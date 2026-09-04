Trần Mai Ngọc 'cô đơn trên đỉnh', CAND T&T thâu tóm danh hiệu

CLB bóng bàn CAND - T&T giành 11 HCV, 7 HCB, 9,5 HCĐ và đứng Nhất toàn đoàn tại Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026.

Hai tay vợt Đoàn Đức Tuấn và Phạm Hà Phương Mai (CAND – T&T) đứng trên bục cao nhất ở lứa tuổi 18-19. Ảnh: T&T.

Giải các Cây vợt xuất sắc trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 quy tụ 25 đoàn với khoảng 300 VĐV đến từ các trung tâm bóng bàn mạnh trên toàn quốc.

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường của CLB bóng bàn CAND - T&T cho biết: “Thành tích này đến từ sự đầu tư bài bản của lãnh đạo ngành Công an và Tập đoàn T&T. Trong 7 trận chung kết đơn các lứa tuổi, VĐV CAND – T&T giành chiến thắng đến 6 trận. Đặc biệt, VĐV Phương Mai từng thua đối thủ 0-3 ở vòng bảng nhưng thắng lại 4-3 ở chung kết, trong đó set 7 thắng nghẹt thở 12-10.

Điều này cho thấy các VĐV khi khoác trên mình tấm áo đại diện ngành công an đã ý thức được trách nhiệm và thể hiện rõ bằng tinh thần, sự chuẩn bị nghiêm túc để tạo sự bứt phá trong thi đấu, qua đó giành chiến thắng”.

Tại vòng bảng, Phương Mai từng để thua Diệu Linh của Quân đội với tỷ số 0-3. Nhưng khi hai tay vợt gặp lại nhau ở trận chung kết đơn nữ, diễn biến hoàn toàn thay đổi.

Phương Mai thi đấu kiên cường, liên tục điều chỉnh cách chơi và đưa trận đấu tới ván thứ bảy. Ở thời điểm quyết định, tay vợt CAND – T&T giành chiến thắng nghẹt thở 12-10, qua đó thắng chung cuộc 4-3 và bước lên bục cao nhất.

Từ thất bại 0-3 ở vòng bảng đến chiến thắng 4-3 trước chính đối thủ ấy trong trận chung kết là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của giải đấu.

Đó không đơn thuần là sự thay đổi về tỷ số. Nó phản ánh khả năng đọc lại đối thủ, điều chỉnh chiến thuật, vượt qua áp lực tâm lý và đặc biệt là bản lĩnh ở những thời điểm quyết định - những yếu tố rất cần thiết với một VĐV muốn tiến xa ở thể thao đỉnh cao.

Trần Mai Ngọc không có đối thủ ở nội dung đơn nữ lứa tuổi 22-23. Ảnh: T&T.

Ở lứa tuổi U15 nữ, Hoàng Trà My bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua Linh Đan của Đồng Nai với tỷ số 4-2 trong trận chung kết.

Việc bảo vệ một chức vô địch thường khó hơn lần đầu bước lên ngôi, bởi VĐV phải thi đấu trong vị thế của người bị các đối thủ nghiên cứu và đặt mục tiêu đánh bại. Chiến thắng của Trà My vì thế không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh thi đấu ngày càng trưởng thành của tay vợt trẻ CAND - T&T.

Nhưng trường hợp tạo nhiều ấn tượng nhất có lẽ là Đoàn Đức Tuấn. Dù mới thuộc nhóm tuổi 16 - 17, Đức Tuấn được đôn lên thi đấu ở lứa tuổi 18 - 19 và đã tạo nên một hành trình vô địch đầy thuyết phục.

Tại bán kết, Đức Tuấn vượt qua Nguyễn Hoàng Lâm với tỷ số 4-2. Đây là chiến thắng đặc biệt đáng chú ý bởi Hoàng Lâm là một trong những tay vợt chủ lực của Quân đội, thuộc lực lượng đội 1 tham dự Đại hội Thể dục Thể thao.

Đến trận chung kết, Đức Tuấn tiếp tục phải trải qua cuộc đấu căng thẳng với Nguyễn Tất Thành Đạt. Hai tay vợt giằng co đến ván quyết định trước khi Đức Tuấn giành chiến thắng 11- 8 ở ván thứ bảy, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-3 và giành HCV đơn nam lứa tuổi 18 - 19.

Một VĐV mới ở độ tuổi 16 - 17 nhưng có thể lần lượt vượt qua những đối thủ lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm hơn để vô địch nhóm 18 - 19 là tín hiệu đặc biệt tích cực đối với công tác đào tạo trẻ của CAND - T&T.

Đức Tuấn không chỉ giành một tấm HCV. Quan trọng hơn, VĐV trẻ này cho thấy khả năng thi đấu vượt tuổi, một trong những chỉ dấu đáng chú ý khi đánh giá tiềm năng phát triển của một tài năng thể thao.

Bên cạnh ba gương mặt nổi bật trên, đội hình CAND - T&T còn ghi nhận những kết quả tích cực của nhiều VĐV khác, trong đó Vũ Mạnh Huy vượt qua Bùi Hữu Huy của Hải Phòng ở nhóm tuổi 22 - 23, còn Trần Mai Ngọc giành chiến thắng trước Lâm Thu Cúc của Quân đội.

Sự hiện diện của các VĐV có khả năng cạnh tranh ở nhiều nhóm tuổi khác nhau cho thấy ưu thế của CAND - T&T không phụ thuộc vào một vài cá nhân đơn lẻ, mà đang được tạo dựng trên một lực lượng có chiều sâu.

Kết quả thi đấu: