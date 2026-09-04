Thể Công Viettel phô diễn đẳng cấp trước tân binh của LPBank V.League 1

foul HẾT GIỜ!!! ĐỒNG NAI 0-2 THỂ CÔNG VIETTEL

Trái ngược hiệp một, 45 phút của hiệp 2 xảy ra với nhiều diễn biến đáng chú ý. Thể Công Viettel mở tỷ số, sau đó cầu thủ Đồng Nai bị đuổi khỏi sân. Đội khách tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số 2-0 nhưng niềm vui thắng trận vơi đi phần nào vì Nhâm Mạnh Dũng nhận thẻ đỏ.

Chúc mừng Thể Công Viettel vì màn chạy đà thuận lợi ở V.League mùa giải mới. Trong khi đó, Đồng Nai còn nhiều việc để làm nếu muốn trụ vững tại sân chơi cao nhất.