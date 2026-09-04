Thể Công Viettel phô diễn đẳng cấp trước tân binh của LPBank V.League 1

Trái ngược hiệp một, 45 phút của hiệp 2 xảy ra với nhiều diễn biến đáng chú ý. Thể Công Viettel mở tỷ số, sau đó cầu thủ Đồng Nai bị đuổi khỏi sân. Đội khách tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số 2-0 nhưng niềm vui thắng trận vơi đi phần nào vì Nhâm Mạnh Dũng nhận thẻ đỏ.
Chúc mừng Thể Công Viettel vì màn chạy đà thuận lợi ở V.League mùa giải mới. Trong khi đó, Đồng Nai còn nhiều việc để làm nếu muốn trụ vững tại sân chơi cao nhất.
Trọng tài xem lại VAR và xác định không có lỗi của thủ môn Văn Việt.
Phút 90+15: Trọng tài xác định lại tình huống thổi phạt đền cho Đồng Nai.
Phút 90+13: Trọng tài thổi lỗi thủ môn Văn Việt với cầu thủ đội chủ nhà.
Phút 90+10: Trọng tài rút thẻ đỏ cho Nhâm Mạnh Dũng vì lỗi đánh nguội. Sau đó, trọng tài thổi lỗi cầu thủ Đồng Nai và cho phát bóng lên, thay vì chủ nhà được hưởng phạt đền.
Phút 90+6: Trọng tài tham khảo tổ VAR để xác định tình huống có thể thổi phạt đền cho Đồng Nai.
Phút 90+5: Cầu thủ Đồng Nai dứt điểm nguy hiểm ở góc hẹp nhưng thủ môn Văn Việt vẫn chơi tập trung.
Phút 90+1: Colonna đánh đầu tung lưới Đồng Nai. Trước đó, Danh Trung thực hiện quả tạt từ chấm phạt góc.
Phút 88: Công Phượng đá phạt, tạt cho Tuấn Tài đánh đầu. Đường bóng từ Tuấn Tài gây bất ngờ nhưng đi chệch cột.
Phút 86: Pha dàn xếp tuyệt vời của Thể Công Viettel - Tuấn Tài tạt chuẩn và Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu. May cho Đồng Nai khi bóng bật mép dưới xà ngang, nẩy bật lên nhưng không đi vào trong.
Phút 79: Văn Hiếu vào sân thế chỗ Văn Khoa. Đồng Nai rơi vào thế rất khó khi bị dẫn bàn và chơi thiếu người.
Phút 77: Trung vệ của Đồng Nai nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha đạp vào cổ chân tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.
Phút 75: Trọng tài xem trực tiếp VAR để xác định tình huống Nhâm Mạnh Dũng bị phạm lỗi.
Phút 72: Andre Luiz suýt ghi bàn thứ 2 cho đội khách. May mắn cho Đồng Nai khi Tiến Dụng kịp cản phá trước khi bóng đi vào khung thành.
Phút 71: Đồng Nai bị dẫn bàn và không thể tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự phản công. Đội chủ nhà đang dồn bóng rất nhiều cho Công Phượng và chờ đợi đôi chân của tiền đạo sinh năm 1995 sẽ tạo khác biệt.
Phút 69: Triệu Việt Hưng và Nhật Nam rời sân. Văn Tú, Nhâm Mạnh Dũng vào sân.
Phút 68: Hồ Tấn Tài vào sân thế chỗ Tự Nhân.
Phút 67: Công Phượng sút từ khoảng cách gần 30m, với ý đồ treo bóng vào cột xa khung thành Thể Công Viettel. Dù vậy, cú sút của Công Phượng đưa bóng đi thiếu lực và không gây bất ngờ cho thủ môn Văn Việt.
Phút 63: Ribamar đánh đầu dũng mãnh đưa Thể Công Viettel vượt lên dẫn 1-0.
Phút 62: Danh Trung được tung vào sân thay cho Hoàng Minh.
Phút 61: Đồng Nai thay 2 người liên tiếp. Công Phượng và Đức Cường vào sân. Ngọc Đức và Ngọc Lâm rời sân.
Phút 55: Cả 2 đội đều không sẵn sàng đẩy cao đội hình, tăng tốc độ triển khai bóng tấn công. Trận đấu trên sân của CLB Đồng Nai vẫn nhàm chán vì ít tình huống tấn công và dứt điểm.
Phút 47: Văn Việt khống chế bóng lỗi, sau đó tự lao ra xoạc người cản phá bóng. Nếu Văn Việt xử lý chậm ở nhịp 2, Thể Công Viettel có thể đối diện pha tấn công nguy hiểm.
Phút 46: Hoàng Minh sút từ khoảng cách gần 25m đưa bóng đi chệch cột khung thành của đội chủ nhà.
45 phút đầu tiên diễn ra trong thế trận bế tắc, khan hiếm tình huống tấn công nguy hiểm và có rất ít pha dứt điểm nguy hiểm.
Phút 37: Những đầu ngón tay của thủ môn Văn Phong cứu cho Đồng Nai một bàn thua.
Phút 36: Văn Việt một lần nữa gặp khó vì những tình huống bóng bổng. Thủ môn của Thể Công Viettel mất 3 nhịp để giải quyết tình huống.
Phút 32: Wesley ngoặt bóng vào trong và thực hiện cú cứa lòng, song bóng đi quá nhẹ để gây bất ngờ.
Phút 28: Văn Việt bắt không dính bóng trong tình huống bóng bổng. May cho Thể Công Viettel khi hậu vệ của họ vẫn kịp phá bóng trước khi cầu thủ Đồng Nai dứt điểm.
Phút 25: Hai CLB vẫn chơi thận trọng để thăm dò, đưa trận đấu diễn ra với nhịp độ cực chậm. Bóng gần như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân.
Phút 18: Tuấn Tài tạt cực dẻo cho Ribamar đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.
Phút 8: Lucas Alves rời sân vì chấn thương. Phạm Trung Hiếu vào sân.
Phút 6: Triệu Việt Hưng thực hiện quả tạt nguy hiểm từ cánh trái. Trước khi tiền đạo Thể Công Viettel dứt điểm, thủ môn Văn Phong kịp lao ra cản phá.
Phút 5: Thể Công Viettel sớm chiếm lĩnh thế trận, cầm bóng chủ động để tấn công dồn dập.
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