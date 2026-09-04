CLB Argentina kiếm về gần 50 triệu bảng nhờ 'ăn theo' Enzo Fernandez

TPO - Thương vụ bom tấn đưa Enzo Fernandez từ Chelsea cập bến Man City với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng đã mang tới một cú hích tài chính khổng lồ cho CLB cách đó nửa vòng trái đất, dù đội bóng đó đã không còn liên quan đến Enzo từ 4 năm trước.

Lý do là vì các điều khoản cài cắm trong hợp đồng khi River Plate bán Enzo vào năm 2022. Mọi thứ bắt đầu từ thương vụ bán Enzo sang Benfica. Khi đó, River Plate bỏ túi 15 triệu bảng. Nhưng River đã nhận thấy tiềm năng của tiền vệ sinh năm 2001 nên họ cài điều khoản hưởng 25% chia hoa hồng trong thương vụ tiếp theo.

Khi sang Chelsea với giá 107 triệu bảng, Enzo mang lại cho River Plate thêm gần 27 triệu bảng nữa. Và mới nhất là dòng tiền chảy về từ Etihad. Theo cơ chế đoàn kết mà các CLB được hưởng khi đào tạo cầu thủ trong tất cả các thương vụ do FIFA phê duyệt thì River Plate sẽ nhận thêm 3,37% trên mức phí 125 triệu bảng mà Man City nhận được từ Chelsea (tương đương hơn 4 triệu bảng).

Tổng cộng, đội bóng đầu đời của Enzo đã kiếm về 46 triệu bảng trong 4 năm (15 triệu từ Benfica, 27 từ Chelsea và 4 từ Man City). Con số này không chỉ đơn thuần là một "khoản lộc trời cho", mà là mắt xích hoàn hảo phản ánh triết lý vận hành tài chính đỉnh cao của River Plate.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 vừa được thông qua, River Plate ghi nhận tổng doanh thu đạt mức kỷ lục khoảng 211 triệu USD (156 triệu bảng), mang về thặng dư ròng lên tới 38,85 triệu USD (29 triệu bảng). Trong cơ cấu doanh thu khổng lồ đó, hoạt động chuyển nhượng và giao dịch cầu thủ chiếm gần 1/3 toàn bộ nguồn thu của đội bóng. Con số này khẳng định học viện đào tạo trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu chuyên môn trên sân cỏ, mà thực sự là cỗ máy sinh lời cốt lõi của đội bóng.

Số tiền mà Enzo kiếm về trong 4 năm qua đủ xây dựng một nửa đội hình hiện tại của River Plate, bằng gần gấp 2 lần khoản lợi nhuận mỗi năm của đội bóng này. Chi tiết trên cho thấy River Plate đã thành công thế nào khi cài vào các điều khoản có lợi cho mình từ vụ bán Enzo. Nói không quá, River không cần tính toán gì nhiều, chỉ cần đợi Enzo đổi CLB là có thể kiếm bẫm.

Mỗi bước tiến trong sự nghiệp của Enzo Fernandez tại giải Ngoại hạng Anh giờ đây đều gián tiếp tiếp sức cho ngân sách của River Plate. Khoản tiền bổ sung từ thương vụ sang Man City tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng tài chính của đội bóng, giúp họ giữ vững vị thế một siêu cường kinh tế bóng đá độc tôn tại lục địa Nam Mỹ.