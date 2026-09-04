Cuộc chiến quyền lực FIFA - UEFA leo thang

TPO - Căng thẳng giữa hai cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới gia tăng khi FIFA cáo buộc UEFA tiến hành một chiến dịch bôi nhọ nhằm vào Chủ tịch Gianni Infantino.

Mâu thuẫn giữa FIFA và UEFA kéo dài, liên quan đến đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - một pháp nhân dự kiến nắm giữ các bản quyền thương mại gắn với World Cup nam và World Cup nữ.

Tuần trước, UEFA đã nộp đơn yêu cầu (đơn phương) lên Tòa án Mỹ ở New York, đề nghị được phép thu thập lời khai và tài liệu từ các tổ chức có trụ sở tại Mỹ để phục vụ cho các thủ tục tố tụng hình sự tại Thụy Sĩ.

UEFA nhấn mạnh đang cân nhắc tiến hành thủ tục tố tụng hình sự đối với Chủ tịch Gianni Infantino cùng một số quan chức FIFA liên quan đến kế hoạch thành lập FFE.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cáo buộc đề xuất này được xây dựng mà không có sự tham vấn đầy đủ với các cơ quan quản lý của FIFA và 211 liên đoàn thành viên.

"Mặc dù những đơn yêu cầu này được trình bày dưới hình thức văn bản pháp lý, có tiêu đề và số hồ sơ, nhưng trên thực tế chúng không khác gì những thông cáo báo chí tiếp tục phục vụ chiến dịch bôi nhọ của UEFA nhằm vào FIFA và ban lãnh đạo tổ chức này”, FIFA cho biết.

FIFA lập luận UEFA đang tìm cách thu thập chứng cứ cho “những thủ tục tố tụng hình sự tại Thụy Sĩ được cho là đang được cân nhắc nhưng thực tế không tồn tại”. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đồng thời cáo buộc UEFA tìm cách phá vỡ kế hoạch thành lập FFE ngay từ đầu.

Đề xuất thành lập FFE được FIFA rút lại ngày 31/7, sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ UEFA và một số liên đoàn châu lục khác.

“Thay vì tham gia tiến trình dân chủ đó, UEFA đã phát đi một thông cáo báo chí, mở đầu cho chiến dịch bôi nhọ FIFA và ban lãnh đạo tổ chức này kéo dài nhiều tuần”, FIFA nhấn mạnh.

FIFA còn cho rằng UEFA phản đối kế hoạch vì muốn duy trì vị thế thống trị của bóng đá châu Âu.

Sức ép gia tăng đối với Infantino

Chủ tịch Gianni Infantino dự kiến tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào tháng 3/2027. Tuy nhiên, nhà quản lý mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Italy đang chịu sức ép ngày càng lớn sau khi đưa ra đề xuất thành lập FFE.

Một số quốc gia đã rút lại sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của ông Infantino. Ba liên đoàn châu lục gồm UEFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng yêu cầu ông từ chức.

Các cơ quan quản lý bóng đá khu vực đã thảo luận về khả năng tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với người đứng đầu FIFA.

Ông Infantino hiện vẫn nhận được sự ủng hộ từ các liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ. Trong bối cảnh đó, ông được cho là đang tìm cách giảm vai trò của các liên đoàn châu lục, đồng thời trực tiếp vận động sự ủng hộ từ từng liên đoàn thành viên.

UEFA yêu cầu cải tổ FIFA

Trong tuyên bố đưa ra tuần trước, UEFA cho biết sẽ phối hợp với các liên đoàn châu lục đối tác, nhằm bảo đảm các thành viên FIFA có một “lựa chọn thay thế đáng tin cậy”, cam kết sẽ tiến hành cải tổ nếu ông Infantino tiếp tục tranh cử.

UEFA cũng tạm đình chỉ kế hoạch tẩy chay các giải đấu của FIFA, qua đó mở đường cho những đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup U20 nữ diễn ra vào tháng tới tại Ba Lan. Đây là giải đấu lớn đầu tiên có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ cuộc đối đầu giữa hai bên.

Tuy nhiên, các thành viên UEFA đã trao cho tổ chức này nhiệm vụ theo đuổi “mọi biện pháp có thể về mặt thể chế, chính trị và pháp lý” nhằm thúc đẩy cải tổ, đồng thời khôi phục những giới hạn đối với quyền lực của Chủ tịch FIFA.

UEFA cũng yêu cầu tiến hành “một cuộc rà soát độc lập thực sự từ bên ngoài” đối với đề xuất FFE.

“FIFA không thể tự điều tra chính mình rồi kỳ vọng cộng đồng bóng đá đơn giản chấp nhận những kết luận do họ đưa ra”, UEFA tuyên bố.