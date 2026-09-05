Bỏ lại nỗi buồn, Công an TP.HCM có thắng lợi đầu tay quý giá

TPO - Ba bàn thắng rất đẹp của Tiến Linh, Quốc Cường và Cummings đã giúp Công an TP.HCM có được thắng lợi 3-1 trước các vị khách Hà Nội. Kết quả ấn tượng này cho thấy đội chủ sân Bình Dương đã bỏ lại hoàn toàn nỗi buồn thất bại của trận Siêu Cúp Quốc gia để tự tin bước vào đường đua V.League.

Những điều chỉnh hợp lý của HLV Diles

Một lần nữa, CLB Công an TP.HCM lại cho thấy họ là khắc tinh của Hà Nội FC. Sau khi bất bại trong cả 2 lần đụng độ Hà Nội FC với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, đội chủ sân Bình Dương tiếp tục có được một thắng lợi trước các vị khách Thủ đô trong trận ra quân tại V.League 2026/27.

Với đội hình có 2 thay đổi so với trận Siêu Cúp Quốc gia, khi Đức Phú và Nhật Minh đá chính thay cho Williams Minh Hoàng và Phi Hoàng, Công an TP.HCM đã có được màn nhập cuộc đĩnh đạc hơn hẳn so với trận trước. Có lẽ, một phần khác biệt nữa nằm ở việc HLV Arthur Diles đổi sang chơi với sơ đồ 4 hậu vệ thay vì 3 trung vệ như trận gặp Công an Hà Nội.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) đã "lột xác" so với trận Siêu Cúp Quốc gia.

Nhờ những điều chỉnh này, Công an TP.HCM phòng ngự tốt hơn, khiến các cầu thủ tấn công của Hà Nội FC, đặc biệt là Hoàng Hên gặp rất nhiều khó khăn. Cả hiệp 1, dấu ấn lớn nhất của Hoàng Hên chỉ là một quả đá phạt chệch cột dọc từ cự ly 30 mét. Còn lại, anh bị chặn lại khá hiệu quả bên cánh trái, ít có những pha xâm nhập vào trung lộ và phối hợp với đồng đội.

Trong khi đó, cặp tiền đạo Văn Tùng - Andrew Jung của đội khách lại thiếu sự kết nối. Chân sút trẻ Văn Tùng trong lần bất ngờ được đá chính này chơi khá vụng về, không liên lạc được với Jung và chỉ có một pha bóng đáng chú ý là tình huống sút chệch khung thành ở phút 12. Trong pha phản công ấy, nếu Văn Tùng chuyền cho Jung đang ở vị trí trống trải, đội khách có thể đã mở được tỷ số.

Trái với sự xộc xệch trong tấn công của Hà Nội, đội chủ nhà lên bóng mạch lạc và suýt có bàn dẫn trước ở phút 16, khi Tiến Linh sút tung lưới Hà Nội sau một pha thoát xuống và đối mặt thủ môn bên cánh trái. Nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng vì VAR xác định, tiền đạo đội chủ nhà việt vị khi nhận bóng.

Dù vậy, các CĐV sân Bình Dương không phải đợi quá lâu. Chỉ 10 phút sau, Tiến Linh đã lại có một pha thoát xuống và ghi bàn với cú đánh đầu đẹp mắt, bóng đi rất hiểm vượt qua tầm với của thủ môn Quan Văn Chuẩn, sau quả tạt của đồng đội bên cánh phải.

Điểm tựa Lê Giang và những bàn thắng đẹp

Bàn thắng đầu tiên của Công an TP.HCM trong kỷ nguyên của HLV Arthur Diles và cũng là pha "mở tài khoản" của Tiến Linh tại V.League 2026/27 trở thành liều doping tinh thần quý giá, giúp đội chủ nhà càng chơi càng mạch lạc. Nhưng cũng không thể không kể đến dấu ấn của đội trưởng Patrik Lê Giang.

Phút 49, thủ thành số một của đội tuyển Việt Nam có một pha cứu thua quá xuất sắc, khi cản được cú sút rất nhanh và hiểm từ cự ly 11m của Sade Yuval bên phía Hà Nội. Tình huống cản phá có giá trị như một bàn thắng ấy khiến sự tự tin của đội chủ nhà lên cao. Chỉ 1 phút sau, pha cứu thua này, Quốc Cường nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an TP. HCM với một cú sút xa rất căng từ cự ly 20 mét, không cho thủ môn Quan Văn Chuẩn cơ hội cản phá.

Các cầu thủ Công an TP.HCM đã trình diễn thứ bóng đá rất hiệu quả để đánh bại Hà Nội FC tới 3-1.

Bàn thua thứ hai buộc HLV Harry Kewell buộc phải có những điều chỉnh quyết liệt. Phút 57, tân binh Adam Taggart được Hà Nội tung vào sân thay cho Văn Tùng. Sự xuất hiện của tuyển thủ Australia này lập tức tạo ra khác biệt.

Thế công của đội khách mạch lạc hơn hẳn và phút 66, họ có bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau khi Hùng Dũng tạt bóng chính xác để Andrew Jung có pha băng vào đánh đầu dũng mãnh, làm tung lưới Patrik Lê Giang.

Nhưng một lần nữa, “người gác đền” của đội tuyển Việt Nam lại cho thấy, anh có thể tạo ra niềm tin và sự khích lệ rất mạnh mẽ cho đồng đội. Phút 79, Patrik Lê Giang lại có pha cứu thua xuất sắc, khi anh đẩy được cú sút cận thành như búa bổ của Yuval.

Và rồi, như kịch bản ở đầu hiệp 2, chỉ 4 phút sau tình huống cản phá xuất thần của Lê Giang, Công an TP.HCM có bàn nâng tỷ số lên lên 3-1, khi Cummings tung cú sút chính xác làm tung lưới Quan Văn Chuẩn, đánh gục hy vọng của đội khách.

Thua 1-3 trước Công an TP.HCM, đội bóng Thủ đô một lần nữa lại trắng tay rời sân Bình Dương. HLV Harry Kewell thì phải hứng chịu thất bại đầu tiên trong trận “derby Australia” với người đồng hương Arthur Diles. Còn CLB Công an TP.HCM đã có thể hoàn toàn xóa đi nỗi thất vọng ở trận Siêu Cúp Quốc gia để tự tin hướng đến một mùa giải V.League thành công hơn.