Chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Hưng Yên: Ẩn số ở giải hạng Nhất 2026

TPO - Đội bóng được sự dẫn dắt của HLV Bùi Đoàn Quang Huy với mục tiêu nhắm đến tấm vé thăng hạng mùa giải năm tới, sau lễ chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Hưng Yên.

Mạc Hồng Quân tập luyện trong màu áo CLB Hưng Yên

"Mục tiêu của CLB năm nay là phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Tuy nhiên chúng tôi cũng lựa thời gian cụ thể để đưa ra mục tiêu cụ thể cho phù hợp CLB với phương châm thi đấu tốt, đem lại niềm vui cho khán giả. Chúng tôi có 7 tuần chuẩn bị và các cầu thủ đều nêu cao tinh thần nỗ lực tập luyện. Chúng tôi sẽ cố gắng có vị trí tốt nhất có thể"-HLV Bùi Đoàn Quang Huy cho biết.

Chiều ngày 3/9, tại trụ sở Bộ Công an diễn ra lễ xuất quân Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Công an nhân dân và lễ chuyển giao CLB Trẻ PVF-CAND thành CLB Bóng đá Hưng Yên. Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy sẽ dẫn dắt CLB Hưng Yên phấn đấu giành vị trí cao nhất

Trước đó, tháng 7/2026, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho đơn vị quản lý mới là Công ty Cổ phần KBC Hưng Yên. Đội bóng được sử dụng địa danh địa phương với tên gọi CLB Bóng đá Hưng Yên. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn, Hưng Yên FC được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận đăng ký tham dự Giải hạng Nhất quốc gia. Mùa giải 2026/27, Hưng Yên FC đăng ký 28 cầu thủ, trong đó lực lượng chủ yếu được kế thừa từ CLB Trẻ PVF-CAND.

Theo HLV Bùi Đoàn Quang Huy, thuận lợi năm nay là giải có 2 suất thăng hạng trực tiếp. Ông Quang Huy đánh giá các đội có tham vọng gồm Becamex TPHCM, Công an Nhân dân, Thái Nguyên và Hưng Yên cũng đặt mục tiêu thăng hạng.

"Tỉnh hướng đến mục tiêu thi đấu tốt, tạo nhiều tình huống đẹp lôi cuốn CĐV đến sân. Nhưng trong bóng đá thì chúng tôi luôn muốn hướng đến kết quả cao nhất. Hưng Yên hiện đang có môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội và cả thể thao. Được mời tham gia BHL của đội là vinh dự lớn với tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để CLB không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ. Hưng Yên sẽ hướng đến trở thành tập thể trẻ, khoẻ và tài năng. Điều quan trọng là các cầu thủ thể hiện tinh thần quyết tâm, chơi đẹp"-HLV Bùi Đoàn Quang Huy cho biết.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng CLB Hưng Yên trong ngày chính thức chuyển giao đội bóng

Theo ông Bùi Đoàn Quang Huy, CLB Hưng Yên không có ngôi sao mà xây dựng đội bóng dựa trên cả tập thể. Theo danh sách đăng ký với BTC giải, Hưng Yên sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và cả những gương đáng giá, nổi bật là tiền vệ Việt kiều Mạc Hồng Quân, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền đạo Dương Thanh Tùng và ngoại binh Joseph Khalio...

Được biết Hưng Yên hiện tập luyện tại Trung tâm PVF, chưa có cơ sở vật chất riêng để chủ động tập luyện sinh hoạt. Theo HLV Bùi Đoàn Quang Huy, đây cũng là một khó khăn nhưng ông và các cầu thủ sẽ khắc phục để chơi tốt.