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Tuyển U20 Việt Nam chưa bị loại sớm nhờ... U20 Philippines

Đặng Lai

TPO - U20 Việt Nam đã toàn thua 2 trận đầu tiên của bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đội chưa chính thức bị loại dù chưa có điểm qua 2 vòng. Có thể nói như vậy vì vẫn còn khả năng tuyển U20 Việt Nam đi tiếp với 3 điểm...

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Chỉ có thể chờ kịch bản 3 đội 3 điểm

Cơ hội mong manh của U20 Việt Nam sẽ được định đoạt trong trận cầu mang tính chất "được ăn cả, ngã về không" gặp đối thủ sừng sỏ U20 Iran vào ngày 6/9.

Tình hình bảng C lúc này khá phức tạp. Sau hai lượt trận, U20 Triều Tiên đang thể hiện sức mạnh vượt trội với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +4. U20 Iran và U20 Palestine chia nhau hai vị trí tiếp theo khi cùng sở hữu 3 điểm (hiệu số 0). Trong khi đó, U20 Việt Nam đang ngụp lặn ở đáy bảng với 0 điểm và hiệu số -4.

Vị trí nhất bảng đã tuột khỏi tầm tay, mục tiêu duy nhất của chúng ta bây giờ là chen chân vào nhóm 7/8 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Theo quy định, nếu ít nhất 2 đội tuyển bằng điểm thì thành tích đối đầu sẽ được tính đến đầu tiên. Do vậy, nếu Việt Nam thắng Iran ở lượt cuối và Triều Tiên hạ Palestine thì kịch bản 3 đội 3 điểm sẽ xảy ra.

U20 Việt Nam sẽ xếp nhì nếu đánh bại U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên, hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi từ 3 bàn trở lên, ví dụ như 3-2, 4-3...). Đồng thời, U20 Việt Nam phải nín thở chờ đợi U20 Palestine gục ngã trước U20 Triều Tiên ở trận đấu cùng giờ.

Nếu kịch bản điên rồ này xảy ra, thầy trò HLV Ikeuchi sẽ vươn lên nhì bảng nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa 3 đội. Nhưng ngay cả khi đã leo lên nhì bảng, số phận của U20 Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào một quy định đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

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Hội tụ cùng lúc... 4 yếu tố

Vì tại vòng loại năm nay có 2 bảng 3 đội nên ở các bảng 4 đội, thành tích giữa đội nhì được xét đến và đội đứng cuối sẽ không được tính. Ví dụ một đội tuyển có 6 điểm, xếp thứ 2 nhưng nếu xét thành tích nhì bảng thì họ chỉ có 3 điểm (thắng đội cuối bảng).

Do vậy, có thể khẳng định đội tuyển U20 Việt Nam phải cảm ơn… U20 Philippines vì điều này. Bởi lẽ, nếu như tất cả các bảng đều 4 đội, tuyển trẻ Việt Nam gần như không có cơ hội so đọ chỉ số với các đối thủ xếp nhì ở 7 bảng còn lại (thông thường các đội này sẽ có từ 4 đến 7 điểm mà U20 Việt Nam sẽ chỉ có tối đa là 3 điểm).

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Vì điểm số của U20 Việt Nam còn phụ thuộc vào việc đội nào đứng cuối bảng C. Trong trường hợp khả quan nhất là xếp nhì, tuyển U20 Việt Nam vẫn phải cầu mong cho U20 Palestine xếp cuối bảng C, và đó sẽ là kịch bản trong mơ.

Khi ấy, U20 Việt Nam sẽ giữ trọn vẹn 3 điểm quý giá (nếu giành được trước U20 Iran). Ngược lại, một khi U20 Iran là đội "đội sổ", toàn bộ nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. 3 điểm giành được trước chính Iran sẽ bị trừ đi, khiến U20 Việt Nam trắng tay trên bảng xếp hạng phụ và chắc chắn bị loại.

Nhìn chung, cơ hội của thầy trò HLV Ikeuchi chỉ còn trên lý thuyết. Đội chỉ có thể đi tiếp nếu hội tụ được cùng lúc 4 tiêu chí (thắng đậm U20 Iran, U20 Palestine thua, U20 Palestine đứng cuối bảng và đội nhì ở các bảng còn lại có thành tích không tốt).

Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ cho đến phút chót. Thay vì bị áp lực bởi những phép toán xa xôi, điều U20 Việt Nam cần làm lúc này là bước ra sân Việt Trì với tinh thần không còn gì để mất, chiến đấu cật lực để giành một chiến thắng thật đẹp trước U20 Iran.

Đặng Lai
#U20 Việt Nam #U20 Iran #Vòng loại U20 châu Á #bóng đá trẻ #tuyển Việt Nam #cơ hội đi tiếp #bảng C

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