazil và Nhật Bản, trước khi khép lại bằng hai trận Singapore - Brazil và Nhật Bản - Paraguay.

Đây là cơ hội không thể tốt hơn để bóng đá Singapore học hỏi và cọ xát. Tại Đông Nam Á, Singapore có lẽ là đội tuyển tìm được đối thủ đẳng cấp nhất trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Giá vé xem trận đấu cũng phần nào phản ánh sức hút của sự kiện. Theo đó, các trận đấu tại giải The Kallang Football Series được bán với giá vé đắt nhất là 98 đô la Singapore (tương đương 2 triệu VNĐ). Mức giá này đắt gấp đôi vé trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Singapore và Thái Lan tại Jalan Besar (49 đô la Singapore).

Tuy nhiên khi đó, giá vé đã tăng tới 30 lần. Truyền thông Singapore khẳng định có người chào bán một cặp vé hạng nhất với giá 1.500 USD mỗi vé. Trận Singapore vs Brazil sắp tới hứa hẹn cũng sốt vé, nhưng đạt đến mức giá khó tin ở ASEAN Cup 2026 là không dễ vì sức chứa sân Quốc gia Singapore lên tới hơn 5 vạn ghế, phần nào sẽ giải quyết đáng kể nhu cầu xem bóng đá của NHM.

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HLV Gavin Lee và tuyển Singapore sẽ có cơ hội trải nghiệm đỉnh cao khi gặp Brazil

HLV trưởng tuyển Singapore, Gavin Lee, rất háo hức với trận đấu này. Ông bày tỏ: “Những trận đấu như thế này là vô giá đối với chúng tôi, bởi chúng thử thách và cho thấy chúng tôi đang đứng ở đâu, và quan trọng hơn cả là chúng tôi còn cần phải cải thiện ở những điểm nào.

Chúng tôi đã có những bước tiến tốt, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và mọi trận đấu chúng tôi chơi bây giờ đều nhằm phục vụ cho mục tiêu chuẩn bị cho Asian Cup 2027".

Với tuyển Brazil, giải đấu là phép thử bản lĩnh của thế hệ cầu thủ mới. HLV Carlo Ancelotti nhận định: “Các trận giao hữu tại Singapore đại diện cho một bước đi quan trọng nữa trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia Brazil cho những năm tới. Việc đối đầu với Nhật Bản và Singapore sẽ cho phép chúng tôi quan sát phản ứng của đội trong các bối cảnh khác nhau, điều này rất thiết yếu ở giai đoạn đầu của chu kỳ.

Chúng tôi đang làm việc để củng cố bản sắc và mở rộng các phương án lựa chọn. Mục tiêu là phát triển một cách cân bằng, chuẩn bị cho cả tập thể trước những thử thách phía trước.”

Đặng Lai
#Singapore #Brazil #giao hữu #ASEAN Cup #bóng đá #Singapore vs Brazil #ASEAN Cup 2026

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