Nhận định U20 Thái Lan vs U20 Iraq, 19h30 ngày 6/9: Khi chủ nhà khó thắng, nhưng dễ có vé

TPO - Nhận định bóng đá U20 Thái Lan vs U20 Iraq, 19h30 ngày 6/9, bảng F vòng loại U20 châu Á 2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Iraq đã trở lại mạnh mẽ với thắng lợi 2-1 trước UAE. Nhưng Thái Lan đang có lợi thế về điểm số và tâm lý. Cộng thêm điểm tựa sân nhà, đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng sẽ giành được kết quả cần thiết để sở hữu tấm vé tới vòng chung kết.

Nhận định trước trận U20 Thái Lan vs U20 Iraq

U20 Thái Lan đang đứng trước cơ hội lớn để hoàn tất mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027. Đội bóng của HLV Jakrapan Panpi toàn thắng hai trận đầu tiên, lần lượt vượt qua UAE và Turkmenistan với cùng tỷ số 1-0, qua đó dẫn đầu bảng F với 6 điểm. U20 Iraq và U20 Turkmenistan cùng có 3 điểm, còn U20 UAE chưa giành được điểm nào. Với cục diện ấy, U20 Thái Lan chỉ cần có 1 điểm ở trận cuối với Iraq lúc 19h30 hôm nay là sẽ giành vé tới vòng chung kết châu Á.

U20 Iraq (áo xanh) vừa có thắng lợi quan trọng trước U20 UAE để giành lại cơ hội đi tiếp.

Tuy nhiên, vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc Thái Lan sẽ có trận cuối dễ dàng. Iraq đã tìm lại sự tự tin sau chiến thắng 2-1 trước UAE, trong đó Moamel Malik Al Shawi gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ, Sajjad Hussein Al Zayedi đánh đầu đưa Iraq vượt lên và thủ môn Ammar Ali Al Hlaici trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền ở thời gian bù giờ.

Chính màn ngược dòng đó khiến Iraq trở thành đối thủ rất khác so với đội bóng đã thua Turkmenistan ở ngày ra quân. HLV Ahmed Salah cũng nhanh chóng yêu cầu các học trò gạt chiến thắng UAE sang một bên để tập trung cho trận gặp Thái Lan. Nhà cầm quân này đặc biệt yêu cầu Iraq phải kiểm soát tốt 15 phút đầu, vốn là quãng thời gian mà các cầu thủ trẻ rất dễ bị cảm xúc lấn át mà thiếu đi sự tỉnh táo.

Đây cũng là trận đấu mà lợi thế sân nhà của U20 Thái Lan sẽ được thử thách rõ rệt. Trước giải, HLV Jakrapan Panpi từng xác định mục tiêu của đội là thắng cả ba trận và đánh giá việc được thi đấu tại Thái Lan là một lợi thế quan trọng. Nhưng sau hai trận, chính ông thừa nhận đội nhà vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở những đường chuyền cuối cùng, khả năng tạo cơ hội trong phần sân đối phương và các pha phản công.

Vì thế, trận đấu này không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng và đội đứng thứ hai. Nó còn là màn kiểm tra đáng kể nhất đối với bản lĩnh của Thái Lan trong cả chiến dịch vòng loại. Iraq có chất lượng và động lực đủ lớn để khiến đội chủ nhà trải qua một trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu U20 Thái Lan vs U20 Iraq

Iraq bước vào trận đấu với hành trang đáng chú ý từ quá trình chuẩn bị. Trước khi tới Chonburi, đội bóng của HLV Ahmed Salah đã trải qua một đợt tập huấn kéo dài tại Thái Lan và thi đấu giao hữu với Kuwait, Indonesia cùng Iran. Mục tiêu của ban huấn luyện là tăng cường thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tạo sự gắn kết trước khi bước vào vòng loại.

Đây là sự chuẩn bị khá khác biệt so với một đội chỉ đến Thái Lan để thi đấu vòng loại. Iraq đã có thời gian làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và môi trường bóng đá địa phương. Quan trọng hơn, HLV Ahmed Salah có cơ hội thử nghiệm đội hình qua nhiều trận đấu trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại.

Nhưng Iraq cũng mang theo một vết gợn lớn. Thất bại 1-2 trước Turkmenistan ở trận mở màn là cú sốc với đội bóng từng 5 lần vô địch U20 châu Á. Theo truyền thông Iraq, đây thậm chí là lần đầu một đội tuyển trẻ Iraq để thua Turkmenistan, dẫn tới không ít chỉ trích dành cho thầy trò Ahmed Salah.

Chiến thắng trước UAE vì thế có giá trị vượt xa 3 điểm. Nó cho thấy Iraq có khả năng phản ứng sau nghịch cảnh, đồng thời sở hữu những cá nhân có thể tạo ra khác biệt. Al Zayedi ghi bàn bằng đầu, còn Al Hlaici cứu đội nhà khỏi nguy cơ bị gỡ hòa ở những giây cuối. Đó là những chi tiết cho thấy Iraq không dễ sụp đổ khi trận đấu chuyển sang thế giằng co.

U20 Thái Lan (áo đỏ) chỉ cần 1 điểm là có vé vào vòng chung kết.

Với Thái Lan, hai chiến thắng 1-0 liên tiếp giúp đội bóng của HLV Jakrapan Panpi chưa để thủng lưới, nhưng hàng công vẫn chưa tạo ra sức ép đủ lớn để có thể khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm. Bàn thắng duy nhất trước Turkmenistan đến từ cú volley của Siwa Pikulhom ở phút 57.

Siwa vì thế đang là cái tên đặc biệt đáng chú ý. Cầu thủ thuộc Thap Luang United không phải ngôi sao nổi tiếng nhất trong đội hình Thái Lan, nhưng đã trở thành người trực tiếp quyết định trận đấu quan trọng nhất của đội ở lượt trận thứ hai. Với một trận đấu mà Iraq nhiều khả năng sẽ chơi chặt chẽ, khả năng tạo ra khoảnh khắc bất ngờ của những cầu thủ như Siwa có thể rất quan trọng.

Hai đội chưa có nhiều cơ sở từ lịch sử đối đầu ở cấp độ U20, khiến cuộc chạm trán lần này càng phụ thuộc vào màn thể hiện của đôi bên từ đầu giải. Dưới góc độ đó, cán cân đang nghiêng một chút về những cầu thủ trẻ Thái Lan.

Thông tin lực lượng U20 Thái Lan vs U20 Iraq

Iraq nhiều khả năng tiếp tục duy trì bộ khung đã đánh bại UAE. Sajjad Hussein Al Zayedi đang nổi lên như một trong những nhân vật đáng chú ý nhất sau khi ghi bàn quyết định ở trận trước. Bên cạnh khả năng không chiến, cầu thủ này còn được kỳ vọng tạo ra sức ép nhờ khả năng kết nối tốt với các vệ tinh xung quanh.

Moamel Malik Al Shawi cũng là cái tên cần được chú ý. Tiền đạo này đã ghi bàn gỡ hòa trước UAE và từng lập công trong trận giao hữu với Panama hồi tháng 6, cho thấy khả năng tạo khác biệt trong những trận đấu mà Iraq không có quá nhiều cơ hội.

Đáng chú ý nhất có lẽ vẫn là thủ môn Ammar Ali Al Hlaici. Pha cản phá quả phạt đền của anh này ở thời gian bù giờ không chỉ bảo toàn chiến thắng trước UAE mà còn giúp Iraq bước vào trận đấu cuối với tinh thần tốt hơn. Trong một trận đấu mà đội chủ nhà sẽ tạo ra áp lực mạnh mẽ, sự ổn định của Al Hlaici có ý nghĩa rất lớn.

U20 Thái Lan (áo đỏ) cũng đã lên kịch bản chống bóng bổng chi tiết để đối phó U20 Iraq

Bên phía Thái Lan, trung vệ Jirapong Chaemsakul cũng là cái tên đáng chú ý, nhất là khi đội chủ nhà đối mặt với một Iraq rất mạnh về bóng bổng. Trước trận đấu, Jirapong thừa nhận Thái Lan vẫn phải cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là ở khía cạnh không chiến. Jirapong cho biết thêm, HLV Panpi cũng đặc biệt yêu cầu các hậu vệ không để đối phương có cơ hội tạt bóng dễ dàng.

Đây chính là điểm nóng về chiến thuật của trận đấu. Iraq chắc chắn sẽ tìm cách khai thác lợi thế bóng bổng. Đội bóng Tây Á sở hữu những cầu thủ mạnh về tranh chấp và không chiến, trong khi Thái Lan phải bảo đảm không để những tình huống cố định hoặc các quả tạt trở thành mối đe dọa thường trực.

Dĩ nhiên, hai đội đều có những “bài vở” được chuẩn bị kỹ cho kiểu đọ sức như vậy. Nhưng bóng đá, nhất là bóng đá trẻ, luôn có sai số. Và có lẽ cũng vì thế mà đội chủ nhà sẽ không có được một trận đấu dễ dàng, dù cuối cùng, họ vẫn đạt mục tiêu có điểm để bảo vệ ngôi đầu bảng.