Nhận định PSG vs Monaco, 02h00 ngày 5/9: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Monaco, Vòng 3 Ligue 1 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG vẫn chưa thể giành chiến thắng tại Ligue 1, trong lúc Monaco lại bay cao với thành tích toàn thắng và chưa thủng lưới. Vì thế, cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn là thử thách khó nhằn dành cho thầy trò Luis Enrique.

PSG vs Monaco

Nhận định PSG vs Monaco

Hai vòng đấu đầu tiên tại Ligue 1, PSG đều không thể giành trọn 3 điểm. Ở trận gần nhất trước Lille, PSG thậm chí bị dẫn trước hai bàn khi thời gian thi đấu chính thức gần khép lại. Tuy nhiên, Vitinha và Marquinhos đã lần lượt lập công trong thời gian bù giờ để giúp đội nhà thoát khỏi một thất bại đầy thất vọng.

Khả năng cứu vãn tình thế cho thấy PSG vẫn sở hữu bản lĩnh của một đội bóng lớn. Dù vậy, việc liên tục phải chờ đến những phút cuối mới có thể ghi bàn cũng là tín hiệu không mấy tích cực. PSG đang kiểm soát bóng rất nhiều, nhưng quyền kiểm soát đó chưa được chuyển hóa thành sức ép đủ lớn trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ có thể giữ bóng, tổ chức tấn công và đẩy đối phương lùi sâu, nhưng sự sắc bén ở những tình huống quyết định vẫn chưa xuất hiện đều đặn.

Nếu PSG đang loay hoay tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, Monaco lại có khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Sau hai vòng đấu, đội bóng Công quốc là tập thể duy nhất duy trì thành tích toàn thắng và chưa nhận bàn thua. Đội bóng của Filipe Luis không cần kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra nguy hiểm. Họ có thể chơi trực diện, chuyển trạng thái nhanh và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

PSG chắc chắn sẽ là đội cầm bóng nhiều hơn và chủ động đẩy cao đội hình. Nhưng điều đó đồng nghĩa khoảng trống sẽ xuất hiện trong những pha chuyển đổi trạng thái. Với những cầu thủ có tốc độ và khả năng khai thác không gian, Monaco hoàn toàn đủ sức biến các tình huống phản công thành cơ hội rõ ràng.

Phong độ sân khách cũng mang đến thêm sự tự tin cho Monaco. Quan trọng hơn, đội bóng Công quốc không hề e ngại Parc des Princes. Trong những lần gần đây hành quân đến sân của PSG, Monaco đã có những kết quả tích cực. Đặc biệt, đội khách từng đánh bại PSG 3-1 ngay tại Parc des Princes hồi tháng 3/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trước cuộc đối đầu này nằm ở cách PSG ghi bàn. Đội bóng thủ đô thường cần rất nhiều thời gian để phá vỡ thế bế tắc. Trong cả hai trận đầu tiên tại Ligue 1 mùa này, PSG đều chỉ ghi bàn sau phút 70. Trước một Monaco đang chưa thủng lưới, việc tiếp tục chơi thiếu sắc bén trong phần lớn thời gian trận đấu có thể khiến PSG gặp rắc rối lớn.

Nếu Monaco duy trì được khối phòng ngự chặt chẽ và giữ nguyên sự tập trung, áp lực có thể chuyển ngược trở lại phía đội chủ nhà. Về mặt lực lượng và chất lượng đội hình, PSG vẫn được đánh giá cao hơn. Lợi thế sân nhà cũng giúp nhà đương kim vô địch có thêm lý do để được xem là ứng viên sáng giá cho chiến thắng.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại lại đang nghiêng về phía Monaco. Monaco sẽ không cần phải mạo hiểm ngay từ đầu. Đội khách có thể chủ động chơi chắc chắn, giảm tốc độ trận đấu và chờ đợi thời điểm PSG để lộ khoảng trống. Nếu hàng phòng ngự tiếp tục duy trì sự ổn định, Monaco càng có lý do để tin rằng họ có thể rời Paris với ít nhất một điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu PSG vs Monaco

5 trận đấu gần nhất của PSG.

5 trận đấu gần nhất của Monaco.

Thành tích đối đầu giữa PSG và Monaco trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng PSG vs Monaco

PSG thiếu Nuno Mendes do án treo giò. Ousmane Dembele bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bên phía Monaco, Takumi Minamino và Mohammed Salisu tiếp tục trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn. Ansu Fati gặp vấn đề về thể trạng và khó có thể góp mặt.

Đội hình dự kiến PSG vs Monaco

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Dro Fernandez; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Monaco: Hradecky; Vanderson, Sadibo Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner.

Dự đoán tỷ số: PSG 2-1 Monaco